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Финансисты объяснили скромные покупки доллара на межбанке привычной для понедельника сезонностью
22:43 24.09.2018 |
Курс доллара скатывается вниз: 24 сентября валютная торговля на межбанке завершилась снижением его курса на 5 копеек - до 28,03-28,06 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Валютные продавцы сами затоптали котировки: вовсю продавали валюту целый день.
«Утром был стабильный спрос и продажи шли полным ходом. Но уже после обеда, покупатели закрыли основные позиции, и на рынке почти не осталось спроса, потому и произошел курсовой откат», - объяснил Гриненко.
Скромные покупки безналичного доллара объяснили привычной для понедельника сезонностью: компаниям невыгодно с пятницы заводить гривну под закупки понедельника, поскольку они теряют насчитываемые за субботу-воскресенье депозитные проценты. Особенно, если они не предвкушают подорожание валюты по той или иной причине. Например, из-за крупных возмещений по НДС, ожидаемых со стороны Госказначейства лишь с середины недели.
«Главным фактором влияния на курсовые тренды стали утренние ожидания участников рынка дисбалансов предложения и спроса и роста котировок, вследствие начала периода возмещений НДС в последнюю неделю месяца, которые пока не оправдались», - заметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Спокойная ситуация наблюдалась и на наличном рынке. Самый дешевый доллар стоил на продаже людям 28,04 грн./$, его продавали небанковские обменники. А средний курсовой диапазон у банков был тот же, что и в пятницу - 28,10-28,15 грн./$. В нем работали Приватбанк, Кредобанк, Укрэксимбанк, Альфа-Банк, УкрСиббанк, Ощадбанк, Universal Bank, ОТП Банк, Креди Агриколь Банк и др. А самой дорогой валюта по традиции была в Правэкс-банк и ВТБ Банке, где сегодня продажу ставили на уровне 28,35 грн./$ и 28,80 грн./$, соответственно. При этом выкупали банки доллар у населения в рамках 27,50-28,04 грн./$.
На завтра финансисты прогнозируют межбанку стабильные валютные продажи. Однако рассчитывают, что постепенно станет нарастать спрос на доллар.
«Не думаю, что валютные котировки сильно пойдут вниз. Рынок вышел на привлекательные для импортеров уровни, и уже завтра они могут активнее приобретать доллар. Скорее всего, 25 сентября межбанк будет стартовать широко - в рамках 28,03-28,09 грн./$, а дальше будет двигаться по ситуации», - спрогнозировал Юрий Гриненко. Олег Куринной не меняет свой прогноз - 28,10-28,20 грн./$.
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