Юрий Павлов / UBR.ua

Пятничные торги на межбанке завершились 5-копеечным ростом курса доллара. В течение всего дня котировки не двигались с места - большая часть сделок проходили в узком коридоре 28,05-28,065 грн./$, однако в завершение торгов котировки выросли. Закрывался межбанк на уровнях 28,07-28,11 грн./$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Дневной штиль банкиры объяснили пятничными настроениями - в этот день торги обычно проходят вяло. А также необычайным терпением Нацбанка. Регулятор и сегодня не стал выходить на торги, пополнять свои резервы.

А вот резкий скачок котировок вечером связали большей частью с ожиданиями участников.

«Сегодня зашло немного НДС-возмещения, порядка 400 млн. грн., но рост курса связан скорее с негативными ожиданиями на фоне будущих выплат Госказначейства, чем с этим фактом», - предположил Гриненко.

Между тем, беспокоили банкиров не только массивные гривневые вливания на следующей неделе. На настроениях рынка сказались и весьма двусмысленные заявления представителей МВФ: вместо ожидаемого подписания меморандума, они говорили о продолжении диалога с украинскими властями.

«Курсовые тренды сегодняшнего дня продиктованы преимущественно ситуативными факторами: завершением периода бюджетных расчетов, из-за чего потребность участников рынка в гривне сократилась. А также реакцией рынка на комментарии представителей МВФ о продолжении консультаций о выделении транша Украине», - добавил директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Немного подняли курс сегодня и менялы на черном рынке. Небольшое преобладание спроса над предложением позволило им в течение дня прокачать котировки на пару копеек - вечером они торговали американской валютой в рамках 28,03-28,05 грн./$.

Банкиры же наличные котировки сегодня пересматривать не стали и закончили день на утренних показателях 28,10-28,15 грн./$. В этом диапазоне доллар можно было приобрести в Сбербанке, Альфа банке, Пиреус банке и других структурах. Самый дешевый бакс отдавали в небанковских учреждениях - здесь можно было затариться валютой по курсу 28,0 грн./$.

Выкупали валюту у населения в рамках 27,80-28,0 грн./$.

Прогнозы финансистов на будущую неделю не отличаются излишней оптимистичностью. Со вторника Госказначейство начнет выбрасывать на рынок крупные суммы НДС-возмещений. Так что настроения продавать валютную выручку у экспортеров поубавится. Импортеры же, напротив, могут активизировать валютные покупки, чтобы взять доллар подешевле.

Еще один спокойный день для гривны прогнозируют только на понедельник. Гриненко полагает, что первые торги на следующей неделе стартуют в диапазоне 28,07-28,12 грн./$. А Олег Куринной ожидает, что сессия в понедельник пройдет в рамках 28,10-28,20 грн./$.