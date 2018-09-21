Депутат Рады Мураев вышел из партии «За життя»

Депутат Верховной Рады Евгений Мураев вышел из партии "За життя".

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передают Українськi Новини.

"Мы решили оставить политпроект "За жизнь" В. Рабиновича. Мы заберём людей, идеи, ваше доверие и поддержку. Для нас политика - не бизнес-проект, способный обеспечить сытую старость, и не состряпанное на скорую руку ток-шоу", - сообщил депутат.

Мураев отметил, что будет создавать собственную партию.

Как сообщали Українськi Новини, ранее бывший глава Администрации Президента Виктор Медведчук согласился вступить в партию "За життя" по приглашению депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Вадима Рабиновича.