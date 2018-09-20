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Рада направила в КС проект конституционных изменений относительно интеграции Украины в ЕС и НАТО
Верховная Рада просит Конституционный Суд оценить конституционность законопроекта о закреплении в Конституции полномочий парламента, главы государства и правительства по реализации стратегического курса страны на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора (НАТО), а также об исключении из Основного закона возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине.
За направление внесенного Президентом Петром Порошенко законопроекта №9037 в КС проголосовал 321 депутат при минимально необходимых 226.
В соответствии с Конституцией законопроект о внесении изменений в неё может рассматриваться Радой при наличии заключения КС о соответствии проекта требованиям статей 157 и 158 Основного закона.
Согласно ст.157 Конституция не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.
Также в соответствии с этой статьей Конституция не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения.
Согласно ст.158, законопроект о внесении изменений в Конституцию, который рассматривался Радой и не был принят, может быть подан в парламент не ранее чем через год со дня принятия решения по нему.
Также в соответствии с этой статьей Рада в течение срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции.
Законопроектом №9037 преамбулу Конституции предлагается дополнить словами о подтверждении европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины.
Статьи в теле Конституции, определяющие полномочия Рады, Президента и Кабмина, предлагается дополнить положениями о реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.
Кроме того, законопроектом предлагается исключить п. 14 переходных положений Конституции, разрешающих использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными парламентом.
Статья 17 тела Основного закона, запрещающая размещение иностранных военных баз на территории Украины, остается без изменений.
В случае положительного заключения КС изменения в Конституцию принимаются путем голосования за законопроект 226 голосами в первом чтении и 300 - на следующей сессии во втором.
Нынешняя парламентская сессия продлится до 18 января 2019 года, а следующая откроется 5 февраля 2019.
Закон вступит в силу со следующего дня после его опубликования.
Как сообщали Українські Новини, министр иностранных дел Павел Климкин отрицает, что в данном законопроекте есть противоречие между курсом на приобретение полноправного членства в НАТО и запретом аренды иностранным государством военных баз в Украине.
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