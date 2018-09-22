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Партия «Наши». Куда и зачем Мураев ушел от Рабиновича
23:01 21.09.2018 |
Внефракционный нардеп Евгений Мураев объявил об уходе из партии "За життя" и анонсировал создание новой партии. Можно, конечно, задаться вопросами, зачем и почему он ушел из партии "За життя", однако это вряд ли представляет большой интерес для широкой публики. Более интересно то, куда он ушел - потому что это может оказать некоторое влияние на будущие выборы, как президентские, так и в особенности парламентские.
Если говорить совсем кратко, то Мураев ушел на радикально антиукраинско-пророссийское электоральное поле. Будет его окучивать, сеять семена ненависти, поливать желчью в надежде на удачную электоральную жатву. Это если оставить за скобками варианты силовых столкновений, восстаний и провозглашения, к примеру, "Харьковской народной республики".
Более подробно стоит рассказать о перспективах Мураева. Но для этого нужно немного вспомнить его прошлое. Поначалу он считался креатурой Михаила Добкина. При Януковиче, когда Добкин был губернатором Харьковщины, Мураев возглавлял Змиевскую райадминистрацию, затем в 2012 г. был избран в Верховную Раду в 181-м округе, охватывающем Змиевский район и часть Харьковского района, вошел во фракцию Партии регионов. Через два года вновь был избран в Верховную Раду в том же округе, в июне 2015 г. после полугодовых раздумий вошел во фракцию "Оппоблока". Однако через год вышел из нее, чтобы вместе с Вадимом Рабиновичем создать партию "За життя". Рабинович получил пост председателя партии, а Мураев - пост председателя политсовета.
Тогда тоже важно было не зачем и почему Мураев и Рабинович ушли из "Оппоблока", а куда они ушли. Так вот, ушли они тогда на поле радикально "бело-голубого" электората, который считал себя брошенным и обманутым. Сначала его предали и бросили Янукович и его подельники, сбежавшие из Киева в Россию. А затем его бросил "Оппоблок", который, по мнению радикально "бело-голубых", погряз в соглашательстве с новой властью и всевозможных политических торгах с Петром Порошенко и его людьми.
Партия "За життя" выглядела в глазах радикально "бело-голубых" действенной альтернативой беззубому "Оппоблоку". К тому же "Оппоблок" сплошь состоял из тех, кто прежде входил в окружение предателя-Януковича, а партия "За життя" казалась свежей и молодой. Рабинович и Мураев "резали правду-матку", пока "Оппоблок" "жевал сопли". Так это представлялось радикально "бело-голубым", и социологи быстро зафиксировали, что рейтинг "За життя" сравнялся с рейтингом "Оппоблока", а затем и превзошел его.
Однако недавно Рабинович предложил "Оппоблоку" начать переговоры о создании "мощного консолидированного политического объединения", на что тут же ответил согласием один из лидеров "Оппоблока" Сергей Левочкин.
Мураев якобы с этой идеей был категорически не согласен. Действительно, личные отношения Мураева и Рабиновича всерьез испортились еще полтора года назад, когда Мураев развелся со своей женой (и матерью двух его сыновей) - племянницей Рабиновича. Поэтому ничто не останавливало Мураева от того, чтобы уйти из партии "За життя" туда же, куда раньше они ушли вдвоем с Рабиновичем из "Оппоблока".
Можно было бы предположить, что Мураев и его новая партия будут попросту "отъедать" электорат у "За життя", "Оппоблока" и их ожидаемого совместного кандидата на президентский пост. Но ситуация несколько сложнее. Если "За життя" и "Оппоблок" будут выступать на выборах как единая сила, то радикально "ватные" избиратели могут просто не пойти голосовать, сочтя, что их в очередной раз предали и обманули. Именно эту категорию избирателей постарается мобилизовать Мураев. И проблема даже не в том, что он может набрать 5% голосов и провести свою партию в парламент. Проблема в том, что этот электорат будет мобилизован, а и только ли на выборы - это большой вопрос.
Кстати, важный штрих - как стало известно "ДС" - свою партию Мураев решил назвать весьма неприхотливо, но знаково - "Наши". Прямая отсылка к путинскому молодежному движению с одноименным названием. Нет никаких сомнений, что и объединением Рабиновича с Левочкиным, которе курирует Медведчук, и отпочкованием партии Мураева руководят дирижеры из Кремля. Именно они хотят, чтобы без пользы не сидел по домам "ватный" электорат, который станет ядром партии Мураева. А кроме того, Кремлю удобно иметь "полторы" своих партии в Украине, чтобы основная прокремлевская партия не расслаблялась. Так уже было в бытность Януковича президентом, когда Кремль тесно сотрудничал с ПР, но в то же время имел пространство для маневра с помощью Медведчука и КПУ, которые покусывали иногда "регионалов". По сути с появлением партии Мураева данная схема возрождается.
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