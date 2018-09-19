Финансовые новости
- |
- 19.09.18
- |
- 04:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Котировки на межбанке задирают на повышенном спросе, чтобы выгодно конвертировать выручку под 20 число
22:40 18.09.2018 |
Валютчикам не удалось раскачать курс доллара. По итогам торгов 18 сентября он поднялся на межбанке лишь на полторы копейки и остановился в рамках 28,14-28,1550 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
«В течение дня котировки поднимались к 28,17-28,18 грн./$, но долго там не продержались. Как только покупатели завершили свои сделки и спрос пошел на убыль, произошел курсовой откат», - рассказал он.
Интерес к валюте назвали сезонным и объяснили несколькими факторами.
«Сказалась растущая активность участников рынка в связи с приближением календарного периода налоговых платежей и соответствующее увеличение спекулятивных аппетитов, проявляющееся в раскачке курса в обе стороны, в зависимости от ситуативных действий крупных игроков. Противовесом традиционно выступает регулятор, гасящий курсовые всплески участием в торгах через систему Matching», - отметил директор Казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Важным фактором стали также первые выплаты по НДС. Госказначейство выплатило первые 490 млн. грн. - не очень много. Однако во многом благодаря этому аграрии сегодня сократили объемы продажи экспортной выручки, и не сразу смогли полностью удовлетворить потребности импорта.
Эксперты считают, что это не сильно сказалось на настроениях валютного рынка, и не ждут серьезных перемен на межбанке и в кассах 19 сентября.
«Скорее всего, завтра безналичный рынок будет стартовать в рамках 28,12-28,18 грн./$, и вряд ли выйдет за эти рамки, ведь бизнесу потребуется гривна для уплаты налогов до 20 сентября. Вряд ли серьезно изменится ситуация и в наличном сегменте, где сегодня наблюдался полный штиль. Люди понемногу сдают валюту и спроса почти нет», - сказал Гриненко. А Олег Куринной сохранил старый прогноз - 28,10-28,20 грн./$.
«Похоже завтра продолжится диапазонная торговля вблизи текущих курсовых значений», - согласился с коллегами начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Котировки на межбанке задирают на повышенном спросе, чтобы выгодно конвертировать выручку под 20 число
ТОП-НОВОСТИ
|Пленки Мельниченко: Зачем экс-майору намекнули на экстрадицию из США
|Госстат улучшил показатель роста ВВП Украины во II кв.-2018г до 3,8%
|Как Сирия ускользает из рук России
|Девальвационные ожидания украинцев в августе-2018 ухудшились, индекс потребнастроений снижается второй месяц
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Прощай, Охендовский. Зачем Центризбиркому два дополнительных члена
|Украинский бизнес прогнозирует 30 грн/$1 на 2019г - ЕБА
|Луценко снова просит Раду снять неприкосновенность с депутатов от «Оппоблока» Вилкула, Дунаева и Колесникова
|Как в Украине вернули в строй списанные танки Т-72
|Нацбанк готовится к смягчению правил валютного регулирования после вступления в силу Закона «О валюте»
|Рост курса доллара на межбанке застопорился из-за нехватки гривны
Это интересно
|Раскрыта внешность электричеcкого кроссовера BMW iNEXT
|В Амстердаме предлагают отказаться от авто в рамках эксперимента
|Мошенники используют новый трюк для «заморозки» браузеров своих жертв
|Facebook начал проверять на достоверность фотографии и видео
|Создатели Physical Keyboard Mod для Moto Z решили выпустить собственный смартфон вместо мода
|Apple Watch Series 4 — первое потребительское устройство с датчиком ЭКГ, получившее одобрение FDA
|«Бюджетный» iPhone XR: большой дисплей с низким разрешением и самый мощный процессор