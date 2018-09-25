НАПК запустило модуль автоматической проверки е-деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приняло в промышленную эксплуатацию модуль автоматической проверки электронных деклараций.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании агентства во вторник, передают Українськi Новини.

"Сегодня очень знаковое и важное решение, которое позволит нам проверять декларации более эффективно", - сказал председатель НАПК Александр Мангул.

По его словам, модуль позволит сравнивать информацию в поданных декларациях с информацией из открытых реестров и выстроить все декларации по показателю коррупционного риска.

Мангул отметил, что верификация деклараций будет проходить без вмешательства сотрудников НАПК, от агентства лишь необходимо принять правовое решение о начале такой проверки.

Как сообщали Українськi Новини, 20 августа НАПК получило доработанный Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) модуль автоматической проверки электронных деклараций.

24 сентября Государственная служба специальной связи и защиты информации выдала Национальному агентству по предотвращению коррупции аттестат соответствия комплексной системе защиты информации (КСЗИ) модуля.