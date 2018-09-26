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Голоса из сортира. Почему Порошенко можно поздравить с успехом в ООН
22:14 26.09.2018 |
Судя по тому, что творится на российских ток-шоу, в соцсетях и медиа в последние дни, гвоздем нынешней Генассамблеи ООН является участие в ней Петра Порошенко. Такой украиноцентризм радует - масштаб истерии свидетельствует, что, как бы к фигуре президента ни относились мы, на внешней арене украинское руководство все-таки делает успехи. Хотя любопытным образом синхронное обострение зрадофилии в наших палестинах и мешает это признать. В конце концов, какая вам разница, упоминал ли в своем выступлении Украину президент США Дональд Трамп, если связанными с ее поддержкой вопросами вплотную и давно занимаются Госдеп и Пентагон? К слову, эпопея с передачей ВМСУ катеров типа "Айленд", наконец, завершается.
В то же время, и Трамп, и его французский коллега Эммануэль Макрон в своих выступлениях - хоть и каждый по-своему - заявили о необходимости скорейшего реформирования ООН. Причем последний говорил, среди прочего, об ограничении возможности применения вето для членов Совбеза, с очевидным прицелом на то, что страну, попирающую международное право, нужно в правах поражать. А ведь это именно то, к чему призывал Порошенко с той же трибуны еще год назад - и радует, что в Париже с ним солидарны.
Нынешняя сессия, стоит отметить, складывается для него успешно даже в конфузных ситуациях. Российское медиапространство взорвалось от разогнанной "Комсомольской правдой" новости, что Порошенко, ошибившись дверью, вошел в переговорную к главе МИДа РФ Сергею Лаврову. Тот не нашел ничего лучше, чем отпустить комментарий: "Наверное, с туалетом перепутал". Очевидно, не задумываясь, что ни ему самому, ни российской делегации подобное сравнение чести, мягко говоря, не делает. Но своевременно побороть инерцию соцсетей кремлевским "информвойскам" не удалось. Так что волна шуток и фотожаб по поводу условий и стиля работы российских дипломатов определенно сделала нынешнюю сессию более запоминающейся.
Что же касается встреч неслучайных, то, хотя говорить об их результатах определенно рано, ключевой была тема обеспечения безопасности Украины, красной нитью проходившая и через выступление на Совбезе. Стоит отметить близость тезисов, звучавших в речи Порошенко, и в интервью, которое дал накануне "Эху Москвы" спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер: миротворческие силы ООН на Донбассе необходимы для восстановления суверенитета и целостности Украины, однако Россия саботирует инициативы на этом направлении. Москве не нужны миротворцы на Донбассе, поскольку именно она принесла войну на восток Украины.
Собственно, это сходство является красноречивым свидетельством того, что Вашингтон и Киев координируют позиции - и опять-таки, неважно, что Трамп сказал или не сказал в этой связи. К слову, маленькая деталь: в ходе личной встречи на полях Генассамблеи Волкер вручил Порошенко копию декларации Госдепа об отказе США признавать аннексию Крыма. Символический жест - но к подобным символам Вашингтон относится достаточно серьезно.
Впрочем, те, кто в публичной плоскости ждал чего-то прорывного и нового от нынешнего визита президента в Вашингтон, определенно будут разочарованы: он, по сути, повторил те же тезисы, которые озвучивал ранее. Но, что называется, вода камень точит. Нынешний событийный фон выглядит для Украины вполне благоприятно.
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