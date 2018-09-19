Финансовые новости
- |
- 19.09.18
- |
- 14:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Профильный комитет забраковал законопроекты по «евробляхам»
Законопроекты о новых правилах ввоза в Украину автомобилей на еврономерах не готовы ко второму чтению, их рассмотрение в Верховной Раде состоится не ранее начала ноября. Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам налоговой политики Нина Южанина, передает корреспондент LIGA.net.
По ее словам, законопроекты №8487 и №8488 ко второму чтению полностью или нивелируются до нуля или меняется их концепция. "Рассматривать поправки ко второму чтению сейчас на комитете нет смысла", - отметила она.
Южанина сообщила, что к законопроекту, который касается изменений акцизного налога, подана 91 поправка. Большинство из них касается изменения формулы. "Большинство поправок касается изменения коэффициента возраста или замены его на коэффициент экологии или понижающих коэффициентов именно к коэффициенту возраста. По поводу базовых ставок: базовые ставки в 50 и 75 евро за тысячу куб см не имеет особых поправок", - отметила она, добавив, что есть поправки в зависимости от объема двигателя - предусмотрен их рост вдвое после 3 тыс. куб см.
По словам главы профильного комитета, большинство поправок и предложений касается того, чтобы акциз свести к 200-300 евро. "Не те совсем суммы, которые предложены законопроектом в первом чтении", - отметила она.
"Хуже всего то, что все поправки касаются отмены тех контролирующих и ограждающих мер, которые мы планировали ввести после проведения процедуры растаможки авто и после разрешения на будущее растаможивать авто по установленным новым правилам. Это говорит о том, что законопроекты ко второму чтению полностью или нивелируются до нуля или меняется их концепция. И потому рассматривать поправки ко второму чтению сейчас на комитете нет смысла", - подчеркнула она.
Южанина отметила, что Минфин теперь должен сделать новые расчеты по всем предложениям и подать на рассмотрение комитета. "Поэтому вчера было принято решение членами комитета, что мы обращаемся одним письмом ко всем министерствам... о том, какой из вариантов мы можем поддержать", - добавила она.
Отвечая на вопрос, ведется ли диалог с протестующими владельцами авто на еврономерах под Кабмином, Южанина отметила, что поправки от активистов также поданы. "Они сделали свою работу. Сейчас работа в комитете не зависит от них", - сказала она.
"Я думаю, что в лучшем случае, если бы успели все министерства отреагировать - то на следующей пленарной неделе будет рассмотрение на комитете", - сказала она, отметив, что в таком случае рассмотрение в зале может состояться в начале ноября.
Напомним, в первом чтении законопроекты о новых правилах ввоза в Украину автомобилей на еврономерах парламент принял в начале июля.
Законопроект №8487 предлагает установить базовые ставки акцизного налога для нового автомобиля с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см в размере 50 евро за единицу и для дизеля - 75 евро. А определение акцизного налога для каждого легкового автомобиля будет осуществляться путем применения коэффициентов к этим базовым ставкам. На коэффициенты будет влиять объем цилиндров двигателя и возраст авто.
Законопроект №8488 прописывает штрафы за нарушение срока пребывания авто на "евробляхах" в режиме транзита.
По мнению народного депутата от БПП Оксаны Продан законопроект №8487 может существенно усложнить жизнь хозяев "евроблях". Согласно его тексту, все владельцы автомобилей на еврономерах будут обязаны вывезти свои авто из Украины, найти их владельцев, снять машины с регистрации, вернуть в Украину и уже здесь уплатить пошлину, акциз и НДС.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Забыв о «Новом курсе». Зачем Тимошенко косплеит Порошенко
|«Новая газета» указала на несоответствия в доказательствах РФ по MH17
|Котировки на межбанке задирают на повышенном спросе, чтобы выгодно конвертировать выручку под 20 число
|Пленки Мельниченко: Зачем экс-майору намекнули на экстрадицию из США
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Как Сирия ускользает из рук России
|Девальвационные ожидания украинцев в августе-2018 ухудшились, индекс потребнастроений снижается второй месяц
|Рада поддержала увеличение состава ЦИК до 17 человек - 236 голосов
|Прощай, Охендовский. Зачем Центризбиркому два дополнительных члена
|Украинский бизнес прогнозирует 30 грн/$1 на 2019г - ЕБА
|Луценко снова просит Раду снять неприкосновенность с депутатов от «Оппоблока» Вилкула, Дунаева и Колесникова
Это интересно
|Глава Huawei пообещал складной смартфон с гибким экраном в течение года
|Шнобелевская премия — 2018: американские горки против камней в почках и как муха меняет вкус вина
|Раскрыта внешность электричеcкого кроссовера BMW iNEXT
|В Амстердаме предлагают отказаться от авто в рамках эксперимента
|Мошенники используют новый трюк для «заморозки» браузеров своих жертв
|Facebook начал проверять на достоверность фотографии и видео
|Создатели Physical Keyboard Mod для Moto Z решили выпустить собственный смартфон вместо мода