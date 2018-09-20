Порошенко сомневается в возможности открытия рынка земли в ближайшее время

Президент Украины Петр Порошенко выразил сомнения по поводу возможности принятия решения о создании рынка земли в ближайшее время.

"Я понимаю, что, к сожалению, шансов на выверенное государственническое решение о создании, например, цивилизованного рынка земли... сейчас будет тяжело провести", - сказал он с парламентской трибуны в четверг, выступая с ежегодным посланием.

При этом он напомнил, что Европейский суд по правам человека признал мораторий на свободный рыночный оборот земли нарушающим права украинцев.

Как сообщалось, Верховная Рада 7 декабря 2017 года приняла в целом законопроект №7350, который продлевает мораторий на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2019 года. Президент Украины 30 декабря 2017 года его подписал.

Группа из 55 народных депутатов, инициатором которой выступил народный депутат А.Мушак, в феврале 2017 года обралитась в Конституционный суд по вопросу отмены моратория на продажу земель сельхозназначения.

КС в средине февраля 2018 года принял решение об отказе в открытии конституционного производства по делу об отмене моратория на продажу земель сельхозназначения.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в конце мая 2018 года принял решение о том, что постоянное продление в Украине моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения нарушает права человека.

ЕСПЧ призвал Украину быстрее законодательно урегулировать рынок сельхозземель, так как именно для такого законодательного урегулирования и вводился мораторий.

В сентябре этого года народные депутаты повторно подали обращение в КС об отмене указанного моратория.

