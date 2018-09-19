Профильный комитет забраковал законопроекты по «евробляхам»

Законопроекты о новых правилах ввоза в Украину автомобилей на еврономерах не готовы ко второму чтению, их рассмотрение в Верховной Раде состоится не ранее начала ноября. Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам налоговой политики Нина Южанина, передает корреспондент LIGA.net.

По ее словам, законопроекты №8487 и №8488 ко второму чтению полностью или нивелируются до нуля или меняется их концепция. "Рассматривать поправки ко второму чтению сейчас на комитете нет смысла", - отметила она.

Южанина сообщила, что к законопроекту, который касается изменений акцизного налога, подана 91 поправка. Большинство из них касается изменения формулы. "Большинство поправок касается изменения коэффициента возраста или замены его на коэффициент экологии или понижающих коэффициентов именно к коэффициенту возраста. По поводу базовых ставок: базовые ставки в 50 и 75 евро за тысячу куб см не имеет особых поправок", - отметила она, добавив, что есть поправки в зависимости от объема двигателя - предусмотрен их рост вдвое после 3 тыс. куб см.

По словам главы профильного комитета, большинство поправок и предложений касается того, чтобы акциз свести к 200-300 евро. "Не те совсем суммы, которые предложены законопроектом в первом чтении", - отметила она.

"Хуже всего то, что все поправки касаются отмены тех контролирующих и ограждающих мер, которые мы планировали ввести после проведения процедуры растаможки авто и после разрешения на будущее растаможивать авто по установленным новым правилам. Это говорит о том, что законопроекты ко второму чтению полностью или нивелируются до нуля или меняется их концепция. И потому рассматривать поправки ко второму чтению сейчас на комитете нет смысла", - подчеркнула она.

Южанина отметила, что Минфин теперь должен сделать новые расчеты по всем предложениям и подать на рассмотрение комитета. "Поэтому вчера было принято решение членами комитета, что мы обращаемся одним письмом ко всем министерствам... о том, какой из вариантов мы можем поддержать", - добавила она.

Отвечая на вопрос, ведется ли диалог с протестующими владельцами авто на еврономерах под Кабмином, Южанина отметила, что поправки от активистов также поданы. "Они сделали свою работу. Сейчас работа в комитете не зависит от них", - сказала она.

"Я думаю, что в лучшем случае, если бы успели все министерства отреагировать - то на следующей пленарной неделе будет рассмотрение на комитете", - сказала она, отметив, что в таком случае рассмотрение в зале может состояться в начале ноября.

Напомним, в первом чтении законопроекты о новых правилах ввоза в Украину автомобилей на еврономерах парламент принял в начале июля.

Законопроект №8487 предлагает установить базовые ставки акцизного налога для нового автомобиля с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см в размере 50 евро за единицу и для дизеля - 75 евро. А определение акцизного налога для каждого легкового автомобиля будет осуществляться путем применения коэффициентов к этим базовым ставкам. На коэффициенты будет влиять объем цилиндров двигателя и возраст авто.

Законопроект №8488 прописывает штрафы за нарушение срока пребывания авто на "евробляхах" в режиме транзита.

По мнению народного депутата от БПП Оксаны Продан законопроект №8487 может существенно усложнить жизнь хозяев "евроблях". Согласно его тексту, все владельцы автомобилей на еврономерах будут обязаны вывезти свои авто из Украины, найти их владельцев, снять машины с регистрации, вернуть в Украину и уже здесь уплатить пошлину, акциз и НДС.