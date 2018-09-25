Депутаты хотят переписать Конституцию, чтобы сделать Украину «фермерской»

20 сентября народные депутаты 267 голосами проголосовали "За" включение в повестку дня Верховной Рады законопроекта № 6236/П и направлении его для получения заключения Конституционного Суда.

Об этом в колонке "Выборы головного мозга" на ЭП пишет эксперт по правовому регулированию земельных отношений Анна Федун

Отмечается, что законопроектом предлагается внесение изменений в 41 статью Конституции Украины путем дополнения ее новой частью: "Основой аграрного строя Украины является фермерское хозяйство".

При этом в названии законопроекта отмечается, что изменения касаются реализации прав украинских граждан на землю, сохранения собственности на сельскохозяйственные земли в руках граждан Украины и устойчивого развития села на основе фермерских хозяйств.

Однако, по словам эксперта, никаких изменений этим законопроектом не предусматривается, а сам законопроект является чисто декларативным.

"Во-первых, потому что никаких прямых норм действия в нем не содержится", - отмечает Федун.

"Во-вторых, потому что аграрный строй, основой которого предлагается определить фермерское хозяйство, это неизвестное украинскому законодательству понятие. Оно привлекательно звучит, но ничего не значит с точки зрения права", - добавляет она.

По ее словам, именно из-за этой неопределенности с терминологией не до конца понятно само содержание такой законодательной инициативы, ее правовые последствия и пути, которыми народные депутаты стремятся достичь задекларированных целей.

"Сейчас поддержка этого законопроекта народными избранниками может свидетельствовать только об их желании задекларировать свое доброе отношение к фермерам и подчеркнуть их важную роль в сельском хозяйстве", - отмечает эксперт.