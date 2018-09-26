Приключения Камара. Когда СБУ соберет в Киеве «теневое правительство ДНР»

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

На фоне свежей информации о якобы аресте в Москве бывшего главного "минсдоха ДНР" Тимофеева-"Ташкента" все топ-коллаборанты уже четко уяснили, что спасти свою жизнь они смогут лишь своим бегством в Киев.

Всего месяц прошел с момента успешной операции СБУ по вывозу с территории оккупированной Россией Донетчины экс-"министра культуры ДНР" Юрия Лекстутеса, а украинская спецслужба отрапортовала о новом своем достижении в подобном ключе. На этот раз из ОРДО удалось удачно эвакуировать еще одного "випа" - бывшего "министра аграрной политики и продовольствия ДНР". Правда, фамилию эвакуированного контрразведчики решили на этот раз не обнародовать, хотя знающим людям полученной информации было достаточно.

"Оказавшись на подконтрольной Украине территории, мужчина в рамках открытого уголовного производства по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины сотрудничает со следствием и дает показания о деятельности террористической организации, фактов непосредственной причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, хищения государственного имущества, разрушения инфраструктуры и народнохозяйственного комплекса региона и других преступлений российско-террористических войск против основ национальной и общественной безопасности", - сухо проинформировали в пресс-центре СБУ.

А также добавили некоторые подробности, в частности, то, что данный экс-"министр" в 2014-м занимался поставкой в ОРДО удобрений и ГСМ, закупкой зерна и конечной продукции в составе так называемого "Индустриального оплота Донбасса". А осенью того же года согласился на свое "назначение" Захарченко целым "министром агрополитики", где, среди прочего, был ответственен за встречу в Донецке пищевой составляющей российских "гумконвоев".

После таких деталей сомнений у людей, осведомленных с нюансами истории "госуправления ДНР", не было ни грамма: речь идет об уже призабытом персонаже начального этапа оккупации Донбасса с экзотическими именем и фамилией - Алию Камара. Тем более что на появившемся позже в сети видео его допроса даже с заретушированным лицом этот деятель узнавался весьма четко - уж слишком приметная у Камары внешность.





В 2014 г. этот на то время 35-летний уроженец Донецка действительно визуально выделялся в первом составе "совмина ДНР" Захарченко. Ведь отец Камары - родом из африканской страны Сьерра-Леоне, подаривший министру темный цвет кожи, что подчеркивало якобы интернациональный характер "власти молодой республики". Впрочем, "торжество интернационализма" продержалось в "ДНР" недолго, Камара "министерствовал" всего три недели, и в декабре 2014-го подельники его обвинили в злоупотреблении служебным положением, хранении боеприпасов и масштабных хищениях, после чего благополучно препроводили "на подвал", где он находился все три года и восемь месяцев вплоть до августа 2018-го.

Смысл претензий Захарченко и иже с ним был в том, что Камара еще летом 2014 г. у руля "государственной корпорации Индустриальный оплот Донбасса" якобы тырил и зерно для местных комбинатов, и деньги, необходимые для его покупки. Сейчас Камара, конечно же, утверждает, что все это - от жадности недавно ликвидированного Захарченко, который при жизни любил прикарманить даже сущую мелочевку, с чем, кстати, реально трудно спорить. Хотя вряд ли и сам "министр"-мулат был так уж чист на руку, правда, он теперь "зуб дает", что "подлые обвинения получил за отказ участвовать в разграблении собственности Украины".

После года своей отсидки Камара даже удалось записать в камере видеообращение, разошедшееся в Интернете. В нем экс-"министр" на чем свет стоит, клянет все свое бывшее "начальство" и задает риторические вопросы простым жителям в оккупации. "Почему СМИ показывают по телевизору одни праздники? Мы - страна праздников? Жители, у нас нет коррупции? Почему не поднимаются те вопросы, которые должны решаться? Может, вы боитесь? Так что, будем сидеть и всех бояться? Тогда мы достойны той жизни, что у нас сейчас, в той экономической ситуации, что сейчас на Донбассе. Тогда не надо жаловаться, надо привыкнуть жить в нищете, молчать", - вопрошал тогда Камара на фоне своего тюремного быта. И реакция "благодарных зрителей" была немедленной - "бунтарю" ужесточили режим и перевели его в одиночную камеру.

Когда же Камара сидел в общей "хате", у него в сокамерниках было сразу несколько бывших "коллег по правительству" - вышеупомянутый "министр культуры" Лекстутес и уволенный с "министра топлива и энергетики" Алексей Грановский. Причем Грановский отсидел очень быстро и уже в апреле 2015-го всплыл в качестве "директора департамента внешней политики администрации главы ДНР", а затем создал одно из ключевых в псевдореспублике "министерство промышленности и торговли".

Правда, свое определяющее влияние на многие процессы в российской оккупационной администрации в Донецке Грановский сохранял до всех этих пертурбаций среди топ-коллаборантов в связи с "отставкой вперед ногами" Захарченко. Так что не ровен час, как в числе вновь эвакуированных контрразведчиками СБУ с оккупированных территорий окажется сам Грановский, который действительно очень много знает, если не сказать, что он знает об ОРДО все.

И уж тогда, после череды обязательных допросов украинскими правоохранителями и других необходимых следственных действий, можно в уютных тюремных камерах собирать настоящее "теневое правительство ДНР". А его "министры" в реальном времени, а иногда даже в режиме онлайн-трансляций станут оценивать работу нынешнего "совмина" Пушилина во всех красках и с очень интересным эксклюзивным фактажем и конкретикой. Шутка, скажите, но на фоне свежей информации о якобы аресте в Москве бывшего главного "минсдоха ДНР" Тимофеева-"Ташкента" все топ-коллаборанты уже четко уяснили, что спасти свою жизнь они смогут лишь своим бегством в Киев.