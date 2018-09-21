Финансовые новости
- |
- 21.09.18
- |
- 18:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Общий госдолг в августе сократился на 1,1% до $74,9 млрд
17:07 21.09.2018 |
Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в августе сократился на 1,14 %, или на 0,86 млрд долларов, до 74,85 млрд долларов (по состоянию на 31 августа) по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.
Государственный и гарантированный государством долг на конец августа составил 2 116,67 млрд гривен, или 74,85 млрд долларов, против 2 025,67 млрд гривен, или 75,71 млрд долларов, месяцем ранее.
Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 августа составил 1 829,88 млрд гривен (64,71 млрд долларов) против 1 750,39 млрд гривен (65,42 млрд долларов) месяцем ранее.
При этом прямой внешний долг за месяц вырос на 0,35 млрд долларов до 37,87 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг - на 12,37 млрд гривен до 759,06 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте сократился до 26,84 млрд долларов).
Гарантированный государством долг на 31 августа составил 286,78 млрд гривен, или 10,14 млрд долларов.
Как сообщали Українські Новини, государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос в долларовом эквиваленте на 7,5%, или на 5,33 млрд, до 76,31 млрд долларов.
В 2016 году общий госдолг Украины увеличился с 65,51 до 70,97 млрд долларов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Общий госдолг в августе сократился на 1,1% до $74,9 млрд
|Депутаты предлагают разрешить водителям авто в Украине не иметь при себе «прав»
|Реальный ВВП во втором квартале рос быстрее ожиданий НБУ
|Депутат Рады Мураев вышел из партии «За життя»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Приморский провал Путина. Куда заведет Россию растущая ненависть к «Единой России»
|Большинство финансистов объясняли штиль на медбанке 20 сентября продажами валюты под уплату налогов
|Предвыборное послание. Что Порошенко сказал о Тимошенко, Медведчуке и Ляшко
|Рада обновила состав ЦИК, назначив 14 новых членов
|Вершители выборов: Кто те люди, что станут новыми членами ЦИК
|Рада направила в КС проект конституционных изменений относительно интеграции Украины в ЕС и НАТО
|Порошенко сомневается в возможности открытия рынка земли в ближайшее время
Это интересно
|Meizu V8 и Meizu V8 Pro: смартфоны с 5,7" экраном HD+
|Дебют смартфона Meizu 16X: экран без выреза и три камеры
|Представлен смартфон Xiaomi Mi 8 Lite с 6,26" дисплеем и тремя камерами
|Представлен смартфон Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition с подэкранным сканером отпечатков пальцев
|Необычный ботнет уничтожает скрытых криптовалютных майнеров
|Audi представила электрический кроссовер e-tron
|Кому понадобился бургер без мяса и кто будет его есть