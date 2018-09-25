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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Принуждение к миротворцам. Зачем Волкер тащит в Украину сербов и турок

14:08 25.09.2018 |

Политика

 Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер озвучил российской стороне конкретный план введения миротворческой миссии ООН на Донбасс. Переизбрание президента Путина, - как он выразился в интервью главреду "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову, - завершилось, пора и делом заняться. Не ждать выборов уже в Украине - еще один посыл американского дипломата Москве, прослеживающийся в интервью, ставшем своего рода дополнением ко всему им сказанному во время ежегодного форума "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве.


С учетом паузы в общении с российским визави - помощником президента России Владиславом Сурковым - за исключением переписки, интервью является фактической альтернативой этим контактам. И к нему в Москве явно отнеслись с особым интересом, если уж интервьюер отправился к спецпредставителю в далекую Аризону. Сразу заметим, что Курт Волкер не разочаровал.

Так, он детально прошелся по миссии "голубых касок", вплоть до пошаговой ее реализации. В частности, очертил круг стран, изъявивших желание отправить своих военнослужащих на Донбасс. И которые, как видится, прошли своеобразный отбор для соблюдения геополитического баланса, чтобы в Кремле не испытывали раздражения обилием представителей "враждебного" им Запада. Это Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция. "На мой взгляд, это хороший диапазон стран, включающий несколько государств, которые рассматриваются в России больше как часть Запада, и несколько государств, которые рассматриваются на Западе больше как часть пространства СНГ, и я полагаю, что ощущение баланса было бы логичным", - пояснил Волкер, не назвав, правда, государства, относящиеся, по мнению Вашингтона, к "пространству СНГ".

Хотя здесь особо и гадать не приходится - это, конечно, же Беларусь, очевидно, Сербия, стремящаяся в ЕС и одновременно сохраняющая тесную связь с Москвой. На первый взгляд, еще можно было бы отнести к этой категории Турцию. Однако далеко не все так просто, особенно если учесть результат переговоров Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина по сирийскому Идлибу. А вот скандал со штирийской свадьбой как раз говорит в пользу того, что именно Австрия имеет косвенное отношение к пресловутому пространству СНГ, точнее - к пространству Москвы, помня о том, что Вена начала закупать у СССР газ полвека назад.

Теперь что касается плана. Он не первый. Несколько ранее в прессе уже озвучивались основные положения одного из возможных вариантов. Во-первых, миротворцы должны участвовать в разведении сторон и сразу выйти к российско-украинской границе у Станицы Луганской и Новоазовска. Во-вторых, присутствовать на линии разграничения. В-третьих, затем зайти в малонаселенные районы. В-четвертых, после уже в Донецк и Луганск. Этот план россиянам не понравился, в том числе и потому, что по-прежнему никто не желает якшаться с марионетками в ОРДЛО.

Поэтому Волкер представил новый вариант, не менее детализированный, однако с той же сутью. Выглядит он следующим образом: "голубые каски" начнут сперва с обеспечения нормальной работы Донецкой фильтровальной станции, далее переходят в Станицу Луганскую и обеспечивают безопасность на КПВВ; после на очереди Мариуполь, который, как и раньше, остается лакомым куском для боевиков. После закрепления в этих трех пунктах Курт Волкер предлагает создать полноценную зону безопасности, заняться разминированием и, возможно, расширить свободу передвижения, а уже затем переходить в густонаселенные пункты (Донецк, Луганск, Макеевка и т.д.), откуда выйти на границу. Т.е. доступ к границам было решено задвинуть в конец списка, дабы Кремль был сговорчивее.

Параллельно, по словам спецпредставителя Госдепа, нужно заниматься созданием избирательной комиссии для проведения полноценных местных выборов с наблюдателями. На проверку списка избирателей, определение механизма, создание условий для нормальной избирательной кампании он отвел шесть месяцев. Но только после закрепления миротворцев и ухода российских сил.

Административную функцию на себя должен взять "легкий переходной механизм". И эта администрация должна быть временной, но не такой громоздкой как Аппарат Верховного представителя в Боснии и Герцеговине, существовавший там 20 лет. По словам Волкера, это должен быть офис Верховного представителя ООН, который подчиняется генсеку Организации Объединенных Наций. Возможно в связке с ОБСЕ.

Важно и то, что Волкер в очередной раз отверг российскую идею с "выборами" в "ЛДНР", равно как и любую возможность диалога непосредственно с главарями. Это при том, что Венедиктов в тон кремлевских тезисам продвигал тезис о том, что, мол, "выборы" выкристаллизируют людей, с которым можно говорить. И приводил в пример Ясира Арафата и талибов в качестве террористов, ставших политиками; и даже вспоминал Александра Захарченко, подписавшегося под Минскими соглашениями.

Волкер все эти удочки достаточно прямолинейно перерубил: представители "ЛДНР" - не стороны соглашений и ставили свои "крестики" в пустых полях; выборы должны проходить согласно Конституции Украины. "Так называемые народные республики не имеют местной легитимности, - подчеркнул дипломат. - Они не согласуются с минскими соглашениями. Они не согласуются с Конституцией Украины и созданы в условиях оккупации и отсутствия общей безопасности. Это более широкий принцип международного права, согласно которому невозможно провести выборы".

Общаться есть смысл с Россией и только с ней. "Нет, я говорю, что мы должны вести переговоры непосредственно с Россией. В настоящее время россияне контролируют ситуацию в области безопасности. Они контролируют военные силы. Они контролируют политические структуры", - добавил Волкер.

Таким образом, Вашингтон дает понять Москве, что никто не намерен принимать передел власти в фейковых республиках из-за ликвидации одного из местных главарей как повод для отсрочки в переговорном процессе. Что Москва явно хочет использовать, чтобы дотянуть до выборов в Украине, уповая на реванш прокремлевских сил.

Нет. Исходя из месседжей Волкера, в Штатах не только прекрасно понимают, кто кукловод "ЛДНР", но и не постесняются сдать все пароли и явки россиян на Донбассе. Отвечая на утверждение (вопросом это трудно назвать) Венедиктова, о российских войсках на востоке Украины ("Но данных о том, что там русские войска у меня на самом деле нет. Военные советники - наверное, да"), подчиненный Майка Помпео заверил, что Соединенные Штаты располагают обширной информацией "о командирах, цепочке командования, типах войск, их финансировании, численности военнослужащих регулярной российской армии, численности специализированных подразделений, а большую часть сил составляют контрактники,...которым платит Россия".

Волкер дал понять, что юлить у Кремля уже не выйдет. Пан или пропал. Или Россия соглашается на конкретику относительно миротворческой миссии, или...Ну, что же, от санкционной политики Вашингтон не намерен отказываться, как и от поддержки, включая военную, Украины. А озвученный спецпредставителем Госдепартамента план по Донбассу является своеобразной провокацией, или, точнее, принуждением России к даче четкого ответа на четко поставленный вопрос.

 

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