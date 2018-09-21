МИД в пятницу направил России ноту о желании Украины прекратить действие договора о дружбе

Министерство иностранных дел в пятницу, 21 сентября, направило России ноту о желании Украины прекратить действие договора о дружбе.

Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин на брифинге, передают Українські Новини.

"Сегодня мы передали, как и говорили, соответствующую ноту России", - сказал он.

По словам министра, в ноте детально аргументированы все нарушения положений договора со стороны РФ.

Ранее Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопансости и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Как сообщали Українські Новини, Россия сожалеет о намерениях Украины прекратить действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.