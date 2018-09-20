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Порошенко видит угрозы реванша, а также авторитаризма в контексте предстоящих президентских выборов
12:13 20.09.2018 |
Президент Украины Петр Порошенко заявляет об угрозах авторитаризма и реванша в свете запланированных на 2019 год очередных выборов главы государства, и обещает гарантировать демократичность выборов на всех уровнях.
"Призрак авторитаризма - не единственный вызов, связанный с грядущими выборами. Актуальной является и угроза реванша", - сказал П.Порошенко в четверг утром с трибуны Верховной Рады, обращаясь к парламенту с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.
Он подчеркнул, что во внутриукраинском политическом дискурсе считает категорически неприемлемыми предложения, продвигающие "явно недемократические модели". "Кто-то откровенно адвокатствует "образованный авторитаризм", а кто-то камуфлирует его в "парламентаризм канцлерского типа". Только, если вчитаться в содержание, а не в заглавие, там у канцлера полномочий больше, чем у кайзера, а в "рейхстаге" по существу однопартийная система. Режим единоличной власти ни к чему доброму Украину не привел - это урок, который надо запомнить всем", - подчеркнул глава государства.
П.Порошенко также заявил, что "пятая колонна" в Украине, на базе которой есть тенденции к формированию мощной пророссийской оппозиции в новом парламенте, "пытается собрать в кучу разные свои шеренги, пользуясь преимуществами демократии". "Наша задача чрезвычайно сложна - дать им отпор, не нарушая норм европейской демократии. Свою роль вижу в том, чтобы силой закона и силой убеждения не дать никакого шанса тем, кто мог бы поставить под сомнение наш собственный путь, путь независимости, путь европейской и евроатлантической интеграции", - сказал президент.
По его словам, он разделяет мнение председателя Верховной Рады о том, что в период выборов вопрос информационной безопасности в Украине является одним из главных и "рад, что в парламенте тоже осознают глубину этой проблемы".
"Как президент гарантирую свободные, честные и демократические выборы главы государства, нового парламента, органов местного самоуправления. Процесс волеизъявления должен отвечать нашей европейской стратегии и еще раз зарекомендовать Украину как лидера в соблюдении стандартов демократии на постсоветском пространстве", - резюмировал П.Порошенко.
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