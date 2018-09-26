Рулетка-2019. В чьи предвыборные корзины понесут яйца региональные князьки

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Фактически никто из местных серых кардиналов не готов делать собственную политическую ставку безапелляционно на кого-то одного, рискуя в случае проигрыша своего фаворита пойти на дно вместе с проигравшим.

Важнейшим на любых выборах стоит вопрос, на кого сделают свои реальные ставки региональные элиты. Речь прежде всего идет о тех немногих, которые хоть и не являются топ-олигархами общенационального масштаба, входя в пресловутый второй эшелон украинских толстосумов, однако их влияние в родных вотчинах очень весомое, а то и просто определяющее. Это когда местные политикум, чиновничество и бизнес-среда ориентируются во всем не столько на официальную вертикаль власти, сколько на своего регионального князька. И если последний хоть и негласно, но более-менее четко определяется со своим выбором во время предвыборной кампании-2019 в отношении конкретного кандидата в президенты либо политической силы на последующую парламентскую гонку, вся местная машина админресурса разворачивается в указанную им сторону.

В данном обзоре "ВД" представлены десять таких семей, бизнес-групп и персоналий, считающихся в своих регионах ключевыми лидерами мнений среди элит. От них на местах зависит если не все, то уж точно очень многое, поэтому сыгранная ими роль на предстоящих в 2019 г. выборах воспринимается серьезным подспорьем для любого ведущего политического игрока в будущем глобальном избирательном цикле в Украине. Впрочем, при ближайшем рассмотрении фактически никто из местных серых кардиналов не готов делать собственную политическую ставку безапелляционно на кого-то одного, рискуя в случае проигрыша своего фаворита пойти на дно вместе с проигравшим. Напротив, все происходит весьма прогнозированно - путем традиционного раскладывания яиц в разные корзины.

Виктор Балога и семья

В принципе, на кого решил преимущественно поставить Виктор Балога со всей своей закарпатской "Барвой", стало понятно в момент его появления в руководстве предвыборного штаба Анатолия Гриценко. Правда, продиктован этот балоговский выбор был скорее его амбициями политика "высшей лиги", а не сугубо деятеля масштаба Закарпатья. Хотя реальное влияние Балоги за пределами родного края осталось в прошлом - во времена его руководства секретариатом президента Виктора Ющенко, что наглядно демонстрируют хотя бы нынешние позиции карманной партии "Единый центр", обладающей политическим весом только в одной-единственной Закарпатской области.

Там и только там имеют свои мажоритарки как сам Балога-старший, так и его братья-нардепы Иван и Павел Балоги и несколько отдалившийся от семьи кузен Василий Петевка, а смотрит за семейным форпостом в Мукачево его сын Андрей Балога в качестве тамошнего мэра. Собственно, закарпатские расклады и определяют предстоящую ставку большого балоговского семейства на выборах-2019. Конкуренцию за представительство в регионе интересов Петра Порошенко Балога проиграл нынешнему закарпатскому губернатору и давнему личному врагу Геннадию Москалю, но это не значит, что стол переговоров с действующим президентом окончательно перевернут, особенно памятуя о вполне нормальной "кредитной истории" Балоги и Порошенко по ющенковской "Нашей Украине". В конце концов, и с Юлией Тимошенко не все горшки побиты, но за многие годы между ними накопилось слишком много взаимных претензий. При этом еще совсем недавно, после местных выборов-2015, Балога активно пробовал продвинуть лидера областной ячейки "Батьківщини"Александра Кеменяша в главы Закарпатского облсовета, но губернатор Москаль тогда сорвал данную операцию - Кеменяшу для избрания областным спикером не хватило всего одного голоса.

Алексей и Андрей Вадатурские

Основатель и бессменный с 1991 г. гендиректор одного из крупнейших агрохолдингов страны "Нибулон" Алексей Вадатурский стал главным серым кардиналом Николаевщины еще в эпоху президентства Леонида Кучмы. С рук Ющенко он даже удостоился звания Героя Украины, но затем чуть не стал жертвой отжима бизнеса со стороны жадного семейства Януковича, поэтому его однозначный выбор Порошенко в 2014-м был вполне закономерным.

Перед последними парламентскими перевыборами сын Вадатурского Андрей, работавший до этого замом у отца в "Нибулоне", полностью погрузился в политику, даже возглавив облорганизацию БПП. В результате пять из шести мажоритарных округов в Николаевской области выиграли выдвиженцы президентской партии с самим Вадатурским-младшим включительно. Однако впоследствии от руководства николаевскими порошенковцами его оттерли местные конкуренты, он даже громко вышел из партии, правда, оставшись в парламентской фракции БПП. Что позволяет сделать ключевой вывод - с Порошенко Вадатурские пока решили мосты не сжигать.

Но данный факт совершенно не означает, что "нибулоновцы" перестали внимательно вглядываться в разные стороны. Например, ходят упорные слухи о том, что Вадатурский-старший уже провел несколько раундов переговоров о сотрудничестве лично с Тимошенко, которая в последнее время пытается окучить украинских агропромышленников своим "новым аграрным курсом". К тому же после восстановления через суд представителя "Самопомочі" Александра Сенкевича в должности мэра Николаева ему теперь оказывает всемерную поддержку именно "Нибулон". То есть корзин для всевозможных яиц Вадатурских предостаточно, единственное, вряд ли "нибулоновцы" захотят ставить на экс-"регионалов", в отношении многих из которых у Вадатурских осталась идиосинкразия.

Александр и Галина Гереги

Планомерное окучивание Хмельницкой области совладельцем крупнейшей национальной сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" Александром Герегой не прошло даром. В 2014-м на перевыборах в ВР он и его близкий соратник Андрей Шинькович (ныне входит во фракцию БПП) торжествовали в соседних мажоритарных округах Хмельнитчины, в 2015-м гереговский местечковый политпроект "За конкретные дела" занял первое место на выборах в Хмельницкий облсовет, а в 2018-м лидер областной фракции "конкретных" и многолетний топ-менеджер "Эпицентра-К" Вадим Лозовой вообще стал хмельницким губернатором.

Таким образом, с вопросом предстоящей ставки экс-"регионала" Гереги все вроде бы ясно - он уже активно работает с командой Порошенко и на месте, и в столице, ведь он сам как внефракционный нардеп голосует обычно в унисон с парламентской коалицией. И интересна политическим партнерам супружеская пара Александра и Галины Герег не только своим влиянием на одной конкретной Хмельнитчине, но и тем, что в каждом, по сути, крупном украинском городе есть свой гипермаркет "Эпицентр", а то и несколько. А это немаловажный ресурс в предвыборной агитации и пропаганде.

Впрочем, говорить о полной однозначности ориентации данного семейства на БПП все же не стоит. Просто хотя бы памятуя о том, что во времена Януковича Галина Герега как секретарь Киеврады ориентировалась исключительно на бывшего тогда главу АП, а ныне видного "оппоблоковца" Сергея Левочкина, как, кстати, и ее муж-нардеп. Да и среди олигархов принято политически ставить на кого-то совершенно непублично и даже тайно.

Андрей Деркач и компания

До сих пор свою ставку местный князек Сумщины и вечный нардеп-мажоритарщик от Глухова Андрей Деркач делал на Порошенко. Что принесло ему свои ощутимые плоды - во многом с Деркачем идет нога в ногу действующий глава Сумской ОГА Николай Клочко. Плюс есть еще карманная фракция в облсовете "Воля народа", сейчас входящая в облсоветовское большинство, созданное с энной попытки вокруг сумского БПП. Причем действует Деркач в регионе в паре с еще одним нардепом-экс-"регионалом", шосткинским бизнесменом Игорем Молотком.

Сейчас этот дуэт занят сохранением собственных позиций на севере Сумщины, кульминацией чему стал прогремевший на всю страну конфликт с мэром Конотопа, "свободовцем" Артемом Семенихиным. Между прочим, отправить в августе в отставку Семенихина Деркачу и Молотку удалось с помощью местного БПП, когда все соответственные решения депутатов Конотопского горсовета, собравшихся в соседнем здании райгосадминистрации, подписывал лидер конотопских порошенковцев Тарас Омельченко. Но вот с другим деркачевским раздражителем в его глуховских пенатах - мэром Глухова Мишелем Терещенко - пока ничего так и не сделали, видимо, оставили его на закуску (не зря же пиарщики Деркача особо популяризируют прозвище Терещенко "Мэрмишель").

К слову, глуховский градоначальник первым распространил слух о том, что его недруг Деркач якобы ведет весьма плодотворные переговоры с Тимошенко, подтверждений чему пока не было, не считая скандальный эфир лидера "Батьківщини" в утренней программе деркачевской ТРК "Эра", выходящей на Первом национальном. При этом за Деркачем действительно закрепилось реноме успешного перебежчика - в свое время он удачно сбежал от Кучмы к Ющенко, затем от Ющенко к Януковичу и, наконец, от Януковича к Порошенко.

Богдан и Ярослав Дубневичи

Чисто с формальной точки зрения с львовскими бизнесменами Богданом и Ярославом Дубневичами также все определено - оба брата-нардепа входят в парламентскую фракцию БПП. Но в то же время они находятся в серьезном кулуарном конфликте с львовским губернатором Олегом Синюткой. А это чревато различными минусами, ведь бизнес Дубневичей - это не только фирма "Колейные ремонтные технологии", завязанная на тендеры "Укрзалізниці", но и сельское хозяйство и жилищное строительство на территории родной Львовщины.

Благо у Дубневичей, помимо прочных связей во Львовской таможне и среди местных налоговиков, есть существенный актив - глава Львовского облсовета Александр Ганущин. Этот представитель БПП некогда был многолетним руководителем аппарата Львовской ОГА, а еще в 2016-м числился помощником-консультантом нардепа Ярослава Дубневича.

Между прочим, именно Ганущина братья-депутаты пытались продвинуть в губернаторы вместо Синютки, но что-то у Дубневичей с этим не срослось. С тех пор они обижены на Порошенко и стали активно искать пути к возвращению в команду Тимошенко. Тем более что львовскую партячейку БЮТ они когда-то очень основательно спонсировали, из-за чего ранее избирались в облсовет как раз под "бело-сердечными" флагами.

Геннадий Кернес

Наиболее естественно выглядела бы ставка харьковского мэра на прокремлевский "Оппоблок" и/или "За життя" Рабиновича-Медведчука. Однако Геннадий Кернес не так уж и свободен в своем выборе, так как в реальности его обступили с двух сторон земляки - руководитель АП Игорь Райнин и глава МВД Арсен Аваков, с которыми Кернес сохраняет нейтралитет в обмен на лояльность к нынешней власти. Одно дело, когда мэра еле-еле журит нынешняя глава Харьковской ОГА и прямая ставленница Райнина Юлия Светличная, а уголовные дела правоохранителей против харьковского головы особого продолжения не имеют, и совсем другое - мощная атака на него с нескольких флангов, способная смести любого, даже такого "крепкого орешка", как Кернес.

Ресурс градоначальника Харькова весом и известен - он не только лично контролирует всю мэрию, но и большинство Харьковского горсовета. Оно состоит исключительно из собственной фракции Кернеса, прошедшей на местных выборах-2015 под брендом осколка ПР - партии "Відродження". Да и в облсовете его спикер Сергей Чернов и вице-спикер Владимир Скоробагач из того же проекта "возрожденцев", с которыми у Кернеса все на мази.

Правда, об использовании данного кернесовского политактива нужно еще договариваться с официальным хранителем бренда "Відродження", нардепом от Харькова Виталием Хомутынником, а также с неформальными "акционерами" проекта - олигархами Игорем Коломойским и Андреем Веревским. Иначе для потенциальных "покупателей" Кернеса среди фаворитов избирательной кампании дела явно не будет. К тому же и самого харьковского мэра интересуют гарантии его будущего, и, кто предложит ему лучшие условия, на того он и будет на выборах-2019 работать не виртуально, а чисто конкретно.

Группа "Континиум"

У волынской бизнес-империи "Континиум" схожая ситуация с Герегами на Хмельнитчине - у них также есть свой глава Волынской ОГА, которым в этому году назначен генерал-полковник милиции Александр Савченко. То есть давно укоренившаяся в регионе местная ФПГ покойного Игоря Еремеева, лидерство в которой сейчас захватил нардеп из депутатской группы "Воля народа" Степан Ивахив, уже заметно инкорпорирована Банковой в своих предвыборных целях.

Но, с другой стороны, имеют место старые связи с экс-"регионалами", хорошо работавшие для "Континиума" во времена режима Януковича, о чем не даст соврать тот же бывший выдвиженец ПР Ивахив. Впрочем, открыто работать на пятую колонну Кремля в нынешних условиях себе дороже - на патриотичной Волыни такое поведение не то что не поймут, а могут вообще подвергнуть жесткому публичному остракизму.

Поэтому выбор "Континиума" в предвыборных корзинах ограничен только постмайданными силами. Ко всему прочему от дружбы, например, с Тимошенко группу сдерживает факт ставки на лидера "Батьківщини" со стороны Коломойского. А с младшим бизнес-партнером последнего - главой Волынского облсовета Игорем Палицей - у "Континиума" давний конфликт, в предвыборные периоды обычно характеризирующийся серьезным обострением.

Ярослав Москаленко

А вот лидер депгруппы "Воля народа" Ярослав Москаленко, являющийся к тому же одним из центральных серых кардиналов Киевщины, постоянно и вполне успешно торгуется в парламенте с коалицией за необходимые власти голосования, посему его принято причислять к команде Порошенко. Очевидные связи Москаленко с Банковой также видны еще из одного факта - на этого нардепа от Вышгорода ориентируется чуть ли не во всех делах действующий глава Киевской ОГА Александр Горган.

Кстати, сегодня несколько районных организаций президентской партии находятся на содержании именно Москаленко, на него же смотрит целый ряд депутатов облсовета от БПП. Также в его арсенале присутствует областная фракция "Наш край", состоящая из таких же, как он, бывших "регионалов". Ну и есть еще немаловажное влияние на мэров столичных пригородов - Борисполя, Бучи, Вышгорода, Ирпеня, Обухова и т. д.

Но при всем при этом надо понимать одну вещь - путевку в большую политическую и бизнес-жизнь выдал Москаленко не кто иной, как один из нынешних лидеров "Оппоблока" Юрий Бойко. И не стоит также забывать о медведчуковском прошлом близкого к Москаленко губернатора Горгана. В те далекие времена, когда он еще гордо носил фамилию Лялька.

Геннадий Труханов

Хотя мэр Одессы Геннадий Труханов известен своими явно пророссийскими взглядами, а в кармане у него якобы припрятан российский паспорт, но сотрудничает его локальный проект "Доверяй делам" в Одесском горсовете не с прокремлевским "Оппоблоком", а с БПП. Точнее, с лидером местной ячейки партии Порошенко, нардепом Алексеем Гончаренко. Его союз с Трухановым после местных выборов 2015 г. был укреплен тем, что секретарем горсовета градоначальник позволил стать выдвиженцу БПП и свояку Гончаренко Алексею Потапскому. В обмен трухановская фракция "Доверяй делам" в Одесском облсовете поддержала при избрании его главы кандидатуру порошенковца Анатолия Урбанского. Когда же на Труханова пыталось найти управу НАБУ, его взял на поруки нардеп от БПП Дмитрий Голубов - ближайший подручный Гончаренко.

Таким образом, с одной стороны, у одесского бургомистра и команды Порошенко, скажем прямо, сложилось, однако с другой - старые связи с бывшими соратниками из ПР и постоянное воздыхание перед "ватой" все же дают о себе знать. При этом любому, не позиционирующему себя "рукой Путина", вряд ли безопасна для собственного имиджа публичная поддержка со стороны Труханова. Хотя подгрести под себя Одессу с ее значительным электоральным ресурсом очень хочется буквально всем. Получается, некое балансирование крупных политических игроков между публичными и непубличными контактами с мэром Одессы с риском, когда все "тайные вечери" при участии Труханова конкуренты тут же сделают явными и бьющими по патриотическому реноме "ужинающих".

Впрочем, и одесский градоначальник пребывает не в таких уж комфортных условиях. Все его мэрство де-факто можно вообще именовать пресловутой "инструкцией по выживанию", так как держался он на плаву преимущественно из-за постоянной турбулентности областной власти, когда Палицу в губернаторском кресле внезапно поменяли на еще более экспрессивного Михеила Саакашвили, которого так же внезапно убрали, оставив Труханова в обоих случаях тихо потирать руки. Одним словом, есть все основания предполагать, что на выборах-2019 мэр Одессы будет привычно лавировать между различными политическими центрами, а там уж как у него получится.

Борис Филатов

Градоначальник Днепра также стоит в определенной степени на распутье. Да, он как был, так и остается ключевым политическим активом Коломойского, и рвать связи со своим земляком и давним партнером Филатов вряд ли будет. Хотя в случае с президентскими выборами мэр Днепра может получить от лидера группы "Приват" некоторую свободу действий. Потому что напрямую работать на Тимошенко Филатову невыгодно, это может вызвать острый конфликт с Киевом и закономерно отразиться на важных бюджетных, финансовых, инфраструктурных и других отношениях центра с Днепром, а мэр еще хочет с чем-то пойти на следующий мэрский срок.

К тому же после местных выборов-2015 промэрское большинство в Днепровском горсовете Филатову помогли сформировать именно губернатор Днепропетровщины Валентин Резниченко и местное отделение БПП, но то, что раскололись днепровские вилкуловцы, заслуга, конечно, принадлежит лично мэру. Само собой, о каких-то тайных договорняках Филатова с "Оппоблоком" не может быть и речи - там давняя и персонифицированная вражда. А вот с остальными, не пропитанными ассоциациями с режимом Януковича, заразой "русской весны" и другими сопутствующими ватными составляющими, все может быть в ажуре.

В какой-то степени в похожей ситуации "разговаривать со всеми и ни о чем" находится не только Филатов, но и практически все "непартийные" мэры. Да и "партийные" градоначальника все время в ходе предвыборной гонки будут оглядываться на актуальный рейтинг своей политсилы, норовя переложить в процессе свои яйца в корзины тех, кто выходит на лидерские позиции, даже если против такого поведения станут жестко выступать их, мэров, на данный момент различные покровители. Что в принципе немудрено, ведь, как известно, рыба ищет, где глубже, а человек всегда, где лучше.