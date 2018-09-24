Освобождение Вольного. Какой следующий пункт Луганщины очистят от оккупантов

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Очередная неделя осени на линии противостояния оказалась не богатой на события. Во-первых, действует очередное перемирие, во-вторых, в "республиках" вовсю идет "подготовка" к псевдовыборам, победители на которых уже определены в Москве.

По всем "горячим" еще неделю назад направлениям относительная тишина, количество обстрелов наших позиций со стороны боевиков снизилось до минимальных 10-18 в день.

Хотя и не обходится без "дежурных" пары мин или пулеметной очереди. Которые к сожалению приводят к неизбежным при позиционной войне потерям. Так, ночью 18-го числа одна единственная прилетевшая 120-мм мина стала причиной гибели сразу двух военнослужащих 72-й механизированной бригады: сержанта Владимира Матвиенко (из Киева) и младшего сержанта Владимира Ткачева (уроженца Черкасской области).

На фоне относительного затишья, которое в любой момент может перейти в боестолкновения, обе стороны занялись медийными победами. С нашей стороны это прежде всего история с взятием под контроль хутора Вольный, который формально входит в состав населенного пункта Золотое-4 Луганской области, хотя местные называют его поселок Партизанское.

Смущает в этой истории то, что в начале июля те же официальные лица говорили о "полном контроле" всего поселка. Но фактически получается, что на тот момент эти несколько улиц находились в "серой зоне" и никем не контролировались - хотя диверсионно-разведывательные группы с обеих сторон заходили сюда регулярно.

Учитывая, что занятие любого населенного пункта (даже не очень большого по меркам Донбасса) сопровождается боестолкновениями, то с большой долей вероятности, анализируя официальные сводки и пользуясь некоторыми неофициальными данными, можно говорить, что фактически хутор был взят под контроль еще в конце августа, а официально было заявлено только сейчас. В целом это нормальная сейчас практика ведения боевых действий группировкой ВСУ.

В очередной раз отметим, что тактика "ползучего наступления" представляет собой не просто поднятие флага или контроль за посадкой посреди поля. Это в первую очередь создание устойчивой линии фронта с опорными и наблюдательными пунктами и с безопасными линиями снабжения. То есть очень серьезная заявка на любые возможные вызовы в будущем. Неудивительно, например, если вскоре мы узнаем об освобождении Золотого-5 или близлежащей Марьевки.

На прошлой неделе прошли очередные полигонные показы новой техники для вооруженных сил. На этот раз в присутствии секретаря СНБО Турчинова. Были показаны, что называется "в дейсвтии" легкие многоцелевые вертолеты "Скаут" и АК1-3, боеприпасы украинского производства: ракеты РС-80 и осколочно-фугасные снаряды для пушек МТ-12 "Рапира".

Однако Турчинов сделал акцент на успешных испытаниях нового оперативно-тактического беспилотного комплекса, "который способен проводить разведку, координировать ведение огня, обеспечивать устойчивую связь", а также боевого беспилотного комплекса, который может нести мощный фугасный или термобарический боевой заряд. При этом он "скромно" не упомянул никаких марок этих беспилотников.

А судя по фото и видео "на камеру" были продемонстрированы польские образцы: двухмоторный Los и ударный Warmate польской компании Wb Electronics. Вообще стоит отметить, что сотрудничество с Варшавой в плане создания фактически "с нуля" нашей беспилотной авиации оказалось очень продуктивным.

В прошлом году министр обороны Украины подписал приказ о принятии на вооружение ВСУ польского беспилотника Fly Eye, который ныне по лицензии производится на "Черниговском заводе радиоприборов" ("Чезара"). Беспилотник предназначен для разведывательных операций - передает данные в режиме реального времени, работает в радиусе 50 километров, а в случае радиопомех запрограммирован на радиомолчание и проход по заданному маршруту и возвращение на точку старта.

По сути это первый беспилотный авиационный комплекс, официально принятый на вооружение ВСУ. Все остальные, в том числе и волонтерские разработки, приняты на вооружение с существенными ограничениями "до конца особенного периода", то есть без этапа государственных испытаний, который явно не все пройдут.

И вот в июле 2018 г. Все та же "Чезара" окончательно завершила процесс разворачивания серийного производства (по сути крупноузловой сборки) ударного беспилотника-камикадзе Warmate. Тогда от польской стороны были получены рабочая конструкторская документация, технологическая и эксплуатационная документация. В том числе, например, программа обучения операторов БПЛА и каталог запасных частей.

Беспилотный авиационный комплекс Warmate предназначен для поражения противника методом самоуничтожения и представляет собой "самолет-снаряд" или "баражирующий боеприпас". В польской компании Wb Electronics беспилотник называют хорошей альтернативой противотанковым ракетным установкам. Под контролем оператора беспилотный летательный аппарат действует в радиусе 10 километров, может подниматься на высоту до 500 метров, развивать скорость до 150 километров в час и поражать живую силу, бронетехнику и артиллерию противника в зависимости от боеголовки.

Кстати, наши оружейники не просто занимаются лицензионной сборкой, но и вносят свои изменения. Так, для того же Warmate разработана новая фугасная боеголовка, которая отсутствует у поляков.

Мало того, на вооружение в сентябре 2017 г. уже принят разведывательно-ударный комплекс "Сокол", в составе которого завязаны одна разведывательная Fly Eye и три ударные боевые машины Warmate. В качестве основы используются бронеавтомобили "Козак-2М", выпускаемые компанией "Практика". В грузовом отсеке такого броневика размещаются все основные элементы беспилотных комплексов. При этом в составе комплекса "Сокол" таких машин две: одна является носителем средств разведки, тогда как на борту другой транспортируются ударные беспилотники и соответствующая аппаратура.

Таким образом, вполне можно предположить, что очень скоро ударные беспилотники появятся и на линии противостояния на Донбассе и в тылу у боевиков "вдруг" могут начать взрываться места хранения боеприпасов и "отведенной" бронетехники.