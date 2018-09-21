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Реальный ВВП во втором квартале рос быстрее ожиданий НБУ
12:59 21.09.2018 |
Валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2018 года вырос на 3,8% в годовом исчислении против ожидаемых НБУ 3,2%, опубликованных в Инфляционном отчете за июль 2018 года.
Об этом говорится в комментарии Национального банка относительно изменения реального ВВП во II квартале 2018 года, сообщается на сайте регулятора.
"Украинская экономика ускорила рост с 3,1% в І квартале до 3,8% во II квартале 2018 года в годовом измерении. По сравнению с предыдущим кварталом рост ВВП составил 1% сезонно-скорректированного. Об этом свидетельствуют развернутые показатели ВВП за II квартал 2018 года, опубликованные Государственной службой статистики", - говорится в комментарии.
Отмечается, что фактические темпы роста реального ВВП во II квартале 2018 года были выше ожиданий Национального банка, опубликованных в Инфляционном отчете за июль 2018 года (3,2% г/г).
Различие между прогнозом Национального банка и фактическим показателем объясняется, прежде всего, ранним стартом сбора урожая этого года. За вычетом этого фактора динамика реального ВВП в целом соответствовала ожиданиям Национального банка.
В Нацбанке отмечают, что в целом основным двигателем роста реального ВВП ожидаемо остается внутренний спрос, прежде всего потребительский.
По данным НБУ, потребительский спрос продолжал уверенно усиливаться.
Во-первых, существенный рост потребления продемонстрировал сектор государственного управления (на 11,0% г/г по сравнению со снижением на 1,4% г/г в предыдущем квартале). Это обусловлено существенными более высокими расходами на субсидии населению на оплату услуг ЖКХ из-за более низкой температуры и длинного отопительного сезона этого года по сравнению с прошлым.
Во-вторых, продолжает увеличиваться частное потребление домохозяйств. По итогам II квартала украинцы нарастили потребительские расходы на 4,2% г/г вследствие роста реальной заработной платы, денежных переводов в Украину и пенсий (в частности через повышение пенсионных выплат военнослужащим), а также улучшения потребительских настроений населения.
"Сохранение высоких темпов роста потребительского спроса обусловило ускорение роста ВДС (валовой добавленной стоимости) большинства секторов услуг, в частности транспорта, здравоохранения, искусства, спорта, развлечений и отдыха", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, согласно опубликованному в июле 2018 года макроэкономическому прогнозу, Национальный банк ожидает, что в текущем году рост реального ВВП ускорится до 3,4%.
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