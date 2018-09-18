Госстат улучшил показатель роста ВВП Украины во II кв.-2018г до 3,8%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины апреле-июне 2018 года составил 3,8% к аналогичному периоду 2017 года, тогда как, согласно предварительной оперативной оценке Государственной службы статистики (Госстат), обнародованной в середине августа, этот показатель составлял 3,6%.

Ведомство уточняет, что по отношению к предыдущему кварталу экономика страны во втором квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) добавила 1%.

Согласно данным Госстата, номинальный ВВП за второй квартал 2018 года составил 807,3 млрд грн, изменение дефлятора - 17%. Во втором квартале 2017 года эти показатели были равны 664,76 млрд грн и 20,9% соответственно.

ВВП на душу населения, по оценкам статведомства, в апреле-июне этого года вырос до 19,074 тыс. грн, в реальном выражении – на 4,3% к апрелю-июню прошлого года.

В соответствии с публикацией, доля конечных потребительских расходов выросла до 91,5% с 90% год назад, тогда как валовых накоплений сократилась до 14,6% с 15,3%, а негативный вклад сальдо экспорта и импорта товаров и услуг увеличился до 6,1% с 5,3%.

Нацбанк Украины в июле оценивал рост ВВП во втором квартале в 3,2%.

Центробанк прогнозирует ускорение роста экономики страны в этом году до 3,4% с 2,5% в прошлом. В то же время НБУ ожидает замедление роста в 2019 году до 2,5% с последующим ускорением до 2,9% в 2020 году.

Всемирный банк (ВБ) оставил без изменения прогноз роста экономики Украины в 2018-2019 гг. на уровне 3,5% и 4% соответственно. В то же время ВБ предупредил, что прогноз на 2018 год предусматривает реализацию Украиной отложенных реформ. Если они не будут имплементированы, экономический рост может замедлиться почти до 2%.

МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%, в то же время ухудшил прогноз на 2019 год до 3,3% с 4%.

Европейский банк реконструкции и развития оставил неизменным прогноз роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3% и ожидает сохранения соответствующего темпа роста в 2019 году.



Валовый внутренний продукт производственным методом во II кв. 2018г:

В фактических ценах В постоянных ценах 2010г, ко 2 кварталу 2017г., % В постоянных ценах 2010г, к 1 кв. 2018г (сезонно скорректированные данные), % млн грн к итогу, % изменение объема изменение дефлятора изменение объема Валовый внутренний продукт 807322 100,0 3,8 17,0 1,0 Сельское хозяйство, охота и лесное 37384 4,6 19,3 10,1 6,0 Добывающая промышленность 52394 6,5 0,7 17,7 –3,0 Перерабатывающая промышленность 105721 13,1 2,0 16,0 –1,4 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 26174 3,2 6,9 23,2 1,1 Водоснабжение, канализация, обращение с отходами 3052 0,4 1,7 16,1 1,2 Строительство 18435 2,3 7,2 23,6 3,2 Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 117322 14,5 3,4 13,5 0,5 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 54411 6,7 2,7 16,9 2,1 Временное размещение и организация питания 5452 0,7 1,3 15,9 0,2 Информация и телекоммуникации 31579 3,9 4,7 12,9 1,4 Финансовая и страховая деятельность 17861 2,2 1,1 10,1 –0,6 Операции с недвижимым имуществом 50691 6,3 3,7 12,1 1,2 Профессиональная, научная и техническая деятельность 23253 2,9 1,6 17,6 0,2 Деятельность в сфере административного обслуживания 11784 1,5 2,4 29,6 0,9 Государственное управление, оборона, обязательное соцстрахование 50218 6,2 1,7 31,3 1,8 Образование 40922 5,1 –1,9 23,3 –1,3 Здравоохранение и социальная помощь 23035 2,9 2,1 23,8 0,8 Искусство, спорт, развлечения, отдых 4444 0,5 1,6 15,7 0,4 Предоставление других видов услуг 6007 0,7 2,3 16,4 0,4 Налоги на продукты 129084 16,0 1,9 20,2 х Субсидии на продукты –1901 –0,2 –24,3 16,7 х

Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения ООС.