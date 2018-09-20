Большинство финансистов объясняли штиль на медбанке 20 сентября продажами валюты под уплату налогов

Юрий Павлов / UBR.ua

Сегодняшние торги на межбанке отметились невиданным для последних нескольких месяцев затишьем. В течение дня котировки практически не двигались с места - почти все сделки закрывались в диапазоне 28,055-28,065 грн./$. Но к завершению сессии из-за незначительного превышения предложения над спросом снизились на 1 копейку. Завершились торги на отметках 28,02-28,055 грн./$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Как и вчера, Нацбанк не стал реагировать на невиданную стабильность на межбанке - выходить с покупкой «десятины» для пополнения резервов побоялся. Что, к слову, немало удивило казначеев.



Потому межбанковский штиль большинство финансистов объясняли валютными продажами под уплату налогов (сегодня последний срок для бюджетных платежей) и перетоком валюты с наличного рынка.

«Высокую активность и курсовые тренды сегодняшнего дня определили сохраняющаяся потребность участников рынка в гривне для завершения налоговых расчетов, реакция рынка на вчерашнее проседание доллара на межбанке и отсутствие курсовой «зрады» в проекте бюджета-2019, в котором заложен курс 29,4 на конец года. Свою лепту внесли и опережающий курсовой оптимизм наличного рынка, а также переориентация спекулятивной активности на игру «в обе стороны», - прокомментировал, директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Объем свободной ликвидности снизился на 0,1 млрд. грн. до 74 млрд. Остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 0,8 млрд. грн. и составили 52,5 млрд. грн., а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, вырос на 0,8 млрд. грн. и составил 21,6 млрд. грн.

Легальный наличный рынок отреагировал на межбанковский штиль небольшим удешевлением доллара. В течение дня в банковских кассах средний курс продажи опустился на 5 копеек до 28,15-28,20 грн./$. В этом диапазоне работало большинство структур: Кредобанк, ПУМБ, Райфайзен банк Аваль, Укрсиббанк и другие.

Самый дешевый доллар - по 28,04-28,05 грн./$ можно было приобрести в банке Инвестиций и сбережений, Юнекс банке и небанковских учреждениях. Выкупали валюту у населения в коридоре 27,80-28,0 грн./$.

Опускали котировки и менялы на черном рынке. Причем делали это даже более активно, чем легальные торговцы. За день курс продажи бакса у них просел на 7 копеек до 28,03 грн./$. При этом покупатели пробовали провалить курс еще сильнее - ниже психологической отметки 28,0 грн./$.

В дальнейшую стабильность гривны эксперты верят слабо. Прежде всего потому, что период активных бюджетных проплат бизнеса остался позади. А на смену ему идет другой, менее благоприятный для нацвалюты, период НДС-возмещений. К слову, уже сегодня на рынок попали около 0,5 млрд. грн. таких выплат. Но они, конечно, не смогли оказать влияния на торги.

Так ли иначе, от пятничных торгов банкиры потрясений не ждут. Но уже с понедельника, говорят они, курс может начать расти.

«Завтра, думаю, будем открываться на уровне 28,05-28,06 грн./$. Дальнейшее движение будет зависеть от соотношения спроса и предложения», - спрогнозировал Юрий Гриненко.

Олег Куринной в свою очередь ожидает, что пятничные торги пройдут в диапазоне 28,1-28,2 грн./$.