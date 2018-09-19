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Устрой им ад! Авианосец «Гарри Трумэн» пришел, чтобы Путин не наделал глупостей
20:54 19.09.2018 |
Сообщение о возвращении авианосца "Гарри Трумэн" прозвучало аккурат после инцидента с Ил-20, сбитым сирийской ПВО.
Выступая в ходе предвыборного турне с речью в Бремертоне, штат Вашингтон, Гарри Трумэн был в ударе. Спич против республиканцев был настолько пламенным, что один из слушателей не сдержался: "Give 'em Hell, Harry!" ("Устрой им ад, Гарри!"). Трумэн ответил: "Я не устраиваю им ад. Я лишь говорю о них правду, а они считают, что это ад". С тех пор реплика безымянного автора стала крылатой, превратившись в своего рода девиз сторонников человека, который прочно обосновался в верхних строчках (3-6 места) рейтингов президентов США.
Забавным образом, 70 лет спустя эта же фраза вновь вошла в политический обиход. Правда, теперь в качестве девиза авианосца "Гарри Трумэн". Который после месячного перехода через Атлантику, по сообщению представителей Шестого флота, "приступил к операциям" в Средиземном море "в поддержку союзников по НАТО, европейских и африканских государств-партнеров, коалиционных партнеров и государственных интересов США в Европе и Африке". Респект тактичности пресс-службы ВМС США: Америка-то, конечно, прежде всего, но то в реале, а не в релизе.
Да, поскольку американские авианосцы в одиночку не ходят, то несколько слов стоит сказать и о компании. В составе 8-й Авианосной ударной группы, помимо "Трумэна" в "натовское озеро" прибыли ракетный крейсер "Нормандия", эсминцы-одноклассники "Арли Берк", "Форрест Шерман", "Балкели" и "Фаррагут" - все носители системы ПВО/ПРО "Иджис". В общей сложности до 90 самолетов и вертолетов, а также несколько сот ракет - как ударных "томагавков", так и разных типов зенитных, позволяющих выстроить глубоко эшелонированную оборону. И вся эта армада двинулась, очевидно, по направлению к Сирии. Зачем?
Ответ смотрите выше: "Give 'em Hell". Хотя воспринимать его стоит как раз в контексте Трумэна-человека, а не атомохода. Вернемся в апрель. Вашингтон анонсирует отправку группы "Трумэна" к сирийскому побережью, но не дожидаясь ее подхода, 14 числа американцы в ответ на применение химического оружия наносят массированный ракетный удар (спустя год после Шайрата) по объектам асадовской инфраструктуры - причем совместно с британцами и французами. АВГ-8 идет не особо спеша, под улюлюкалье рунета (что ж, мол, не стрелял ваш авианосец? - который лишь тремя днями ранее вышел из Норфолка) и гневные обещания Москвы дать жесткий ответ. Подходит, когда все веселье уже закончилось. О чем смеявшиеся забыли - так это о том, что к подходу "Трумэна" Россия вывела из Сирии половину своей авиагруппировки. Впрочем, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской поспешил объяснить это "снижением террористической деятельности". В общем, "Трумэн" сказал правду, а в Москве сочли ее адом - и предпочли не связываться, от греха подальше. Кстати, в мае его авиагруппа отработала по объектам как ИГИЛ, так и войск Асада, причем российская ПВО, как обычно в таких случаях, совершенно ослепла.
Так вот, любопытно, что в этот раз сообщение пресс-службы Шестого флота о возвращении "Трумэна" прозвучало аккурат после инцидента с самолетом РЭР/РЭБ Ил-20, сбитым российским расчетом сирийской ПВО, эскапад в адрес "виновных в этом" израильтян и обещаний дать суровый ответ. К слову, за ночь число российских самолетов в Хмеймиме возросло с 16 до 24, и ожидаются еще новые Су-30, Су-34 и Су-35. Учитывая, что при Трампе стратегическое партнерство США и Израиля значительно укрепилось, логично предположить, что группа "Трумэна" призвана, не в последнюю очередь, вновь указать ихтамнетам на ихтамместо.
Но, разумеется, не только - тем более что поход был запланирован отнюдь не вчера. Демонстрации поддержки Израилю- дело полезное, однако далеко не единственное. АВГ-8, вероятно, должна будет содействовать и выполнению турецко-российской договоренности не проводить боевых операций в Идлибе - тем более что "слово русского офицера" давно превратилось в вычурный эвфемизм для слова "пиз...ж".
Третья, и, вероятно, наиболее важная функция "Трумэна" - быть аргументом в, мягко говоря, дискуссии с Тегераном и его вежливым предложением придержать своих прокси в Сирии и в Йемене. Тем более что очередной пакет санкций против Ирана не за горами - он должен вступить в силу в ноябре. К слову, Вашингтон еще в августе отказался от привезенного секретарем СБ РФ Николаем Патрушевым предложения не вводить ограничений на экспорт иранской нефти в обмен на установление границы пребывания иранских войск в Сирии. Очевидно, прекрасно сознавая, что Россия не сможет обеспечить выполнение этой договоренности.
В общем, "Гарри", конечно, способен устроить ад. Но сейчас основная задача его - "лишь сказать им правду...", которой нечего возразить. Хотя криков будет много.
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