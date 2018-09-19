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Стала известной схема, по которой Россия планирует остановить санкции против себя в ПАСЕ
14:16 19.09.2018 |
Генсек Парламентской ассамблеи Совета Европы Турбьерн Ягланд уже согласовал с представителями России избранный подход к внесению поправок в регламент ПАСЕ, которые в будущем могут вернуть российскую делегацию в ассамблею.
"Европейская правда" узнала об отдельных положениях "резолюции о прощении" из собственных источников.
По данным собеседников, о таком подходе договорились также с Берлином и несколькими другими западными столицами. Лобби, которое хочет простить РФ под маской "возвращения к диалогу" - очень влиятельное, и поэтому будет продвигать это решение очень активно.
По последним договоренностям, санкционный механизм планируют уничтожить не полностью, но осложнить его настолько, чтобы применить санкции в отношении России было крайне сложно.
Для этого планируется повысить до 2/3 количество голосов, необходимых для подтверждения санкций (сейчас достаточно половины голосов). К тому же процедура инициирования санкций будет изменена таким образом, что Россия сможет заблокировать само рассмотрение вопроса, если соберет достаточно много людей в зале - количество подписей, которые необходимо собрать для начала рассмотрения вопросы, не будет известно заранее.
При этом в проекте резолюции вообще не упоминается РФ.
Ситуация выглядит таким образом, что якобы это решение принимается не из-за бюджетного кризиса, не из-за российского ультиматума - а как плановая реформа.
9 октября ПАСЕ рассмотрит доклад о полномочиях и праве голоса национальных делегаций. По итогам примут резолюцию и рекомендации комитета министров Совета Европы. Речь идет о внесении поправок в регламент, которые в будущем могут вернуть российскую делегацию в ассамблею.
Как известно, сейчас ПАСЕ право накладывать ограничения прав (санкции) на делегации тех стран, которые грубо нарушают принципы Совета Европы. На этих основаниях в 2014 и 2015 годах ПАСЕ ограничивала в правах российскую делегацию.
В 2016 году Россия перестала участвовать в работе ассамблеи и не передавала в Страсбург перечень своих депутатов, избегая таким образом подтверждение санкций. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась.
С 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы.
Верховная рада рассмотрит постановление в связи с попытками вернуть Россию в ПАСЕ.
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