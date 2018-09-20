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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Предвыборное послание. Что Порошенко сказал о Тимошенко, Медведчуке и Ляшко

21:46 20.09.2018 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

В своем послании Верховной Раде Петр Порошенко подбирал отдельно аргументы против каждого из потенциальных конкурентов на президентских выборах.

Послание, с которым Петр Порошенко выступил перед народными депутатами 20 сентября, было ежегодным, то есть вроде бы ординарным. Но все же оно было в своем роде единственным. Потому что это первый и последний раз, когда послание президента Порошенко к Верховной Раде было предвыборным.

Собственно, он сам сказал об этом. Сначала бросил в зал вопросы: безвозвратна ли наша стратегия? насколько ей угрожают реванш пророссийских сил и безответственность популистов? как сделать так, чтобы избирательный цикл не развернул нас назад? как не потерять то, чего ценой больших испытаний достиг украинский народ? А затем сообщил, что ответам на эти вопросы и посвящено его послание.

Аргументы против конкурентов

Особенно примечательны слова Порошенко о том, что украинцы могут потерять то, что достигли ценой больших испытаний. Судя по этой фразе, он фактически начал реализацию предвыборной технологии "Выбирай или проиграешь". Напомним, в 1992 г. кампания Choose or Lose ("Выбирай или проиграешь") помогла победить на президентских выборах в США Биллу Клинтону. В 1996 г. ее скопировали под видом "Голосуй или проиграешь" политтехнологи Бориса Ельцина. Но у Клинтона был очевидный главный соперник - тогдашний президент Джордж Буш-старший. Также и Ельцину подобрали удобного главного конкурента - коммуниста Геннадия Зюганова. А у Порошенко сейчас есть чуть ли не десяток соперников, имеющих шансы на выход во второй тур, и не исключено пополнение этого списка.

Поэтому Петру Алексеевичу в своем послании пришлось подбирать отдельно аргументы против каждого из потенциальных конкурентов. Конечно, фамилий он не называл, но намеки делал достаточно прозрачные, чтобы было легко догадаться, кто имеется в виду.

Например, увесистый камешек он бросил в огород Тимошенко: напомнил о "непосильном бремени кабальных газовых соглашений 2009 г.", вследствие которого "Украина переплатила Кремлю десятки миллиардов долларов" и которое было снято "блестящим выигрышем" иска против "Газпрома" на $4,6 млрд в Стокгольмском арбитраже. По-видимому, газовые соглашения Тимошенко и Путина 2009 г. станут главным аргументом в пиар-кампаниях против Юлии Владимировны.

Также Порошенко напомнил, что весной 2014-го, когда началась российская агрессия, украинская армия имела только 6 тыс. готовых к бою воинов, и то при условии, если бы транспорт был с колесами, с горючим, с аккумуляторами. "Это не упрек военным, - подчеркнул президент, - это приговор политикам, премьер-министрам и министрам обороны, которые годами сокращали личный состав, продавали оружие, транжирили имущество, разбазаривали госпитали, военные городки, полигоны, разворовывали земли. Еще немного, они бы и солдат пустили с молотка. Вот что называется зарабатывать на армии". Этот аргумент, очевидно, будет использоваться прежде всего против экс-министра обороны, лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко. Но и Тимошенко тоже ждут вопросы - почему она на посту премьер-министра позволяла "зарабатывание на армии" и не участвовала ли она в нем сама.

Особого внимания заслуживает еще один момент в послании Порошенко, где он говорит о перспективе снятия санкций с России в январе следующего года под предлогом якобы невыполнения Украиной минских договоренностей. По словам Порошенко, почти невероятно, чтобы санкции были сняты полностью, но есть риск того, что они будут смягчены.

Президент напомнил, что "неприятной неожиданностью для Кремля" стал факт продления украинским парламентом Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" в октябре прошлого года. Это, утверждает Порошенко, выбило козырь из рук Путина, но теперь они снова достали эту избитую карту. Кремль и его приспешники в который раз пытаются убедить европейское сообщество в неготовности украинской стороны продлить действие закона. Это, по мнению РФ, является якобы свидетельством неспособности Украины выполнять взятые на себя обязательства, а значит, дескать, санкции в связи с этим должны быть сняты. "Согласитесь, было бы преступной ошибкой дать Московии шанс обвинить Украину в невыполнении соглашений и добиться ослабления санкционного давления, - обратился Порошенко к депутатам. - Я абсолютно убежден, что это точно не украинский сценарий".

Этот пассаж в послании Порошенко побуждает припомнить, а кто же в октябре прошлого года отказался поддержать продление Закона "Об особом порядке". Это были фракции "Самопомочі", "Батьківщини" и "радикалов" Олега Ляшко. Кроме того, против проголосовали записные "антикоррупционеры" из БПП (Найем, Лещенко, Залищук) и внефракционных (Чумак, Деревянко). Будет очень интересно посмотреть, изменится ли их позиция к очередному продлению Закона "Об особом порядке", которое, судя по всему, должно быть поставлено на голосование в ближайшие месяцы, чтобы в январе Россия не получила от Запада санкционного послабления.

Далее Порошенко еще раз поднял тему подыгрывания врагу, когда коснулся вопроса о мире на Донбассе. У нас вся страна обтыкана билбордами с призывом к "компромиссу" с агрессором, сказал президент и задал затем вопрос: где будем проводить границу компромисса - "по Донцу, по Днепру или, может, по Збручу"? Все, конечно, поняли, что речь идет о Сергее Таруте, чья партия "Основа" сделала своим главным лозунгом "Мы найдем компромисс, и страна заработает".

А вот когда Порошенко сказал, что чуть не каждый столб обсели голуби мира, тень от которых, точно от двуглавого, тут уже нашлось немало претендентов на право считаться прообразом этой птички. Кстати, число их множится с каждым месяцем. В конце августа засветились обещанием "Вернем миру мир" Виктор Медведчук и Григорий Суркис, а на днях на билбордах объявилась Партия мира, созданная полгода назад Вадимом Новинским.

Но Петр Алексеевич не остановился на сказанном и упомянул о птичках женского пола: "Пусть вас не вводит в обман успокоительное воркование, ибо в клювах у этих горлиц - семена мира на российских условиях". На роль горлицы, как известно, у нас главная претендентка - Юлия Владимировна, чьи билборды еще с июля обещают "Новую стратегию мира".

Аргументы за себя

Впрочем, Порошенко не мог обойтись только аргументами против своих конкурентов. Ему нужно было еще добавить аргументов за себя, то есть пообещать новые стратегически важные достижения. Прежде всего он, понятно, поагитировал за свой законопроект о внесении в Конституцию положений о необратимости курса на вступление в ЕС и НАТО. Заслушав президентское послание, Верховная Рада сразу же включила этот проект в повестку дня сессии и направила его в Конституционный суд. Однако 321 голос, отданный депутатами за данное решение, - это лишь тактическая победа президента. Решающее голосование должно состояться на следующей сессии, и не факт, что депутаты захотят сделать Порошенко подарок до президентских выборов. То же самое можно сказать о высказанном президентом предложении исключить из Конституции норму, разрешавшую базирование Черноморского флота РФ в Севастополе.

Также Порошенко анонсировал законопроект о непродлении договора о дружбе с Россией и попросил до 14 октября - Дня защитника Украины - окончательно принять закон о внесении в воинские уставы приветствий "Слава Украине!", "Героям слава!". По-видимому, в этих вопросах большинство депутатов таки поддержат президента.

Кроме того, Порошенко попросил еще до выборов принять закон о налоге на выведенный капитал и подчеркнул, что правильнее было бы называть этот налог налогом на вывод капитала из Украины. "Не надо выводить - вкладывайте в Украину!" - воскликнул Петр Алексеевич, и действительно, это довольно звучный предвыборный слоган. Именно поэтому его шансы на принятие до президентских выборов сомнительны.

Порошенко назвал еще целый ряд желательных законов - о концессиях, о процедуре банкротства, о бизнес-омбудсмене, об усилении ответственности работников контролирующих органов, о Национальном бюро финансовых расследований, хотя этот закон в парламенте положили под сукно, наконец, о создании цивилизованного рынка земли. И тут же признался, что решение о земле будет трудно или даже "нет шансов" провести через Верховную Раду.

Похоже, Петр Алексеевич оставляет за собой опцию перед выборами назначить парламент козлом отпущения за все то, что могло быть сделано, но не сделано нынешней властью. Разумеется, депутаты будут противиться такой роли, но президенту, в общем-то, именно это и надо. Ибо на фоне погрязшего в склоках парламента, неспособного принимать важные для страны законы, президент будет выглядеть очень даже молодцом. И тогда призыв "Выбирай или проиграешь" может сработать.
 

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