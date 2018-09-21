Общий госдолг в августе сократился на 1,1% до $74,9 млрд

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в августе сократился на 1,14 %, или на 0,86 млрд долларов, до 74,85 млрд долларов (по состоянию на 31 августа) по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

Государственный и гарантированный государством долг на конец августа составил 2 116,67 млрд гривен, или 74,85 млрд долларов, против 2 025,67 млрд гривен, или 75,71 млрд долларов, месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 августа составил 1 829,88 млрд гривен (64,71 млрд долларов) против 1 750,39 млрд гривен (65,42 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц вырос на 0,35 млрд долларов до 37,87 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг - на 12,37 млрд гривен до 759,06 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте сократился до 26,84 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 31 августа составил 286,78 млрд гривен, или 10,14 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос в долларовом эквиваленте на 7,5%, или на 5,33 млрд, до 76,31 млрд долларов.

В 2016 году общий госдолг Украины увеличился с 65,51 до 70,97 млрд долларов.