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Госбюджет Украины в августе сведен с профицитом 25,15 млрд грн
20:46 26.09.2018 |
Профицит государственного бюджета Украины в августе составил 25,15 млрд грн, а в целом за январь-август госбюджет был сведен с профицитом 11,8 млрд грн, сообщило Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ) в среду.
Согласно ее данным, августовский показатель связан с сокращением финансирования за счет изменения остатков средств бюджетов на 37,16 млрд грн, хотя Минфин за счет размещения полугодовых еврооблигаций привлек 19,39 млрд грн внешнего финансирования.
Госказначейство уточняет, что профицит общего фонда госбюджета в августе составил 23,6 млрд грн, а за январь-август - 7,42 млрд грн.
Как указывает ГКСУ, заимствования за восемь месяцев составили по общему фонду 133,8 млрд грн при запланированных 162,1 млрд грн, погашения - 147,3 мрд грн при ожидаемых 148,47 млрд грн. В спецфонд в январе-августе было привлечено 4,5 млрд грн при плане 17 млрд грн.
Приватизация за январь-август 2018 года принесла 75,2 млн грн при запланированных 10,7 млрд грн.
Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете к началу сентября 2018 года увеличились до 27,085 млрд грн с 1,99 млрд грн на начало августа.
Доходы госбюджета-2018 запланированы в размере 917,9 млрд грн, расходы - на уровне 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита - 80,6 млрд грн или 2,4% ВВП.
По итогам семи месяцев 2018 года госбюджет был сведен с дефицитом 13,4 млрд грн.
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