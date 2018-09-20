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Порошенко сомневается в возможности открытия рынка земли в ближайшее время
12:24 20.09.2018 |
Президент Украины Петр Порошенко выразил сомнения по поводу возможности принятия решения о создании рынка земли в ближайшее время.
"Я понимаю, что, к сожалению, шансов на выверенное государственническое решение о создании, например, цивилизованного рынка земли... сейчас будет тяжело провести", - сказал он с парламентской трибуны в четверг, выступая с ежегодным посланием.
При этом он напомнил, что Европейский суд по правам человека признал мораторий на свободный рыночный оборот земли нарушающим права украинцев.
Как сообщалось, Верховная Рада 7 декабря 2017 года приняла в целом законопроект №7350, который продлевает мораторий на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2019 года. Президент Украины 30 декабря 2017 года его подписал.
Группа из 55 народных депутатов, инициатором которой выступил народный депутат А.Мушак, в феврале 2017 года обралитась в Конституционный суд по вопросу отмены моратория на продажу земель сельхозназначения.
КС в средине февраля 2018 года принял решение об отказе в открытии конституционного производства по делу об отмене моратория на продажу земель сельхозназначения.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в конце мая 2018 года принял решение о том, что постоянное продление в Украине моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения нарушает права человека.
ЕСПЧ призвал Украину быстрее законодательно урегулировать рынок сельхозземель, так как именно для такого законодательного урегулирования и вводился мораторий.
В сентябре этого года народные депутаты повторно подали обращение в КС об отмене указанного моратория.
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