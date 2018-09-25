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Информация об агентстве
НАПК запустило модуль автоматической проверки е-деклараций
14:38 25.09.2018 |
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приняло в промышленную эксплуатацию модуль автоматической проверки электронных деклараций.
Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании агентства во вторник, передают Українськi Новини.
"Сегодня очень знаковое и важное решение, которое позволит нам проверять декларации более эффективно", - сказал председатель НАПК Александр Мангул.
По его словам, модуль позволит сравнивать информацию в поданных декларациях с информацией из открытых реестров и выстроить все декларации по показателю коррупционного риска.
Мангул отметил, что верификация деклараций будет проходить без вмешательства сотрудников НАПК, от агентства лишь необходимо принять правовое решение о начале такой проверки.
Как сообщали Українськi Новини, 20 августа НАПК получило доработанный Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) модуль автоматической проверки электронных деклараций.
24 сентября Государственная служба специальной связи и защиты информации выдала Национальному агентству по предотвращению коррупции аттестат соответствия комплексной системе защиты информации (КСЗИ) модуля.
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