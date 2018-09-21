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Депутат Рады Мураев вышел из партии «За життя»
12:22 21.09.2018 |
Депутат Верховной Рады Евгений Мураев вышел из партии "За життя".
Об этом он написал на своей странице в Facebook, передают Українськi Новини.
"Мы решили оставить политпроект "За жизнь" В. Рабиновича. Мы заберём людей, идеи, ваше доверие и поддержку. Для нас политика - не бизнес-проект, способный обеспечить сытую старость, и не состряпанное на скорую руку ток-шоу", - сообщил депутат.
Мураев отметил, что будет создавать собственную партию.
Как сообщали Українськi Новини, ранее бывший глава Администрации Президента Виктор Медведчук согласился вступить в партию "За життя" по приглашению депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Вадима Рабиновича.
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