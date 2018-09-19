Котировки на межбанке задирают на повышенном спросе, чтобы выгодно конвертировать выручку под 20 число

Елена Лысенко / UBR.ua

Валютчикам не удалось раскачать курс доллара. По итогам торгов 18 сентября он поднялся на межбанке лишь на полторы копейки и остановился в рамках 28,14-28,1550 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

«В течение дня котировки поднимались к 28,17-28,18 грн./$, но долго там не продержались. Как только покупатели завершили свои сделки и спрос пошел на убыль, произошел курсовой откат», - рассказал он.

Интерес к валюте назвали сезонным и объяснили несколькими факторами.

«Сказалась растущая активность участников рынка в связи с приближением календарного периода налоговых платежей и соответствующее увеличение спекулятивных аппетитов, проявляющееся в раскачке курса в обе стороны, в зависимости от ситуативных действий крупных игроков. Противовесом традиционно выступает регулятор, гасящий курсовые всплески участием в торгах через систему Matching», - отметил директор Казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Важным фактором стали также первые выплаты по НДС. Госказначейство выплатило первые 490 млн. грн. - не очень много. Однако во многом благодаря этому аграрии сегодня сократили объемы продажи экспортной выручки, и не сразу смогли полностью удовлетворить потребности импорта.

Эксперты считают, что это не сильно сказалось на настроениях валютного рынка, и не ждут серьезных перемен на межбанке и в кассах 19 сентября.

«Скорее всего, завтра безналичный рынок будет стартовать в рамках 28,12-28,18 грн./$, и вряд ли выйдет за эти рамки, ведь бизнесу потребуется гривна для уплаты налогов до 20 сентября. Вряд ли серьезно изменится ситуация и в наличном сегменте, где сегодня наблюдался полный штиль. Люди понемногу сдают валюту и спроса почти нет», - сказал Гриненко. А Олег Куринной сохранил старый прогноз - 28,10-28,20 грн./$.

«Похоже завтра продолжится диапазонная торговля вблизи текущих курсовых значений», - согласился с коллегами начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.