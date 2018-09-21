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Информация об агентстве
В августе промышленное производство сократилось на 0,5%
17:17 21.09.2018 |
В августе 2018 года промышленное производство сократилось на 0,5% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 0,5% (скорректированных) по сравнению с августом 2017 года.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
При этом в августе 2018 года промпроизводство сократилось на 0,5% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 0,7% (скорректированных) по сравнению с июлем 2018 года.
В январе-августе 2018 года по сравнению с январем-августом 2017 года промпроизводство выросло на 2,2%.
Как сообщало агентство, в июле 2018 года промышленное производство выросло на 2,9% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 2,3% (скорректированных) по сравнению с июлем 2017 года.
В 2017 году промышленное производство сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 годом.
В 2016 году промышленное производство выросло на 2,4% по сравнению с 2015 годом.
Производство основных видов продукции в августе:
|август 2018
|в % к августу 2017
|январь-август 2018
|в % к январю-августу 2017
|Добывающая промышленность
|Уголь готовый, всего, млн тонн
|2,2
|110,4
|16,8
|102,5
|Нефть сырая, тыс. тонн
|137
|122,1
|1070
|104,7
|Газовый конденсат, тыс. тонн
|54,9
|106,4
|435
|99,7
|Газ природный, млрд куб. м.
|1,7
|103,0
|13,4
|100,4
|Руды железные неагломерированные, млн тонн
|13,1
|94,9
|108
|98,4
|Концентраты железорудные неагломерированные, млн тонн
|4,9
|99,4
|40,2
|99,7
|Концентраты железорудные агломерированные, млн тонн
|4,3
|99,1
|35,1
|106,8
|Известняк, флюс известняковый и прочий известняковый камень для изготовления извести и цемента, млнт
|0,6
|95,1
|3,6
|82,6
|Пески природные, млн куб. м
|1,0
|75,0
|6,2
|84,1
|Гранулы, щебень (камень дробленый), крошка и порошок галька, гравий, млн куб. м
|5,6
|105,9
|37,4
|107,2
|Соль и хлорид натрия чистый, вода морская, тыс.т
|187
|163,3
|1301
|122,5
|Обрабатывающая промышленность
|Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное, тыс.т
|4,8
|102,5
|33,8
|99,3
|Свинина свежая или охлажденная, тыс. тонн
|17,0
|86,9
|133
|90,1
|Мясо крупного рогатого скота замороженное, тыс.т
|1,7
|129,2
|9,4
|106,0
|Свинина мороженная, тыс. тонн
|0,3
|92,4
|3,4
|91,1
|Мясо птицы (тушки), свежие или охлажденные, тыс. тонн
|19,6
|86,0
|171
|80,1
|Мясо птицы (части тушек), свежие или охлажденные, тыс. тонн
|31,3
|93,8
|236
|73,9
|Мясо птицы, мороженые, тыс. тонн
|10,2
|154,6
|78,9
|147,0
|Колбасные изделия, тыс. тонн
|21,8
|94,2
|161
|103,0
|Сок томатный, млн л
|3,7
|126,4
|29,2
|104,1
|Сок яблочный, млн л
|12,4
|118,1
|32,7
|93,9
|Смеси соков фруктовых и овощных, млн л
|13,8
|109,6
|124
|100,9
|Пюре и паста томатные концентрированные, тыс.т
|64,6
|180,4
|72,4
|169,8
|Овощи консервированные натуральные, тыс. тонн
|6,8
|134,6
|17,8
|140,3
|Масло подсолнечное нерафинированное, тыс. тонн
|83,6
|48,7
|2802
|82,5
|Маргарин и жиры пищевые подобные, тыс. тонн
|6,2
|93,7
|86,2
|97,8
|Молоко и сливки несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ жирностью не более 1%, в первичных упаковках объемом нетто более 2 л, тыс.т
|35,2
|82,3
|299
|96,1
|Молоко и сливки несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ жирностью более 1%, но не более 6%, в первичных упаковках объемом нетто не более 2 л, тыс.т
|40,5
|110,6
|315
|106,5
|Масло сливочное, тыс. тонн
|9,5
|93,8
|74,0
|101,1
|Сыр свежий неферментированный и сыр кисломолочный, тыс. тонн
|5,8
|105,7
|46,7
|103,9
|Сыр тертый, порошковый, голубой и другой неплавлений (кроме свежего творога, сыра с молочной сыворотки и творога), тыс. тонн
|8,3
|103,2
|63,8
|100,9
|Продукты кисломолочные, тыс. тонн
|23,5
|101,8
|190
|102,2
|Йогурт жидкий и сквашенное молоко ароматизированные (молоко и сливки свернувшиеся, йогурт, кефир, сметана и другие ферментированные продукты, ароматизированные или фруктов, орехов или какао), тыс. тонн
|11,6
|104,3
|84,7
|108,9
|Мука, тыс. тонн
|142
|83,1
|1074
|88,8
|Хлебобулочные изделия, тыс. тонн
|76,2
|84,9
|620
|88,8
|Печенье сладкое, тыс. тонн
|14,1
|93,0
|114
|99,9
|Вафли, тыс. тонн
|4,2
|103,4
|33,8
|102,2
|Конфеты шоколадные (кроме конфет с содержанием алкоголя, шоколада в брикетах, пластинах или плитках), тыс. тонн
|3,9
|90,1
|29,6
|98,7
|Изделия кондитерские из сахара или его заменителей, с содержанием какао (включая шоколадную нугу, кроме белого шоколада), тыс. тонн
|5,1
|101,7
|36,8
|94,3
|Резинки, фруктовые желе и фруктовые пасты в виде кондитерских изделий из сахара (кроме жевательной резинки), тыс. тонн
|3,2
|101,2
|27,8
|107,0
|Карамели, тоффи (ирис) и сладости аналогичные тыс тонн
|6,5
|82,1
|50,7
|95,1
|Соусы и продукты для приготовления соусов; приправы и пряности смешанные, тыс. тонн
|10,7
|88,2
|91,0
|97,3
|Спрэды и смеси жировые, тыс. тонн
|3,1
|145,5
|21,6
|138,3
|Продукты молокосодержащие, тыс. тонн
|11,2
|92,8
|87,6
|96,8
|Коньяки, бренди, млн дал
|181
|103,6
|1245
|101,5
|Водка и другие крепкие спиртные напитки, млн дал
|980
|89,1
|7843
|93,0
|Ликеры, настойки, наливки, другие спиртные напитки, млн дал
|553
|103,3
|4951
|123,5
|Пиво солодовое, включая пиво безалкогольное, млн дал
|20,2
|96,8
|132
|101,8
|Воды натуральные минеральные негазированные, млн дал
|5,6
|124,1
|37,4
|117,5
|Воды натуральные минеральные газированные, млн дал
|9,6
|104,5
|60,7
|114,0
|Напитки безалкогольные, млн дал
|14,2
|98,1
|103
|109,8
|Сигареты, содержащие табак или смеси табака с заменителями табака, млрд штук
|8,0
|97,0
|50,9
|87,5
|Пряжа шерстяная, тонн
|77
|54,6
|1035
|88,6
|Ткани, всего, тыс. кв. м
|5319
|103,1
|40267
|103,5
|Одеяла, пледы, тыс. шт.
|111
|73,4
|988
|93,2
|Постельное белье, тыс. штук
|121
|90,5
|949
|85,8
|Материалы нетканые и изделия из материалов нетканых, тыс. тонн
|1240
|107,9
|7596
|97,2
|Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны и полукомбинезоны, бриджи и шорты, трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, тыс. штук
|27,9
|132,9
|308
|118,1
|Платья трикотажные машинного или ручного вязания, женские и девичьи, тыс. штук
|106
|90,5
|921
|101,6
|Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки теплые и изделия аналогичные мужские и мальчиковые, тыс. штук
|38,6
|107,5
|227
|100,4
|Анораки, лыжные куртки, куртки ветрозащитные и подобные изделия, мужские и мальчиковые, тыс. штук
|26,0
|92,5
|270
|104,9
|Костюмы мужские и мальчиковые, тыс. штук
|14,1
|66,5
|201
|88,7
|Пиджаки, блейзеры мужские и мальчиковые, тыс. штук
|46,3
|128,3
|491
|99,8
|Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки теплые и изделия аналогичные женские и для девочек, тыс. штук
|137
|104,6
|529
|99,4
|Анораки, лыжные куртки, куртки ветрозащитные и подобные изделия, женские и для девочек, тыс. штук
|17,5
|102,9
|92,0
|61,7
|Жакеты, блейзеры, женские и девичьи, тыс. штук
|87,1
|100,5
|833
|90,6
|Платья и сарафаны женские и для девочек, тыс. штук
|102
|115,6
|914
|92,4
|Трикотаж бельевой, тыс. штук
|360
|90,1
|4237
|114,2
|Колготки из синтетических волокон трикотажные машинного или ручного вязания, тыс. пар
|2489
|119,3
|15361
|97,4
|Чулочно-носочные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, тыс. пар
|4325
|118,7
|34757
|101,5
|Обувь с верхом из резины или полимерных материалов, предназначенное для ношения на улице, тыс. пар
|513
|146,3
|4103
|110,1
|Обувь, предназначенную для ношения на улице, с верхом из кожи натуральной мужская (включая сапоги, пивчоботы и ботинки, кроме водонепроницаемой обуви и обуви с защитным металлическим подноском), тыс. пар
|55,7
|83,4
|446
|113,8
|Обувь, предназначенную для ношения на улице, с верхом из кожи натуральной женская (включая сапоги, пивчоботы и ботинки, кроме водонепроницаемой обуви и обуви с защитным металлическим подноском), тыс. пар
|74,9
|106,5
|557
|90,2
|Тапочки и прочее домашняя обувь (включая комнатные и танцевальные тапочки, туфли без задника) с верхом из текстильных материалов, тыс. пар
|454
|66,0
|3861
|88,0
|Обувь с верхом из текстильных материалов другое (кроме тапочек и другой домашней обуви, а также обувь на подошве из резины, материалов полимерных или кожи натуральной или композиционной), тыс. пар
|240
|91,6
|2603
|102,7
|Древесина из ели и сосны вдоль распиленная или расколотая, разделенная на слои или лущеные, толщиной более 6 мм, тыс. м3
|18,8
|108,0
|154
|122,6
|Древесина из сосны вдоль распиленная или расколотая, разделенная на слои или лущеные, толщиной более 6 мм, тыс. м3
|99,5
|138,6
|779
|145,7
|Древесина хвойных пород вдоль распиленная или расколотая, разделенная на слои или лущеные, толщиной более 6 мм (кроме древесины из ели, пихты и сосны), тыс. м3
|23,8
|56,0
|191
|61,3
|Древесина (кроме хвойных или тропических пород) вдоль распиленная или расколотая, разделенная на слои или лущеные, толщиной более 6 мм (кроме брусков, планок и фриз для паркетного или деревянного покрытия пола, дубовых), тыс. м3
|25,6
|98,8
|206
|95,9
|Плиты древесностружечные необработанные, тыс. условных куб. м
|123
|103,7
|945
|107,2
|Фанера клееная, тыс. куб. м
|14,5
|92,7
|127
|102,2
|Шпон лущеный, тыс. куб. м
|13,9
|92,4
|127
|96,3
|Паркет деревянный щитовой, тыс. кв. м
|34,5
|96,9
|250
|84,6
|Окна, двери, их рамы и пороги, деревянные, тыс. кв.м.
|131
|99,7
|679
|101,9
|Двери и их коробки и пороги из древесины, тыс. штук
|90,2
|91,8
|589
|107,0
|Бумага бытового и санитарно-гигиенического применения, тыс. тонн
|10,4
|105,4
|82,8
|105,8
|Бумага и картон немелованные прочие, н.в.д.г., плотностью 150 г / м2 и меньше, в рулонах или листах (кроме бумаги для письма, печати или иного графического назначения), тыс. тонн
|24,8
|83,1
|215
|103,0
|Бумага и картон немелованные прочие, н.в.д.г., плотностью 150, но менее 225 г / м2, в рулонах или листах (кроме бумаги для письма, печати или иного графического назначения), тыс. тонн
|12,2
|133,9
|80,8
|102,7
|Бумага и картон гофрированные, млн кв. м
|12,1
|90,9
|94,9
|94,2
|Коробки, ящики и сумки из гофрированной бумаги и картона, млн кв.м.
|38,8
|103,4
|299
|106,4
|Коробки и ящики, складывающиеся, из бумаги или картона негофрированных тыс. тонн
|7,0
|92,8
|57,5
|107,7
|Туалетная бумага, млн рулонов
|8,8
|103,7
|66,3
|96,7
|Обои и аналогичные покрытия из бумаги, млн усл. кусков
|5,8
|87,3
|40,2
|96,7
|Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн тонн
|0,8
|93,3
|7,2
|105,0
|Мазут топливный, тяжелый, тыс. тонн
|6,2
|117,0
|39,7
|84,3
|Оливы и мазут нефтяные; дистиляты нефтяные тяжелые, тыс. тонн
|10,5
|116,7
|75,0
|121,8
|Пропан и бутан сжиженные, тыс. тонн
|24,5
|110,9
|202
|96,4
|Кислота серная; олеум, тыс.т H₂SO₄
|78,5
|145,6
|448
|134,7
|Бензол, толуол и ксилол чистотой менее 95 мас. %, тыс. тонн
|6,1
|74,9
|57,3
|108,3
|Спирт этиловый неденатурированный с содержанием спирта не менее 80 об. %, млн дал
|0,5
|70,1
|4,7
|86,9
|Поливинилхлорид пластифицированный, в смеси с другими веществами, в первичных формах, тыс. тонн
|6,5
|117,6
|40,6
|100,6
|Пластмассы в первичных формах, тыс. тонн
|1,7
|100,3
|13,3
|110,9
|Краски и лаки на основе акриловых или виниловых полимеров, в водной среде, тыс. тонн
|8,1
|99,2
|53,5
|99,1
|Краски и лаки на основе полиэфиров, акриловых и виниловых полимеров, в неводной среде; растворы, тыс.т
|5,3
|95,7
|36,7
|87,2
|Мыло, вещества и средства поверхностно-активные органические, используемые как мыло; бумага, вата, войлок, фетр и материалы нетканые, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством, тыс.т
|0,7
|87,8
|7,7
|101,8
|Средства моющие и чистящие средства, тыс.т
|18,7
|107,2
|123
|108,2
|Вода туалетная, тыс. дал
|2,8
|28,8
|20,3
|81,4
|Средства косметические для макияжа или ухода за кожей, тыс. тонн
|0,5
|102,3
|4,4
|113,2
|Средства для бритья; дезодоранты для тела и антиперспиранты, средства для принятия ванн, средства парфюмерные, косметические и туалетные, другие, тыс.т
|1,9
|100,3
|12,8
|86,1
|Мыло и вещества поверхностно-активные органические в виде брусков, кусков, формованных изделий или в других формах, для туалетных целей, тыс. тонн
|1,5
|118,2
|9,3
|113,9
|Препараты лекарственные на основе антибиотиков,тонн
|78,9
|99,0
|751
|101,5
|Препараты лекарственные на основе гормонов, тонн
|10,1
|100,9
|87,7
|109,4
|Препараты лекарственные другие, тонн
|3,5
|89,1
|27,5
|91,2
|Смесь резиновая с углеродной сажей или диоксид кремния невулканизированна, тонн
|432
|158,9
|2875
|125,4
|Резина невулканизированная и изделия из нее; резина вулканизированная, тонн
|156
|152,9
|1230
|109,2
|Трубы, трубки и шланги из резины вулканизированной, тонн
|127
|168,0
|1047
|106,3
|Шланги и рукава из резины вулканизированной (кроме твердой резины) с фитингами, тонн
|52,4
|106,9
|456
|108,4
|Плиты, листы, пленка, фольга i ленты, из полимеров этилена, неармированные или не были соединены с другими материалами, толщиной 0,125 мм и менее, тыс.т
|6,5
|57,5
|49,3
|81,5
|Плиты, листы, пленка, фольга i ленты, из полимеров стирола, неармированные или не были соединены с другими материалами, непористые, тыс.т
|2,4
|120,9
|16,1
|106,2
|Мешки и пакеты из полимеров этилена, тыс. тонн
|5,0
|113,4
|35,0
|107,7
|Посуда столовая и кухонная, тыс. тонн
|0,7
|118,9
|5,4
|103,9
|Изделия многослойные изолирующие из стекла, тыс. кв. м
|193
|81,0
|1251
|85,4
|Банки из стекла для консервирования (в 0,5 литровом исчислении), млн штук
|19,5
|102,1
|118
|85,0
|Бутылки из стекла бесцветного, вместимостью менее 2,5 л для напитков и пищевых продуктов, млн штук
|116
|108,4
|972
|105,4
|Плиты и плитки керамические, млн кв. м
|5,2
|116,4
|35,1
|100,1
|Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млн штук условного кирпича
|183
|83,3
|1151
|89,2
|Цемент, тыс. тонн
|1032
|106,1
|6005
|97,8
|Известь, тыс. тонн
|172
|90,7
|1441
|108,3
|782,0Б108,блоки и кирпич из цемента, искусственного камня или бетона строительные, млн штук условного кирпича
|262
|94,2
|1905
|85,2
|Элементы конструкций сборные для жилищного или гражданского строительства из кирпича, бетона или искусственного камня, тыс. куб. м
|359
|94,6
|2501
|86,3
|Растворы бетонные, готовые к использованию, тыс.т
|1,5
|97,7
|10,1
|93,4
|Смеси строительные сухие, тыс. тонн
|185
|99,0
|1107
|99,8
|Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах, млн м.кв.
|4,6
|97,1
|23,2
|91,8
|Чугун передельный и зеркальный в чушках, болванках или формах первичных других, тыс. тонн
|1716
|96,3
|13610
|106,9
|Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем, тыс. тонн
|766
|110,9
|6290
|104,1
|Полуфабрикаты катаные и кованые, тыс. тонн
|572
|88,7
|4383
|92,2
|Слитки, формы первичные и полуфабрикаты, другие, из стали нелегированной тыс тонн
|412
|80,6
|3479
|113,2
|Полуфабрикаты из стали легированной (кроме неиржавнои) плоские, тыс. тонн
|84,0
|93,0
|819
|112,4
|Слитки, формы первичные другие, полуфабрикаты для производства труб бесшовных, из стали легированной (кроме неиржавнои), тыс. тонн
|360
|109,3
|2357
|91,0
|Слитки, формы первичные и полуфабрикаты, другие, из стали легированной (кроме неиржавнои), тыс. тонн
|56,9
|129,8
|544
|137,4
|Прокат готовый черных металлов, всего, тыс. тонн
|1047
|108,1
|7693
|97,3
|Трубы обсадные, насосно-компрессорные и бурильные для бурения нефтяных и газовых скважин, бесшовные, из стали другой, кроме неиржавнои, тыс. тонн
|18,4
|130,4
|152
|137,6
|Трубы, круглого сечения, подвержены горячей обработке, бесшовные, из стали другой, кроме неиржавнои (кроме труб для нефте- и газопроводов, обсадных и труб, используемых для бурения нефтяных и газовых скважин), тыс. тонн
|35,3
|115,9
|260
|123,6
|Трубы, сварные, круглого сечения, горячего или холодного формования, с внешним диаметром не более 406,4 мм, из стали другой, кроме неиржавнои, тыс. тонн
|14,2
|110,5
|105
|106,2
|Трубы, сварные, горячего или холодного формования, прямоугольного или квадратного сечения с внешним диаметром не более 406,4 мм, с толщиной стенки не более 2 мм, из стали другой, кроме неиржавнои, тыс. тонн
|19,7
|80,7
|118
|79,3
|Трубы, сварные, горячего или холодного формования, прямоугольного или квадратного сечения с внешним диаметром не более 406,4 мм, с толщиной стенки более 2 мм, из стали другой, кроме неиржавнои, тыс. тонн
|17,9
|116,9
|128
|111,8
|Проволока из стали, тыс. тонн
|16,8
|88,0
|121
|92,4
|Конструкции сборные строительные из чугуна или стали, тыс. тонн
|4,1
|92,2
|32,6
|105,2
|Оборудование для металлических строительных лесов, опалубок, подпорок или креплений для шахт, в т.ч. шахтные каркасы и надземные конструкции; выдвижные балки облицовочного крепления, трубчатые строительные леса и оборудования подобное из металлов черных, тыс. тонн
|5,8
|129,0
|47,1
|123,3
|Конструкции другие, части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из черных металлов или алюминия, тыс. тонн
|7,7
|85,5
|52,4
|94,7
|Водосливы, шлюзы, шлюзные ворота, дебаркадеры, пока стационарные, конструкции для морских и речных сооружений другие, из металлов черных; конструкции другие и их части из металлов черных, н.в.д.г., тыс. тонн
|10,3
|104,4
|93,1
|117,7
|Радиаторы центрального отопления без электрического подогрева, из черных металлов, тыс. тонн
|684
|89,5
|5958
|135,4
|Котлы центрального отопления, тыс. штук
|19,5
|92,0
|108
|98,4
|Резервуары и цистерны металлические объемом более 300 л, тыс. тонн
|240
|19,8
|4390
|82,5
|Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости для твердых веществ, из металлов черных вместимостью более 300 л (кроме оснащенных механическим и тепловым оборудованием), тонн
|1215
|149,4
|10222
|124,8
|Схемы печатные, состоящие только из токопроводящих элементов и контактов, млн. штук
|16,6
|35,9
|359
|90,4
|Схемы печатные, состоящие только из токопроводящих элементов и контактов (кроме многослойных), млн. штук
|56,6
|67,5
|599
|79,4
|Схемы пассивные (включая схемы из резисторов и / или конденсаторов, кроме матричных микросхем из резисторов и конденсаторов, млн штук
|233
|104,8
|2059
|112,7
|Устройства для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений и информации другой (включая устройства для коммутации и маршрутизации), тыс. штук
|18,2
|97,1
|127
|73,2
|Приборы полупроводниковые, млн штук
|334
|189,8
|1894
|116,8
|Приборы для измерения физических и химических величин, тыс. штук
|20,9
|65,4
|328
|132,5
|Аэрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, тыс. штук
|190
|173,3
|1442
|141,4
|Счетчики электроэнергии, в том числе калиброванные, тыс. штук
|94,1
|165,7
|556
|89,4
|Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления, тыс. штук
|0,1
|15,4
|1,6
|39,4
|Термостаты, маностаты, инструменты и приборы для регулирования или контроля, автоматические другие, тыс.шт.
|10,9
|123,0
|68,5
|128,6
|Электродвигатели и генераторы постоянного тока, тыс. штук
|4,3
|112,3
|38,8
|92,4
|Электродвигатели и генераторы переменного тока, электродвигатели универсальные, тыс. штук
|8,5
|72,0
|67,4
|86,8
|Трансформаторы электрические, млн штук
|1,3
|144,3
|9,2
|128,6
|Аппаратура электрическая высоковольтная, тыс. штук
|2,3
|98,0
|15,5
|104,8
|Выключатели автоматические низковольтные на напряжение не больше 1кВ для силы тока не больше 63А, млн штук
|252
|153,9
|1198
|74,8
|Реле и контакторы на напряжение больше 60 В, но не больше 1кВ, млн штук
|236
|117,9
|3287
|137,6
|Панели коммутационные и другие комплекты электрической аппаратуры для коммутации или защиты, напряжение не более 1000 В, тыс. штук
|48,0
|136,4
|451
|109,7
|Панели коммутационные и другие комплекты электрической аппаратуры для коммутации или защиты, напряжение более 1000 В, штук
|453
|130,5
|4172
|176,2
|Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска двигателей внутреннего сгорания, тыс. штук
|179
|91,9
|1135
|98,4
|Провод изолированный обмоточный, тыс. тонн
|324
|75,2
|2470
|76,4
|Проводники электрические на напряжение не более 1000 В, тыс.км
|13,3
|116,6
|88,5
|146,5
|Проводники электрические на напряжение более 1000 В, тыс.км
|1383
|148,8
|6105
|110,0
|Устройства электромонтажные, млн шт.
|1,3
|89,8
|10,6
|97,9
|Патроны до ламп на напряжение не больше 1кВ, млн штук
|0,6
|94,2
|4,1
|59,4
|Стиральные машины, тыс. штук
|24,5
|113,5
|188
|110,3
|Приборы бытовые из металлов черных на газовом топливе (включая обогреватели, топки, печи и камины, радиаторы на газовом и других видах топлива, кроме приборов для подогрева и приготовления пищи), тыс. штук
|5,5
|69,0
|34,7
|89,1
|Агрегаты гидравлические объемные поршневые с насосами, тыс. штук
|3,8
|138,0
|26,0
|131,3
|Помпы центробежные для перекачки жидкостей; одноступенчатые, тыс. штук
|6,4
|93,2
|45,6
|99,1
|Помпы центробежные для перекачки жидкостей; многоступенчатые, тыс. штук
|17,3
|130,3
|107
|127,1
|Валы трансмиссионные и кривошипы, тыс. т
|361
|209,3
|1284
|91,3
|Грузоподъемники и конвейеры пневматические и другой непрерывного действия, для грузов и материалов, шт.
|284
|158,7
|1487
|96,2
|Оборудование прокатных станов; рольганги для подачи и удаления продукции; опрокидыватели и манипуляторы для слитков , прутков , слябов и т.д., другое оборудование подъемно-транспортное, погрузочное и разгрузочное, шт.
|43
|119,4
|419
|113,2
|Бухгалтерские машины, контрольно-кассовые аппараты, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины, содержащие счетные устройства, тыс.шт.
|0,7
|90,8
|10,5
|143,1
|Оборудование холодильное и морозильное промышленное и тепловые насосы, тыс. штук
|3,3
|49,0
|97,9
|104,1
|Машины и аппараты фильтровальные или очищающие для жидкостей, тыс. штук
|5,7
|41,1
|44,2
|47,7
|Оборудование для разделения на жидкую и твердую фазы и очищение, центрифуги, тыс. штук
|581
|103,2
|3218
|98,3
|Тракторы для сельского и лесного хозяйства, штук
|229
|95,4
|1652
|68,1
|Плуги отвальные, шт.
|324
|148,6
|1512
|108,0
|Рыхлители и культиваторы, шт.
|127
|192,4
|1964
|72,1
|Бороны дисковые, штук
|275
|74,5
|1334
|65,9
|Сеялки, шт.
|266
|59,4
|1939
|64,7
|Деревообрабатывающие станки, штук
|59
|65,6
|605
|92,4
|Валки к прокатным станам, шт.
|579
|115,1
|4892
|117,7
|Машины для сортировки, размельчения, смешивания и подобных видов обработки грунта, камня, руд и веществ минеральных других, штук
|53
|42,7
|677
|93,4
|Бетономешалки, штук
|697
|88,7
|4658
|96,7
|Оборудование промышленное для переработки мяса или птицы, штук
|143
|116,3
|6034
|74,4
|Средства автотранспортные для перевозки 10 и более человек, штук
|70
|95,9
|582
|107,2
|Грузовые автомобили, штук
|573
|100,9
|3566
|83,7
|Прицепы и полуприцепы автомобильные, тыс. штук
|2,4
|99,9
|16,7
|108,3
|Кузова для прицепов, полуприцепов и средств транспортных других, не оснащенных двигателями, штук
|231
|106,5
|1516
|118,5
|Вагоны грузовые и вагоны-платформы, железнодорожные или трамвайные, несамоходные, шт.
|662
|122,6
|6674
|196,6
|Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|Электроэнергия, млрд кВт-часов
|12,1
|100,1
|103,8
|99,99
|- тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали
|3,6
|70,3
|39,2
|104,7
|- атомные электростанции
|7,5
|122,2
|54,1
|92,8
|- гидроэлектростанции
|0,8
|130,2
|9,3
|132,5
|- электростанции ветровые
|0,1
|91,5
|0,6
|108,2
|- электростанции солнечные
|0,1
|126,6
|0,5
|125,4
|
|
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