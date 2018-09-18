Девальвационные ожидания украинцев в августе-2018 ухудшились, индекс потребнастроений снижается второй месяц

Индекс потребительских настроений украинцев в августе снизился по сравнению с июльским показателем на 1,5 пункта - до 60,3 (здесь и далее - по шкале от нуля до 200), а в годовом измерении вырос на 1,7 пункта, свидетельствуют материалы ежемесячного исследования компании GfK Ukraine.

Как указывают авторы исследования, наиболее пессимистично украинцы в минувшем месяце были настроены относительно крепости национальной валюты - индекс девальвационных ожиданий просел по сравнению с июлем на 16,7 пункта до значения 170,9, а в августе-2017 этот показатель был ниже на 27,5 пункта.

"Индекс потребительских настроений продолжил небольшое снижение в августе. Ухудшились ожидания относительно роста экономики страны в ближайший год, что сопровождается ростом девальвационных ожиданий", - прокомментировали результаты исследования аналитики компании.

Согласно материалам исследования, индекс ожидаемого роста экономики страны на протяжении года сократился на 6 пунктов - до 52,6, показатель ожидаемой динамики безработицы увеличился на 5,8 пункта - до 133,6.

Помимо этого, украинцы были пессимистично настроены в отношении текущего личного материального состояния - соответствующий показатель просел в августе на 3,7 пункта до 49,9, указывается в исследовании.

Индекс инфляционных ожиданий вырос на 2,4 пункта по сравнению с июльским показателем - до 190, свидетельствуют данные GfK Ukraine.

Согласно материалам исследования, хотя в целом индекс экономических ожиданий в августе снизился на 1,8 пункта до 60,8, значение показателя ожидаемых изменений личного материального состояния практически не изменился по сравнению с июлем-2018 и составил 60,1 пункта.

Без изменений в августе остался также индекс ожидаемого развития экономики страны в течение пяти лет - на уровне 69,6 пункта.

Положительную динамику показал в августе индекс целесообразности крупных покупок, увеличившись по сравнению с июлем на 1,5 пункта - до 69,4.

Как сообщалось, в июле индекс потребительских настроений снизился к июню-2018 на 3,8 пункта - до 61,8 после четырехмесячного роста.

GfK Ukraine осуществляет исследование домашних хозяйств для опрделения потребительских настроений в Украине с июня 2000 года. Опрашивается 1 тыс. респондентов.

