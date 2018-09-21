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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В августе промышленное производство сократилось на 0,5%

 

В августе 2018 года промышленное производство сократилось на 0,5% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 0,5% (скорректированных) по сравнению с августом 2017 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

При этом в августе 2018 года промпроизводство сократилось на 0,5% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 0,7% (скорректированных) по сравнению с июлем 2018 года.

В январе-августе 2018 года по сравнению с январем-августом 2017 года промпроизводство выросло на 2,2%.

Как сообщало агентство, в июле 2018 года промышленное производство выросло на 2,9% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 2,3% (скорректированных) по сравнению с июлем 2017 года.

В 2017 году промышленное производство сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 годом.

В 2016 году промышленное производство выросло на 2,4% по сравнению с 2015 годом.

Производство основных видов продукции в августе:

  август 2018 в % к августу 2017 январь-август 2018 в % к январю-августу 2017
Добывающая промышленность
Уголь готовый, всего, млн тонн 2,2 110,4 16,8 102,5
Нефть сырая, тыс. тонн 137 122,1 1070 104,7
Газовый конденсат, тыс. тонн 54,9 106,4 435 99,7
Газ природный, млрд куб. м. 1,7 103,0 13,4 100,4
Руды железные неагломерированные, млн тонн 13,1 94,9 108 98,4
Концентраты железорудные неагломерированные, млн тонн 4,9 99,4 40,2 99,7
Концентраты железорудные агломерированные, млн тонн 4,3 99,1 35,1 106,8
Известняк, флюс известняковый и прочий известняковый камень для изготовления извести и цемента, млнт 0,6 95,1 3,6 82,6
Пески природные, млн куб. м 1,0 75,0 6,2 84,1
Гранулы, щебень (камень дробленый), крошка и порошок галька, гравий, млн куб. м 5,6 105,9 37,4 107,2
Соль и хлорид натрия чистый, вода морская, тыс.т 187 163,3 1301 122,5
Обрабатывающая промышленность
Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное, тыс.т 4,8 102,5 33,8 99,3
Свинина свежая или охлажденная, тыс. тонн 17,0 86,9 133 90,1
Мясо крупного рогатого скота замороженное, тыс.т 1,7 129,2 9,4 106,0
Свинина мороженная, тыс. тонн 0,3 92,4 3,4 91,1
Мясо птицы (тушки), свежие или охлажденные, тыс. тонн 19,6 86,0 171 80,1
Мясо птицы (части тушек), свежие или охлажденные, тыс. тонн 31,3 93,8 236 73,9
Мясо птицы, мороженые, тыс. тонн 10,2 154,6 78,9 147,0
Колбасные изделия, тыс. тонн 21,8 94,2 161 103,0
Сок томатный, млн л 3,7 126,4 29,2 104,1
Сок яблочный, млн л 12,4 118,1 32,7 93,9
Смеси соков фруктовых и овощных, млн л 13,8 109,6 124 100,9
Пюре и паста томатные концентрированные, тыс.т 64,6 180,4 72,4 169,8
Овощи консервированные натуральные, тыс. тонн 6,8 134,6 17,8 140,3
Масло подсолнечное нерафинированное, тыс. тонн 83,6 48,7 2802 82,5
Маргарин и жиры пищевые подобные, тыс. тонн 6,2 93,7 86,2 97,8
Молоко и сливки несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ жирностью не более 1%, в первичных упаковках объемом нетто более 2 л, тыс.т 35,2 82,3 299 96,1
Молоко и сливки несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ жирностью более 1%, но не более 6%, в первичных упаковках объемом нетто не более 2 л, тыс.т 40,5 110,6 315 106,5
Масло сливочное, тыс. тонн 9,5 93,8 74,0 101,1
Сыр свежий неферментированный и сыр кисломолочный, тыс. тонн 5,8 105,7 46,7 103,9
Сыр тертый, порошковый, голубой и другой неплавлений (кроме свежего творога, сыра с молочной сыворотки и творога), тыс. тонн 8,3 103,2 63,8 100,9
Продукты кисломолочные, тыс. тонн 23,5 101,8 190 102,2
Йогурт жидкий и сквашенное молоко ароматизированные (молоко и сливки свернувшиеся, йогурт, кефир, сметана и другие ферментированные продукты, ароматизированные или фруктов, орехов или какао), тыс. тонн 11,6 104,3 84,7 108,9
Мука, тыс. тонн 142 83,1 1074 88,8
Хлебобулочные изделия, тыс. тонн 76,2 84,9 620 88,8
Печенье сладкое, тыс. тонн 14,1 93,0 114 99,9
Вафли, тыс. тонн 4,2 103,4 33,8 102,2
Конфеты шоколадные (кроме конфет с содержанием алкоголя, шоколада в брикетах, пластинах или плитках), тыс. тонн 3,9 90,1 29,6 98,7
Изделия кондитерские из сахара или его заменителей, с содержанием какао (включая шоколадную нугу, кроме белого шоколада), тыс. тонн 5,1 101,7 36,8 94,3
Резинки, фруктовые желе и фруктовые пасты в виде кондитерских изделий из сахара (кроме жевательной резинки), тыс. тонн 3,2 101,2 27,8 107,0
Карамели, тоффи (ирис) и сладости аналогичные тыс тонн 6,5 82,1 50,7 95,1
Соусы и продукты для приготовления соусов; приправы и пряности смешанные, тыс. тонн 10,7 88,2 91,0 97,3
Спрэды и смеси жировые, тыс. тонн 3,1 145,5 21,6 138,3
Продукты молокосодержащие, тыс. тонн 11,2 92,8 87,6 96,8
Коньяки, бренди, млн дал 181 103,6 1245 101,5
Водка и другие крепкие спиртные напитки, млн дал 980 89,1 7843 93,0
Ликеры, настойки, наливки, другие спиртные напитки, млн дал 553 103,3 4951 123,5
Пиво солодовое, включая пиво безалкогольное, млн дал 20,2 96,8 132 101,8
Воды натуральные минеральные негазированные, млн дал 5,6 124,1 37,4 117,5
Воды натуральные минеральные газированные, млн дал 9,6 104,5 60,7 114,0
Напитки безалкогольные, млн дал 14,2 98,1 103 109,8
Сигареты, содержащие табак или смеси табака с заменителями табака, млрд штук 8,0 97,0 50,9 87,5
Пряжа шерстяная, тонн 77 54,6 1035 88,6
Ткани, всего, тыс. кв. м 5319 103,1 40267 103,5
Одеяла, пледы, тыс. шт. 111 73,4 988 93,2
Постельное белье, тыс. штук 121 90,5 949 85,8
Материалы нетканые и изделия из материалов нетканых, тыс. тонн 1240 107,9 7596 97,2
Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны и полукомбинезоны, бриджи и шорты, трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, тыс. штук 27,9 132,9 308 118,1
Платья трикотажные машинного или ручного вязания, женские и девичьи, тыс. штук 106 90,5 921 101,6
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки теплые и изделия аналогичные мужские и мальчиковые, тыс. штук 38,6 107,5 227 100,4
Анораки, лыжные куртки, куртки ветрозащитные и подобные изделия, мужские и мальчиковые, тыс. штук 26,0 92,5 270 104,9
Костюмы мужские и мальчиковые, тыс. штук 14,1 66,5 201 88,7
Пиджаки, блейзеры мужские и мальчиковые, тыс. штук 46,3 128,3 491 99,8
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки теплые и изделия аналогичные женские и для девочек, тыс. штук 137 104,6 529 99,4
Анораки, лыжные куртки, куртки ветрозащитные и подобные изделия, женские и для девочек, тыс. штук 17,5 102,9 92,0 61,7
Жакеты, блейзеры, женские и девичьи, тыс. штук 87,1 100,5 833 90,6
Платья и сарафаны женские и для девочек, тыс. штук 102 115,6 914 92,4
Трикотаж бельевой, тыс. штук 360 90,1 4237 114,2
Колготки из синтетических волокон трикотажные машинного или ручного вязания, тыс. пар 2489 119,3 15361 97,4
Чулочно-носочные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, тыс. пар 4325 118,7 34757 101,5
Обувь с верхом из резины или полимерных материалов, предназначенное для ношения на улице, тыс. пар 513 146,3 4103 110,1
Обувь, предназначенную для ношения на улице, с верхом из кожи натуральной мужская (включая сапоги, пивчоботы и ботинки, кроме водонепроницаемой обуви и обуви с защитным металлическим подноском), тыс. пар 55,7 83,4 446 113,8
Обувь, предназначенную для ношения на улице, с верхом из кожи натуральной женская (включая сапоги, пивчоботы и ботинки, кроме водонепроницаемой обуви и обуви с защитным металлическим подноском), тыс. пар 74,9 106,5 557 90,2
Тапочки и прочее домашняя обувь (включая комнатные и танцевальные тапочки, туфли без задника) с верхом из текстильных материалов, тыс. пар 454 66,0 3861 88,0
Обувь с верхом из текстильных материалов другое (кроме тапочек и другой домашней обуви, а также обувь на подошве из резины, материалов полимерных или кожи натуральной или композиционной), тыс. пар 240 91,6 2603 102,7
Древесина из ели и сосны вдоль распиленная или расколотая, разделенная на слои или лущеные, толщиной более 6 мм, тыс. м3 18,8 108,0 154 122,6
Древесина из сосны вдоль распиленная или расколотая, разделенная на слои или лущеные, толщиной более 6 мм, тыс. м3 99,5 138,6 779 145,7
Древесина хвойных пород вдоль распиленная или расколотая, разделенная на слои или лущеные, толщиной более 6 мм (кроме древесины из ели, пихты и сосны), тыс. м3 23,8 56,0 191 61,3
Древесина (кроме хвойных или тропических пород) вдоль распиленная или расколотая, разделенная на слои или лущеные, толщиной более 6 мм (кроме брусков, планок и фриз для паркетного или деревянного покрытия пола, дубовых), тыс. м3 25,6 98,8 206 95,9
Плиты древесностружечные необработанные, тыс. условных куб. м 123 103,7 945 107,2
Фанера клееная, тыс. куб. м 14,5 92,7 127 102,2
Шпон лущеный, тыс. куб. м 13,9 92,4 127 96,3
Паркет деревянный щитовой, тыс. кв. м 34,5 96,9 250 84,6
Окна, двери, их рамы и пороги, деревянные, тыс. кв.м. 131 99,7 679 101,9
Двери и их коробки и пороги из древесины, тыс. штук 90,2 91,8 589 107,0
Бумага бытового и санитарно-гигиенического применения, тыс. тонн 10,4 105,4 82,8 105,8
Бумага и картон немелованные прочие, н.в.д.г., плотностью 150 г / м2 и меньше, в рулонах или листах (кроме бумаги для письма, печати или иного графического назначения), тыс. тонн 24,8 83,1 215 103,0
Бумага и картон немелованные прочие, н.в.д.г., плотностью 150, но менее 225 г / м2, в рулонах или листах (кроме бумаги для письма, печати или иного графического назначения), тыс. тонн 12,2 133,9 80,8 102,7
Бумага и картон гофрированные, млн кв. м 12,1 90,9 94,9 94,2
Коробки, ящики и сумки из гофрированной бумаги и картона, млн кв.м. 38,8 103,4 299 106,4
Коробки и ящики, складывающиеся, из бумаги или картона негофрированных тыс. тонн 7,0 92,8 57,5 107,7
Туалетная бумага, млн рулонов 8,8 103,7 66,3 96,7
Обои и аналогичные покрытия из бумаги, млн усл. кусков 5,8 87,3 40,2 96,7
Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн тонн 0,8 93,3 7,2 105,0
Мазут топливный, тяжелый, тыс. тонн 6,2 117,0 39,7 84,3
Оливы и мазут нефтяные; дистиляты нефтяные тяжелые, тыс. тонн 10,5 116,7 75,0 121,8
Пропан и бутан сжиженные, тыс. тонн 24,5 110,9 202 96,4
Кислота серная; олеум, тыс.т H₂SO₄ 78,5 145,6 448 134,7
Бензол, толуол и ксилол чистотой менее 95 мас. %, тыс. тонн 6,1 74,9 57,3 108,3
Спирт этиловый неденатурированный с содержанием спирта не менее 80 об. %, млн дал 0,5 70,1 4,7 86,9
Поливинилхлорид пластифицированный, в смеси с другими веществами, в первичных формах, тыс. тонн 6,5 117,6 40,6 100,6
Пластмассы в первичных формах, тыс. тонн 1,7 100,3 13,3 110,9
Краски и лаки на основе акриловых или виниловых полимеров, в водной среде, тыс. тонн 8,1 99,2 53,5 99,1
Краски и лаки на основе полиэфиров, акриловых и виниловых полимеров, в неводной среде; растворы, тыс.т 5,3 95,7 36,7 87,2
Мыло, вещества и средства поверхностно-активные органические, используемые как мыло; бумага, вата, войлок, фетр и материалы нетканые, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством, тыс.т 0,7 87,8 7,7 101,8
Средства моющие и чистящие средства, тыс.т 18,7 107,2 123 108,2
Вода туалетная, тыс. дал 2,8 28,8 20,3 81,4
Средства косметические для макияжа или ухода за кожей, тыс. тонн 0,5 102,3 4,4 113,2
Средства для бритья; дезодоранты для тела и антиперспиранты, средства для принятия ванн, средства парфюмерные, косметические и туалетные, другие, тыс.т 1,9 100,3 12,8 86,1
Мыло и вещества поверхностно-активные органические в виде брусков, кусков, формованных изделий или в других формах, для туалетных целей, тыс. тонн 1,5 118,2 9,3 113,9
Препараты лекарственные на основе антибиотиков,тонн 78,9 99,0 751 101,5
Препараты лекарственные на основе гормонов, тонн 10,1 100,9 87,7 109,4
Препараты лекарственные другие, тонн 3,5 89,1 27,5 91,2
Смесь резиновая с углеродной сажей или диоксид кремния невулканизированна, тонн 432 158,9 2875 125,4
Резина невулканизированная и изделия из нее; резина вулканизированная, тонн 156 152,9 1230 109,2
Трубы, трубки и шланги из резины вулканизированной, тонн 127 168,0 1047 106,3
Шланги и рукава из резины вулканизированной (кроме твердой резины) с фитингами, тонн 52,4 106,9 456 108,4
Плиты, листы, пленка, фольга i ленты, из полимеров этилена, неармированные или не были соединены с другими материалами, толщиной 0,125 мм и менее, тыс.т 6,5 57,5 49,3 81,5
Плиты, листы, пленка, фольга i ленты, из полимеров стирола, неармированные или не были соединены с другими материалами, непористые, тыс.т 2,4 120,9 16,1 106,2
Мешки и пакеты из полимеров этилена, тыс. тонн 5,0 113,4 35,0 107,7
Посуда столовая и кухонная, тыс. тонн 0,7 118,9 5,4 103,9
Изделия многослойные изолирующие из стекла, тыс. кв. м 193 81,0 1251 85,4
Банки из стекла для консервирования (в 0,5 литровом исчислении), млн штук 19,5 102,1 118 85,0
Бутылки из стекла бесцветного, вместимостью менее 2,5 л для напитков и пищевых продуктов, млн штук 116 108,4 972 105,4
Плиты и плитки керамические, млн кв. м 5,2 116,4 35,1 100,1
Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млн штук условного кирпича 183 83,3 1151 89,2
Цемент, тыс. тонн 1032 106,1 6005 97,8
Известь, тыс. тонн 172 90,7 1441 108,3
782,0Б108,блоки и кирпич из цемента, искусственного камня или бетона строительные, млн штук условного кирпича 262 94,2 1905 85,2
Элементы конструкций сборные для жилищного или гражданского строительства из кирпича, бетона или искусственного камня, тыс. куб. м 359 94,6 2501 86,3
Растворы бетонные, готовые к использованию, тыс.т 1,5 97,7 10,1 93,4
Смеси строительные сухие, тыс. тонн 185 99,0 1107 99,8
Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах, млн м.кв. 4,6 97,1 23,2 91,8
Чугун передельный и зеркальный в чушках, болванках или формах первичных других, тыс. тонн 1716 96,3 13610 106,9
Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем, тыс. тонн 766 110,9 6290 104,1
Полуфабрикаты катаные и кованые, тыс. тонн 572 88,7 4383 92,2
Слитки, формы первичные и полуфабрикаты, другие, из стали нелегированной тыс тонн 412 80,6 3479 113,2
Полуфабрикаты из стали легированной (кроме неиржавнои) плоские, тыс. тонн 84,0 93,0 819 112,4
Слитки, формы первичные другие, полуфабрикаты для производства труб бесшовных, из стали легированной (кроме неиржавнои), тыс. тонн 360 109,3 2357 91,0
Слитки, формы первичные и полуфабрикаты, другие, из стали легированной (кроме неиржавнои), тыс. тонн 56,9 129,8 544 137,4
Прокат готовый черных металлов, всего, тыс. тонн 1047 108,1 7693 97,3
Трубы обсадные, насосно-компрессорные и бурильные для бурения нефтяных и газовых скважин, бесшовные, из стали другой, кроме неиржавнои, тыс. тонн 18,4 130,4 152 137,6
Трубы, круглого сечения, подвержены горячей обработке, бесшовные, из стали другой, кроме неиржавнои (кроме труб для нефте- и газопроводов, обсадных и труб, используемых для бурения нефтяных и газовых скважин), тыс. тонн 35,3 115,9 260 123,6
Трубы, сварные, круглого сечения, горячего или холодного формования, с внешним диаметром не более 406,4 мм, из стали другой, кроме неиржавнои, тыс. тонн 14,2 110,5 105 106,2
Трубы, сварные, горячего или холодного формования, прямоугольного или квадратного сечения с внешним диаметром не более 406,4 мм, с толщиной стенки не более 2 мм, из стали другой, кроме неиржавнои, тыс. тонн 19,7 80,7 118 79,3
Трубы, сварные, горячего или холодного формования, прямоугольного или квадратного сечения с внешним диаметром не более 406,4 мм, с толщиной стенки более 2 мм, из стали другой, кроме неиржавнои, тыс. тонн 17,9 116,9 128 111,8
Проволока из стали, тыс. тонн 16,8 88,0 121 92,4
Конструкции сборные строительные из чугуна или стали, тыс. тонн 4,1 92,2 32,6 105,2
Оборудование для металлических строительных лесов, опалубок, подпорок или креплений для шахт, в т.ч. шахтные каркасы и надземные конструкции; выдвижные балки облицовочного крепления, трубчатые строительные леса и оборудования подобное из металлов черных, тыс. тонн 5,8 129,0 47,1 123,3
Конструкции другие, части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из черных металлов или алюминия, тыс. тонн 7,7 85,5 52,4 94,7
Водосливы, шлюзы, шлюзные ворота, дебаркадеры, пока стационарные, конструкции для морских и речных сооружений другие, из металлов черных; конструкции другие и их части из металлов черных, н.в.д.г., тыс. тонн 10,3 104,4 93,1 117,7
Радиаторы центрального отопления без электрического подогрева, из черных металлов, тыс. тонн 684 89,5 5958 135,4
Котлы центрального отопления, тыс. штук 19,5 92,0 108 98,4
Резервуары и цистерны металлические объемом более 300 л, тыс. тонн 240 19,8 4390 82,5
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости для твердых веществ, из металлов черных вместимостью более 300 л (кроме оснащенных механическим и тепловым оборудованием), тонн 1215 149,4 10222 124,8
Схемы печатные, состоящие только из токопроводящих элементов и контактов, млн. штук 16,6 35,9 359 90,4
Схемы печатные, состоящие только из токопроводящих элементов и контактов (кроме многослойных), млн. штук 56,6 67,5 599 79,4
Схемы пассивные (включая схемы из резисторов и / или конденсаторов, кроме матричных микросхем из резисторов и конденсаторов, млн штук 233 104,8 2059 112,7
Устройства для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений и информации другой (включая устройства для коммутации и маршрутизации), тыс. штук 18,2 97,1 127 73,2
Приборы полупроводниковые, млн штук 334 189,8 1894 116,8
Приборы для измерения физических и химических величин, тыс. штук 20,9 65,4 328 132,5
Аэрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, тыс. штук 190 173,3 1442 141,4
Счетчики электроэнергии, в том числе калиброванные, тыс. штук 94,1 165,7 556 89,4
Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления, тыс. штук 0,1 15,4 1,6 39,4
Термостаты, маностаты, инструменты и приборы для регулирования или контроля, автоматические другие, тыс.шт. 10,9 123,0 68,5 128,6
Электродвигатели и генераторы постоянного тока, тыс. штук 4,3 112,3 38,8 92,4
Электродвигатели и генераторы переменного тока, электродвигатели универсальные, тыс. штук 8,5 72,0 67,4 86,8
Трансформаторы электрические, млн штук 1,3 144,3 9,2 128,6
Аппаратура электрическая высоковольтная, тыс. штук 2,3 98,0 15,5 104,8
Выключатели автоматические низковольтные на напряжение не больше 1кВ для силы тока не больше 63А, млн штук 252 153,9 1198 74,8
Реле и контакторы на напряжение больше 60 В, но не больше 1кВ, млн штук 236 117,9 3287 137,6
Панели коммутационные и другие комплекты электрической аппаратуры для коммутации или защиты, напряжение не более 1000 В, тыс. штук 48,0 136,4 451 109,7
Панели коммутационные и другие комплекты электрической аппаратуры для коммутации или защиты, напряжение более 1000 В, штук 453 130,5 4172 176,2
Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска двигателей внутреннего сгорания, тыс. штук 179 91,9 1135 98,4
Провод изолированный обмоточный, тыс. тонн 324 75,2 2470 76,4
Проводники электрические на напряжение не более 1000 В, тыс.км 13,3 116,6 88,5 146,5
Проводники электрические на напряжение более 1000 В, тыс.км 1383 148,8 6105 110,0
Устройства электромонтажные, млн шт. 1,3 89,8 10,6 97,9
Патроны до ламп на напряжение не больше 1кВ, млн штук 0,6 94,2 4,1 59,4
Стиральные машины, тыс. штук 24,5 113,5 188 110,3
Приборы бытовые из металлов черных на газовом топливе (включая обогреватели, топки, печи и камины, радиаторы на газовом и других видах топлива, кроме приборов для подогрева и приготовления пищи), тыс. штук 5,5 69,0 34,7 89,1
Агрегаты гидравлические объемные поршневые с насосами, тыс. штук 3,8 138,0 26,0 131,3
Помпы центробежные для перекачки жидкостей; одноступенчатые, тыс. штук 6,4 93,2 45,6 99,1
Помпы центробежные для перекачки жидкостей; многоступенчатые, тыс. штук 17,3 130,3 107 127,1
Валы трансмиссионные и кривошипы, тыс. т 361 209,3 1284 91,3
Грузоподъемники и конвейеры пневматические и другой непрерывного действия, для грузов и материалов, шт. 284 158,7 1487 96,2
Оборудование прокатных станов; рольганги для подачи и удаления продукции; опрокидыватели и манипуляторы для слитков , прутков , слябов и т.д., другое оборудование подъемно-транспортное, погрузочное и разгрузочное, шт. 43 119,4 419 113,2
Бухгалтерские машины, контрольно-кассовые аппараты, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины, содержащие счетные устройства, тыс.шт. 0,7 90,8 10,5 143,1
Оборудование холодильное и морозильное промышленное и тепловые насосы, тыс. штук 3,3 49,0 97,9 104,1
Машины и аппараты фильтровальные или очищающие для жидкостей, тыс. штук 5,7 41,1 44,2 47,7
Оборудование для разделения на жидкую и твердую фазы и очищение, центрифуги, тыс. штук 581 103,2 3218 98,3
Тракторы для сельского и лесного хозяйства, штук 229 95,4 1652 68,1
Плуги отвальные, шт. 324 148,6 1512 108,0
Рыхлители и культиваторы, шт. 127 192,4 1964 72,1
Бороны дисковые, штук 275 74,5 1334 65,9
Сеялки, шт. 266 59,4 1939 64,7
Деревообрабатывающие станки, штук 59 65,6 605 92,4
Валки к прокатным станам, шт. 579 115,1 4892 117,7
Машины для сортировки, размельчения, смешивания и подобных видов обработки грунта, камня, руд и веществ минеральных других, штук 53 42,7 677 93,4
Бетономешалки, штук 697 88,7 4658 96,7
Оборудование промышленное для переработки мяса или птицы, штук 143 116,3 6034 74,4
Средства автотранспортные для перевозки 10 и более человек, штук 70 95,9 582 107,2
Грузовые автомобили, штук 573 100,9 3566 83,7
Прицепы и полуприцепы автомобильные, тыс. штук 2,4 99,9 16,7 108,3
Кузова для прицепов, полуприцепов и средств транспортных других, не оснащенных двигателями, штук 231 106,5 1516 118,5
Вагоны грузовые и вагоны-платформы, железнодорожные или трамвайные, несамоходные, шт. 662 122,6 6674 196,6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Электроэнергия, млрд кВт-часов 12,1 100,1 103,8 99,99
- тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали 3,6 70,3 39,2 104,7
- атомные электростанции 7,5 122,2 54,1 92,8
- гидроэлектростанции 0,8 130,2 9,3 132,5
- электростанции ветровые 0,1 91,5 0,6 108,2
- электростанции солнечные 0,1 126,6 0,5 125,4
По материалам: Українські Новини
 

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