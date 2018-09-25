Минюст на техническом уровне запретил регистратору осуществлять регистрационные действия за пределами своей области

Министерство юстиции Украины на техническом уровне внедрило механизм, не позволяющий регистратору осуществлять регистрационные действия за пределами своей области.

Об этом сообщила заместитель Министра юстиции по государственной регистрации Елена Сукманова, передает пресс-служба министерства.

«В Антирейдерскую комиссию Минюста поступает много жалоб, когда в нарушение требований закона регистраторы совершают регистрационные действия за пределами своей юрисдикции, то есть за пределами области. Например, регистратор в Луганской области регистрирует объекты недвижимости в Киеве или Днепре. Так быть не может», - говорит она.

По ее словам, на такие действия Минюст реагировал путем отключения регистраторам доступа к реестрам, но такие меры имели незначительный эффект, поскольку недобросовестные регистраторы все равно продолжали нарушать эту норму закона, кто-то, делая это бессознательно, а кто-то - специально.

«Мы решили использовать принцип, при котором система просто физически не позволит человеку сделать умышленную или неумышленную ошибку. Теперь регистратор технически не сможет осуществить регистрационное действие не в своей области - если он попытается это сделать, на экране появится надпись «техническая ошибка» и нажать кнопку будет невозможно», - объяснила Сукманова.

Замминистра также добавила, что Минюст будет продолжать применять технические решения для защиты прав собственности, и анонсировала автоматический обмен данными между реестрами министерства и Единым государственным реестром судебных решений для того, чтобы сделать невозможной регистрацию прав собственности на основе подделанных решений судей.