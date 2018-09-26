Спрос и предложение на межбанке 24 сентября были преимущественно сбалансированы

Елена Лысенко / UBR.ua

«Торги стартовали с 28,04-28,08 грн/$. После этого рынок долго торговался в диапазоне 28,05-28,06 грн/$ и спустился в область 28,03-28,05 грн/$. Ближе к концу торговой сессии котировки остановились на значениях 28,06-28,10 грн/$», - прокоментировал ход торгов на межбанке, начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Глобальных перекосов на торгах не фиксировалось, и в целом они прошли достаточно спокойно.

По словам казначеев, в первой половине дня даже образовался небольшой валютный избыток. Нацбанк выходил в Matching в торговой системе Bloomberg с предложениями по выкупу американца по 28,03 грн./$. Правда, финансисты говорили о совсем небольших объемах сделок - на считанные миллионы. Оценки касались только площадки Bloomberg, об операциях НБУ на Thomson Reuters сообщений не поступало.

«Вообще же спрос и предложение были преимущественно сбалансированы. На фоне отсутствия существенного роста гривневой ликвидности в системе и сохраняющегося позитивного курсового сигнала наличного рынка», - прокомментировал дневные настроения рынка директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. К вечеру на них начала давить информация о выплатах Госказначейство.

Говорят, что оно провело первое крупное возмещение по НДС в сентябре - 4 млрд. грн. (до сих пор компании получали платежи в рамках 300-400 млн. грн). Средства получили обе крупнейшие группы экспортеров: как аграрные предприятия, так и металлургические. И уже завтра от них ждут привычной реакции на новые гривневые вливания.

«Скорее всего бизнес поступит также, как и в предыдущие месяцы - начнет сокращать объемы продажи свободной части валютной выручки. То есть валютное предложение сократится, и возникнет дефицит. Так что курс доллара будет подрастать. Думаю, уже завтра межбанк может стартовать в рамках 28,10-28,15 грн./$, а до конца недели котировки могут вообще достигнуть 28,30 грн./$. По мере дальнейших выплат Госказначейства по НДС», - спрогнозировал Юрий Гриненко.

Конечно, это предварительная оценка, и она будет корректироваться с учетом продаж экспортеров. По разным оценкам, их завтрашний объем может сократиться на 20-25%. Если потеря будет большей - курсовые движения могут быть более существенными.

«Рынок ждет эффекта возмещения НДС, поэтому будут предприниматься попытки роста курса в ближайшие дни», - подтвердил Олег Ропяк.

Вслед за межбанком будет двигаться и наличный рынок. 25 сентября там лишь немного - на 2 копейки - снизился наличный курс продаж доллара людям, до 28,02 грн./$. Его ставили небанковские обменники. В тоже время не изменился средний ценовой коридор - 28,10-28,15 грн./$, в котором продолжало работать большинство структур: Приватбанк, Пиреус Банк, Укргазбанк, Ощадбанк, Проминвестбанк, УкрСиббанк, Альфа-Банк, ОТП Банк, Укрэксимбанк. При этом выкупали валюту у людей в рамках 27,70-28,02 грн./$.