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Депутаты предлагают разрешить водителям авто в Украине не иметь при себе «прав»
14:58 21.09.2018 |
Разрешение водителям при управлении транспортным средством не иметь при себе удостоверение и страховой полис содержится в зарегистрированном группой народных депутатов законопроекте.
Авторами законопроекта (№9105) о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно упрощения управления транспортными средствами выступили депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, депутат из фракции партии "Народный фронт" Антон Геращенко и еще 13 парламентариев из разных фракций.
Они предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и в закон о дорожном движении.
Согласно предложенным изменениям, водитель не обязан будет при управлении транспортным средством иметь при себе и по требованию полицейского предъявлять водительское удостоверение, регистрационный документ на авто и страховой полис, если соответствующая информация о водителе и транспортном средстве содержится в электронной базе данных.
В то же время иностранные граждане и водители военных транспортных средств по-прежнему обязаны будут иметь при себе водительское удостоверение соответствующей категории.
Кроме того, из Кодекса об административных правонарушениях авторы законопроекта предлагается исключить статью, позволяющую временное изъятие удостоверения водителя как вид административного взыскания.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, одной из его задач является введение электронной системы идентификации личности водителя, без предъявления водительского удостоверения.
"С целью стимулировать перехода к цифровой экономике и упрощения процедуря выяснения наличия права управлять транспортным средством предлагается использовать положительный опыт Грузии и Швеции и отменить требование для граждан Украины иметь водительское удостоверение, регистрационный документ на транспортное средство и страховой полис", - сказано в сопроводительном документе.
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