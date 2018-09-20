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На курсовую динамику торгов 19 сентября оказал ситуативный фактор проведения бюджетных платежей
23:57 19.09.2018 |
Межбанковские торги в среду, 19 сентября, завершились снижением курса доллара сразу на 8 копеек в рамках 28,03 - 28,08 грн./$. Бизнес активно выкупал гривну, чтобы рассчитаться с госбюджетом, потому не скупился выбрасывать на рынок валюту. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Нацбанк, к удивлению банкиров, решил сегодня не будоражить межбанк и дать ему отработать без стороннего вмешательства - участия регулятора в торгах с покупкой валюты в золотовалютные резервы казначеи не заметили. Значительного перекоса между спросом и предложением сегодня, правда, не было - курс опускался плавно в течение всего дня. Вероятно, Нацбанк попросту поостерегся выходить на рынок с покупкой, полагая, что рынок может расценить его действия как руководство к действию и начнет взвинчивать котировки.
«На курсовую динамику сегодняшних торгов оказал ситуативный фактор проведения бюджетных платежей, возросший спрос на гривну и умеренные возможности по скупке валюты. Все это на фоне неравномерного распределения гривневой ликвидности в системе», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Показатели ликвидности в самом деле не демонстрируют угрожающих тенденций, потому дефицит гривневого ресурса можно объяснить только значительным перекосом между банками.
Объем свободной ликвидности снизился на 3 млрд грн. и составил 74,1 млрд. грн. При этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 2,8 млрд грн. до 53,3 млрд грн., а объем ликвидности, мобилизованной Нацбанком через депозитные сертификаты, снизился на 200 млн грн. и составил 20,8 млрд грн.
Вслед за межбанком двигали свои котировки и менялы на черном рынке. Если утром они торговали «американцем» в диапазоне 28,15-28,20 грн./$, то к обеду курс продажи упал на 5 копеек. А концу дня доллар на черном рынке можно было купить по 28,05-28,07 грн./$.
Не так сильно повлияло укрепление безналичного курса гривны на легальный наличный рынок. В течение дня банкиры лишь немного скорректировали ценники и к вечеру устанавливали курс продажи в кассах в среднем в коридоре 28,20-28,25 грн./$ - в этом диапазоне работали и небольшие структуры, и крупные финучреждения (Альфа банк, Укрсиббанк, Райффайзен банк Аваль, RwS банк, Альянс). Самым дешевым долларом можно было разжиться в небанковских обменниках, а также в ТАСкомбанке и Банке инвестиций и сбережений - они торговали валютой по 28,05-28,07 грн./$.
Выкупали валюту у населения банки в рамках 27,85-28,06 грн./$.
При этом банкиры отмечали, что ситуация на наличном рынке стабильна, а спрос и предложение уравновешены.
Финансисты говорят, что благоприятный период для гривны подходит к концу. Рассчитаться с бюджетом по налогам бизнес должен до 20-го числа, потому фактор, который укреплял нацвалюту в последние дни, вскоре начнет сходить на нет. Вероятно, в четверг припозднившиеся предприниматели еще будут выбрасывать валюту на рынок под эти нужды. Однако едва ли стоит рассчитывать на значительный объем таких продаж.
Вместе с тем, по мере приближения котировок к психологической отметке 28,0 грн./$ начнут просыпаться импортеры. Которые неохотно берут валюту на падающем рынке. Гриненко полагает, что завтрашние торги пройдут в диапазоне закрытия сегодняшней сессии - 28,03-28,09 грн./$.
Чуть менее оптимистично настроен Олег Куринной. Он полагает, что завтра торги будут проходить в рамках 28,10-28,20 грн./$.
На четверг, 20 сентября Национальный банк понизил официальный курс доллара на 3 копейки до 28,12 грн./$.
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