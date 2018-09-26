«UA:Первый» без денег: Необходимо ли вообще украинцам «общественное»

Інна Грець / Depo.ua

Первый канал Общественного вещания "UA:Первый" прекратил аналоговое вещание из-за долгов.

Новостью поделился в сети Facebook глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания.

"Сегодня утром государственный концерн РРТ отключил вещание UA:Первого (по причине долгов перед государством)", - написал медийщик.

Еще с 18 июня концерн приостановил трансляцию аналога телеканала с 6 утра до 18 вечера в Белополье, Виннице, Днипре, Изюме, Киеве, Ковеле, Одессе, Тернополе, Чернигове.

Тогда объяснили, что в этих городах более затратные передатчики, из-за которых концерн и сам влезает в долги перед энергопоставщиками. Даже после прекращения трансляции дела у Концерна радиовещания остались скверными - его объекты все еще могут отключить от электросети.

Поэтому следующим шагом стало отключение "UA: Первый".

"Национальная общественная телерадиокомпания Украины понимает данный вынужденный шаг со стороны Концерна РРТ и, к сожалению, не имеет никакой финансовой возможности выполнить свои обязательства и оплатить услуги транлсяции", - написала в соцсети PR-директор "Общественного" Виктория Сидоренко

Долг НОТУ перед Концерном РРТ сейчас составляет 69,4 млн грн.

В Госбюджете на текущий год на финансовую поддержку НСТУ предусмотрены 776 млн грн. При этом по закону сумма должна составлять не менее 0,2 % расходов фонда госбюджета Украины за предыдущий год, а именно - 1,54 млрд грн.

Тревожные звоночки поступали еще в марте этого года. О вероятных проблемах писали десятки СМИ.

"В результате такого финансирования НОТУ будет вынуждена уже в апреле остановить трансляцию всех без исключения аналоговых передатчиков, а также значительного количества цифровых и спутниковых. Что касается производства контента, то теперь это даже не 3%, а 0,45% на производство собственного продукта", - констатировал ранней весной Аласания.

Между тем финансирование общественного вещания - краеугольный камень не только в Украине. В частности, в прошлом году в Совете Европы констатировали, что общественное телевидение под угрозой во многих странах. И именно недофинансирование является главным фактором угрозы.

Для примера, в Греции в 2013-м общественный вещатель решили просто закрыть, ибо денег на его содержание не было. Правда, в 2015-м компания заработала снова.

В основном, деньги из бюджета дополняются средствами рекламодателей и специальным сбором с населения. В частности, 70% затрат BBC компенсируется именно общественными взносами. Рекордсменами по затратам на ТВ являются швейцарцы. Они выделяют из собственного кармана около 430 евро в год, удерживая семь телеканалов и 18 радиостанций. Сборы на телевидение есть и в Польше. Правда, сумма здесь скромнее - около 60 евро в год.

Украинцы же за независимое общественное медиа неготовы платить. К примеру, выделить небольшую сумму по разным исследованиям могли бы 9 - 29% наших соотечественников. Поднимать же этот показатель стоит не только повышением уровня жизни, но и качественным контентом и безупречной репутацией.

С последним в Общественном сейчас туго, ведь относительно проекта разгорается много скандалов.

Например, не так давно в Аласанию полетели виртуальные камни из-за нежелания освещать в прямом эфире Крестный ход УПЦ КП и УАПЦ. Глава компании объяснил, мол, Украина является светским государством. Однако господину Зурабу справедливо напомнили закон, в котором деятельность вещателя обязывают осуществлять на принципах "всестороннего, объективного и сбалансированного информирования об общественно значимых событиях в Украине и за рубежом". И подчеркнули, что в знаковости ходе не откажешь.

Резонанс вызвал и скандал между Аласанией и журналистом Андреем Болукном. Редактор сайта Leopolis.news обвинил руководителя "Общественного" в систематических угрозах. Ранее Болкун на своей странице в сети Facebook сообщил, что "Общественное" выплатило одному из своих сотрудников Дмитрию Грузинском 31,7 млн гривен. Именно такую сумму медийщик выявил в декларации функционера.

Впрочем, оказалось, что господин Грузинский ошибся в заполнении документов. Болкун возмущался, якобы, теперь ему угрожают за журналистскую работу, при том, что ошибку допустил не он.

Более глобальный скандал разгорелся в марте, когда в эфире "Общественного" появилась карта Украины без Крыма. Правда, руководство в позу не становилось, а быстренько извинилось.

Летом несколько журналистов выступили с требованием уволить Аласанию с его должности. Ему предъявляли закрытие военных программ, "уничтожение" программ об искусстве и "развал" региональных телерадиокомпаний.

Также руководителя обвинили в причастности к коррупционным скандалам и введении цензуры. Аласания в ответ намекнул, что уволенные за непрофессионализм сотрудники руководствуются личными мотивами, а выявлять коррупционные схемы - дело силовиков.

Конечно, эксцессы случаются в работе любой структуры - особенно государственной и относительно новой. Впрочем, чтобы люди лояльно восприняли введение нового налога, требуется и действительно безупречная репутация.

Ведь, например, BBC регулярно отчитывается о расходах, которые корпорация возместила гендиректору и членам треста. Зрители, которые одновременно являются инвесторами, знают, куда ездили сотрудники канала, и сколько не это потратили. Да и без этого стандарты BBC давно считают нормам объективной и профессиональной журналистики. Об "UA:Первый" этого пока не скажешь.