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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Валютная перезагрузка: НБУ готовит рынок к новым правилам

14:48 19.09.2018 |

Финансы

 Руденко Виктория / FinClub

Нацбанк приоткрыл перед участниками финансового рынка завесу таинственности над новой системой валютного регулирования, которую регулятор запустит в феврале 2019 года. На первом этапе НБУ готовит точечные послабления: населению разрешат покупать и продавать валюту онлайн, а юрлиц освободят от получения индивидуальных лицензий для инвестирования за рубеж. Внедрение остальных валютных послаблений зависит от доброй воли НБУ.

Большое объединение

Спустя три месяца после принятия парламентом закона «О валюте и валютных операциях» Нацбанк представил банкам концепцию валютного регулирования, которое начнет действовать с 7 февраля 2019-го. Нацбанк готов воспользоваться моментом, чтобы под лозунгом имплементации новых валютных правил не вносить правки в действующие сейчас 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования, а заменить их на написанные с нуля 7 новых регуляций.

«Разработка структуры валютного регулирования - это первый шаг к воплощению закона «О валюте и валютных операциях» в жизнь. Далее мы будем наполнять их содержанием. При этом проект каждого из постановлений мы планируем обсудить с банковским и экспертным сообществом, прежде чем окончательно завершить их обработку и обнародовать их финальную версию для ознакомления общественности за месяц до вступления в силу», - пообещал замглавы НБУ Олег Чурий.

Участники рынка ожидают, что поменяются не только формулировки валютных правил, но и их суть. «Изменения предусматривают синхронизацию нормативной базы, делегирование регулятивных вопросов валютного рынка в ведение Нацбанка, изменение характера большинства валютных процедур с разрешительного на уведомительный, переход к работе по принципу "Разрешено все, что не запрещено"», - говорит директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Но ни полная валютная дерегуляция, ни валютная либерализация в 2019 году не состоится: в новых нормативно-правовых актах Нацбанк планирует продублировать почти все действующие сейчас валютные ограничения. И снимать их будет медленно и длительно в будущем.

Компании ощутят дух свободы

Валютные послабления для юрлиц в большей мере коснутся субъектов внешнеэкономической деятельности. В Нацбанке неоднократно подчеркивали, что сначала они включат «зеленый свет» для экспорта и прямых инвестиций в Украину, а только потом - свободному движению капитала.

Сейчас НБУ обнародовал список послаблений, которые заработают сразу же. Предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам будет расширен с нынешних 180 дней до 365 дней. «Это позволит резидентам более уверенно себя чувствовать при заключении контрактов с нерезидентами, зарегистрированными в юрисдикциях, поставка продукции из которых (или в которые) требует значительных временных затрат (Китай, например). Очень часто такие резиденты нарушали законодательно установленные сроки расчетов на несколько дней в силу невозможности повлиять на сроки перевозки купленной/поставляемой продукции», - поясняет особенности работы компаний-ВЭД зампред правления ПУМБ Артур Загородников.

В результате валютная выручка от части экспортеров будет приходить позже. Но такие изменения не должны сильно повлиять на валютный рынок. «Если бы, к примеру, граничный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам был пять дней, а его расширили до 365 дней, то, конечно, это имело бы более значительное влияние, чем его изменение с 180 до 365 дней», - считает начальник управления финансового департамента Укргазбанка Виктор Пастернак.

Будет отменен валютный надзор за экспортно-импортными операциями на сумму до 150 тыс. грн. «Изменения позволят дебюрократизировать рынок, более оперативно и эффективно реагировать на динамику платежного баланса и рыночной конъюнктуры, снять часть нагрузки с банков, например, по валютному контролю за операциями до 150 тыс. грн., которые составляют 40% по количеству, но лишь 3% по объему валютных операций», - говорит Олег Куринной.

Регулятор обещает отменить требование к бизнесу получать индивидуальные валютные лицензии для вывода валюты за рубеж. Вместо них появится система электронных лимитов. «Механизм проведения таких операций пока не определен. Но логично предположить, что будет выбран путь е-лицензирования, аналогичный е-лицензированию для физлиц», - пояснил Артур Загородников. Речь идет о том, что любое физлицо может получить е-лицензию на вывод до $50 тыс. в год, если оно докажет легальность происхождения этих денег. Но это не будет означать бесконтрольность бизнеса. Артур Загородников подчеркивает, что у банков появляется дополнительная ответственность за принятие решения о правомерности выдачи е-лицензии своим клиентам.

Уйдут в прошлое санкции за нарушение сроков валютных расчетов субъектов-ВЭД. Сейчас законодательство разрешает прекращать (!) внешнеэкономическую деятельность такой компании.

Но не все выглядит «радужно». Участники рынка опасаются, что у нерезидентов при работе с гривной станет даже больше проблем, чем сейчас. «Вместо обычного счета у них будут отдельные счета с ограниченными возможностями. Это явно не то, что прописано в законе», - сетует один из участников финансового рынка. Кроме того, юрлицам по-прежнему будет запрещено купить себе валюту на счет «про запас», не подтверждая ее никакими валютными контрактами. «Не будет рынка ни спотов, ни свопов, а без этого не будет инвестиций», - считает собеседник FinClub.

«Имплементация прямо предусмотренных в законе норм, например, отмены валютного контроля по внешнеэкономическим операциям до 150 тыс. грн, может пройти так, что для предприятий мало что изменится - все те же бумаги будут требовать теперь уже банки. По сути, обещана просто более удобная реализация существующих ограничений вроде превращения индивидуальных лицензий на вывод валюты за рубеж в электронные лимиты, - говорит исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский. - Принципиально же НБУ по-прежнему боится дать предприятиям и гражданам свободу без ограничений покупать и продавать валюту, проводить внешнеторговые операции без предоставления кучи бумаг в банки, а нерезидентам - свободно проводить операции в гривне».

Валюту скупят онлайн

Действующая система получения электронных лицензий с лимитом в $50 тыс. в год для физлиц сохранится. Но новая валютная система сможет коснуться и «простого украинца», который не оперирует такими крупными суммами. НБУ анонсировал, что уже в феврале разрешит физлицам покупать иностранную валюту онлайн. Еще несколько лет назад такую услугу своим клиентам оказывал ПриватБанк через интернет-банкинг Приват24, чем вызвал на себя резкую критику других участников рынка, которые боялись НБУ и не хотели запускать услугу с сомнительной правовой базой. Эта услуга была активна даже в кризисные 2014-2015 годы, хотя ПриватБанку и приходилось временно вводить суточный лимит - можно было купить только $100.

Спустя восемь месяцев после национализации ПриватБанка его новое руководство пошло на поводу у НБУ и отказалось от этого функционала. Купить валюту стало невозможно, а продать - только в будни в рабочее время, когда проходили сделки на межбанке. «Банк уже имел такой сервис для клиентов с небольшим чеком валютообмена. Мы будем готовы восстановить эту услугу в первый день старта», - пообещала зампред правления ПриватБанка Галина Пахачук.

НБУ разрешит покупать и продавать онлайн до 150 тыс. грн в сутки (лимит операций, которые не подпадают под финансовый мониторинг) - это порядка $5,3 тыс. Олег Куринной считает, что обмен валют онлайн банки запустят для доллара и евро. «Возможно, на польский злотый в западных регионах и российский рубль - в восточных. Уровень спроса на валюту со стороны населения определяется не столько каналами ее покупки, сколько макроэкономическими факторами, инфляционными и девальвационными настроениями и ожиданиями, что убедительно подтверждает статистика наличного валютного рынка за несколько лет», - говорит банкир.

Некоторые банки готовы уже сейчас начать работу над новой опцией, а некоторые участники пока не готовы на доработку своих интернет-банкингов. Начальник управления финансового департамента Укргазбанка Виктор Пастернак считает, что онлайн-услуга по обмену валют будет пользоваться ограниченным спросом. «К сожалению, наше население до сих пор тяготеет к наличным деньгам», - поясняет он.

Олег Куринной считает, что в украинской открытой экономике курсовая динамика в большей степени определяется соотношением поступлений экспортной выручки и спроса на валюту со стороны импортеров. «Более того, регулятор имеет полномочия корректировать порядок проведения валютных операций в соответствии с текущей рыночной ситуацией и глубиной девальвационных рисков», - поясняет он.

Приятный страховой бонус

Еще одно нововведение коснется компаний по страхованию жизни: Нацбанк разрешит им заключать накопительные договоры страхования жизни в валюте, что позволит клиентам защитить свои накопления от инфляции. «Нам такая услуга интересна. Сейчас мы предлагаем клиентам программы страхования жизни с привязкой к доллару и евро. Но при этом оплата и выплата по таким программам осуществляется по курсу НБУ на дату оплаты и выплаты», - пояснили в компании по страхованию жизни «ТАС».

Заключая договоры с привязкой к валюте, клиенты теряют на курсовой разнице. «Клиент вносит платеж в гривне, компания переводит гривну в валюту и размещает ее в различных инструментах. По окончанию срока действия договора компания снова переводит валюту в гривну и выдает клиенту. Причем клиенты, как правило, сразу же переводят полученную гривну снова в валюту», - поясняет генеральный директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова.

Правда, в СК «ТАС» пояснили, что предлагать договоры в валюте клиентам они будут только после того, как все вопросы будут урегулированы на уровне законодательства.

Без риска для курса

Представленная Нацбанком концепция является продолжением политики постепенного снятия валютных ограничений, введенных в разгар кризиса в 2014-2015 годах, а также политики дебюрократизации различных разрешительных процедур. В реальности же полноценная валютная либерализация - снятие ограничений на свободное движение капитала - еще даже не начиналась. «Анонсированные изменения - политика постепенной валютной либерализации. Говорить о кардинально новых тенденциях и подходах в сфере валютного регулирования еще не время», - говорит Артур Загородников.

По мнению Глеба Вышлинского, НБУ ограничился либерализацией, прямо предписанной законом, либо же устранил очевидно неадекватные в 2018 году ограничения вроде запрета на валютообменные операции граждан онлайн. «Такая «либерализация» никак не повлияет на валютный рынок, поскольку она мало что изменит. Ее можно скорее назвать умеренной дебюрократизацией валютных операций, - утверждает эксперт. - При этом новый закон дает НБУ полную свободу в валютном регулировании. Поэтому если ранее можно было ссылаться на Декрет как источник ограничений, то теперь вся ответственность за них лежит на НБУ».

«Плавная либерализация - единственный правильный путь. Любые резкие действия могут раскачать наш и без того неустойчивый валютный рынок, а это не пойдет на пользу ни банкам, ни их клиентам. НБУ будет продолжать то, что отлично умеет - находить и снимать такие валютные ограничения, которые уже потеряли эффективность и отмена которых не способна заметно нарушить баланс на рынке», - говорит исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова.

Она уточнила, что параллельно с разработкой новых нормативных актов по валютному регулированию НБУ представит общественности дорожную карту дальнейшей либерализации, в которой отразит остающиеся ограничения и условия, при которых они будут отменяться.

Пока же НБУ заявляет, что снятие валютных ограничений наступит «только при благоприятных макроэкономических условиях». Он не уточняет, какие именно условия будут признаны «благоприятными», а значит, снятие ограничений все также будет проходить в ручном режиме.

Елена Коробкова отмечает, что шаги, которые предпринимает НБУ, коснутся не только украинских компаний, но и нерезидентов. «Указанные облегчения не однобоки - они упрощают проведение небольших по объему операций, расширяют допустимые сроки расчетов, вместе с этим создают условия для поступления валюты в страну и переток операций с черного валютообменного рынка на официальный. Это позволит лучше сбалансировать рынок в целом и со временем исключить периодическое одновременное существование сильно отличающихся банковских и черных курсов», - считает она.

Несмотря на то что всегда хочется большего, банкиры признают, что НБУ не может сделать большего. «Нужно оценивать динамику развития нашей экономики и финансов. И как раз постепенный путь изменений и развития нам подходит больше всего. Но при более динамичном развитии экономики либерализация может быть более динамичная и кардинальная», - считает Галина Пахачук. «До 7 февраля 2019 года, когда закон и новая нормативка вступят в силу, у банков и их клиентов есть все возможности давить на НБУ, требуя большей свободы в окончательной версии регуляторных документов. В противном случае красивая фраза президента, что этот закон разрешает все, что не запрещено, станет горькой иронией: все возможности запретить будут использованы в полной мере», - предупреждает Глеб Вышлинский.

В Нацбанке и вовсе думают, что проблема не в нем, а в рынке, который не готов к тотальной либерализации. «Полгода назад, когда гривна укреплялась, основным лейтмотивом всего бизнеса было то, что мы должны отменить ограничения, потому что это мешает бизнесу работать. Когда гривна начинает немного ослабевать, мы слышим от тех самых людей, что надо скорее вводить ограничения, иначе гривна девальвирует», - констатирует Олег Чурий.
 

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