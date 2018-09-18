Финансовые новости
- |
- 18.09.18
- |
- 16:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Девальвационные ожидания украинцев в августе-2018 ухудшились, индекс потребнастроений снижается второй месяц
16:27 18.09.2018 |
Индекс потребительских настроений украинцев в августе снизился по сравнению с июльским показателем на 1,5 пункта - до 60,3 (здесь и далее - по шкале от нуля до 200), а в годовом измерении вырос на 1,7 пункта, свидетельствуют материалы ежемесячного исследования компании GfK Ukraine.
Как указывают авторы исследования, наиболее пессимистично украинцы в минувшем месяце были настроены относительно крепости национальной валюты - индекс девальвационных ожиданий просел по сравнению с июлем на 16,7 пункта до значения 170,9, а в августе-2017 этот показатель был ниже на 27,5 пункта.
"Индекс потребительских настроений продолжил небольшое снижение в августе. Ухудшились ожидания относительно роста экономики страны в ближайший год, что сопровождается ростом девальвационных ожиданий", - прокомментировали результаты исследования аналитики компании.
Согласно материалам исследования, индекс ожидаемого роста экономики страны на протяжении года сократился на 6 пунктов - до 52,6, показатель ожидаемой динамики безработицы увеличился на 5,8 пункта - до 133,6.
Помимо этого, украинцы были пессимистично настроены в отношении текущего личного материального состояния - соответствующий показатель просел в августе на 3,7 пункта до 49,9, указывается в исследовании.
Индекс инфляционных ожиданий вырос на 2,4 пункта по сравнению с июльским показателем - до 190, свидетельствуют данные GfK Ukraine.
Согласно материалам исследования, хотя в целом индекс экономических ожиданий в августе снизился на 1,8 пункта до 60,8, значение показателя ожидаемых изменений личного материального состояния практически не изменился по сравнению с июлем-2018 и составил 60,1 пункта.
Без изменений в августе остался также индекс ожидаемого развития экономики страны в течение пяти лет - на уровне 69,6 пункта.
Положительную динамику показал в августе индекс целесообразности крупных покупок, увеличившись по сравнению с июлем на 1,5 пункта - до 69,4.
Как сообщалось, в июле индекс потребительских настроений снизился к июню-2018 на 3,8 пункта - до 61,8 после четырехмесячного роста.
GfK Ukraine осуществляет исследование домашних хозяйств для опрделения потребительских настроений в Украине с июня 2000 года. Опрашивается 1 тыс. респондентов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Девальвационные ожидания украинцев в августе-2018 ухудшились, индекс потребнастроений снижается второй месяц
ТОП-НОВОСТИ
|Рада поддержала увеличение состава ЦИК до 17 человек - 236 голосов
|Прощай, Охендовский. Зачем Центризбиркому два дополнительных члена
|Украинский бизнес прогнозирует 30 грн/$1 на 2019г - ЕБА
|Луценко снова просит Раду снять неприкосновенность с депутатов от «Оппоблока» Вилкула, Дунаева и Колесникова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Как в Украине вернули в строй списанные танки Т-72
|Нацбанк готовится к смягчению правил валютного регулирования после вступления в силу Закона «О валюте»
|Рост курса доллара на межбанке застопорился из-за нехватки гривны
|Что банки «слили» налоговикам
|Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении договора о дружбе между Украиной и Россией
|Проект госбюджета-2019 предусматривает снижение курса гривны до 29,4 UAH/USD к концу года
Это интересно
|Раскрыта внешность электричеcкого кроссовера BMW iNEXT
|В Амстердаме предлагают отказаться от авто в рамках эксперимента
|Мошенники используют новый трюк для «заморозки» браузеров своих жертв
|Facebook начал проверять на достоверность фотографии и видео
|Создатели Physical Keyboard Mod для Moto Z решили выпустить собственный смартфон вместо мода
|Apple Watch Series 4 — первое потребительское устройство с датчиком ЭКГ, получившее одобрение FDA
|«Бюджетный» iPhone XR: большой дисплей с низким разрешением и самый мощный процессор