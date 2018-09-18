Финансовые новости
- |
- 18.09.18
- |
- 13:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Как в Украине вернули в строй списанные танки Т-72
08:29 18.09.2018 |
В прошлую пятницу завершились очередные учения в ВСУ, однако они показались настолько важными, что на полигон Гончаровское пригласили не только начальника Генерального Штаба Виктора Муженко, но и иностранных военных атташе.
Речь идет о заключительной части 45-ти дневных учебных сборов отдельной танковой бригады Корпуса Резерва.
"Если раньше мы наблюдали в основном за подготовкой резервистов первой очереди, это тот резерв, который идет на докоумплектование боевых частей, то сейчас мы ведем речь о подготовке резерва второй очереди. Это военнослужащие, которые идут на комплектование военных частей резерва - частей, который заново формируются, которые полностью комплектуются резервистами", - прокомментировал учения генерал армии Муженко.
Пока совершенно непонятно с нумерацией новой части и речь идет либо 3-й или 5-й танковой бригаде, но это в принципе неважно. Важно то, что впервые за 27 лет истории независимой Украины предприняты реальные шаги для формирования резервного танкового подразделения - по советским меркам кадрированной дивизии (или полка исходя из заявленной численности в 3 тысячи человек).
Принцип остался тот же самый как при СССР - формируются все структуры, нужные для разворачивания бригады (в данном случае три танковых батальона), укомплектовываются танками и необходимой техникой, штатными офицерами (на уровне 10% от необходимой численности) и во время мобилизации конкретные штатные должности укомплектовываются конкретными военнослужащими запаса. Боевое слаживание по идее должно происходить достаточно регулярно (по крайней мере раз в год) на подобных 45-ти дневных сборах.
Интересен и выбор матчасти для танковой бригады резерва - это танки Т-72, восстановленные нашими танкоремонтными заводами и модернизированные по стандартам ВСУ. Выбор был достаточно ожидаемым - еще с советских времен танк Т-72 считался более простым для освоения личным составом, чем, например, Т-64 (и во много именно поэтому пользовался огромным спросом в "развивающихся странах" Азии и Африки).
На момент аннексии Крыма и начала войны на Донбассе официально танк Т-72 на вооружении ВСУ не состоял. Всего около двух десятков Т-72 находились в учебных частях - в "Десне", на Яворовском полигоне, в Харькове - для подготовки механиков-водителей инженерных машин на базе танка.
Однако в связи с разворачиванием новых бригад и потерями достаточно большого количества Т-64 потребовалось много танков. Поэтому осенью 2014 г. Т-72 был принят на вооружение ВСУ. На тот момент это была вынужденная мера, так как по огневой мощи, системе управления огнем и бронезащите танк Т-72 уступает Т-64, а обеспечение запчастями и подготовка экипажей двух по сути разных танков представляют огромную логистическую проблему. Впоследствии с принятием на вооружение еще и Т-80 ситуация со снабжением только ухудшилась, но, по всей видимости, это издержки военного времени - вряд ли кто-то оставит на вооружении армии после войны сразу три типа танков с совершенно разными подходами к обслуживанию и применению.
Поэтому в танковые бригады Т-72-е не пошли, а были отданы на вооружение "новых" мотопехотных и моторизованных бригад, сформированных преимущественно на базе батальонов территориальной обороны. Причем танки получили новую систему динамической защиты, радиостанции турецкой компании Aselsan и "Лыбидь-К-2РБ" (фактически Motorola сборки киевской фирмы "Доля и Ко.Лтд"), комплект навигационной аппаратуры ГЛОНАСС/GPS СН-3003 "Базальт" и другие элементы модернизации "по-украински".
На испытаниях находится и совершенно новая модификация от Киевского бронетанкового завода, которая получила название Т-72АМТ. На этот танк установлены российские двигатели В-84-1, 12,7-мм зенитная пулеметная установка с дистанционным управлением (от танка Т-64БВ), комплекс динамической защиты по образцу танка Т-72УА только с частичным применением элементов комплекса "Нож", ведущие колеса с гусеницами по типу Т-80 и т. д.
Интересной особенностью является возможность применения танковой управляемой ракеты "Комбат" разработки и производства Киевского государственного конструкторского бюро "Луч" с максимальной дальностью стрельбы в 5 км.
Однако, судя по неофициальным сведениям, испытания машины идут крайне непросто и на данный момент речь о принятии этого варианта модернизации основной модификации Т-72А речи не идет.
Возвращаясь к бригадам резерва, стоит отметить, что подобные формирования (по крайней мере мотопехотные) создаются при каждом оперативном командовании, которых напомним на сегодня четыре - "Запад" (штаб - в г. Ровно), "Восток" (г.Днепр), "Север" (г. Чернигов) и "Юг" (г. Одесса) и несут номер "6х".
На сегодня по данным Министерства обороны Украины оперативный резерв Вооруженных сил Украины составляет более 158 тыс человек, что позволяет говорить о довольно мощной составляющей боеготовности вооруженных сил.
В целом же можно говорить, что тенденция создания резервных бригад в наших условиях весьма правильная - вряд ли когда-то Украина сможет содержать армию, по численности сопоставимую с российской. Именно поэтому за подготовленным резервом и созданием реально работающей системы территориальной обороны - будущее.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украинский бизнес прогнозирует 30 грн/$1 на 2019г - ЕБА
|Луценко снова просит Раду снять неприкосновенность с депутатов от «Оппоблока» Вилкула, Дунаева и Колесникова
|Как в Украине вернули в строй списанные танки Т-72
|Нацбанк готовится к смягчению правил валютного регулирования после вступления в силу Закона «О валюте»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Что банки «слили» налоговикам
|Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении договора о дружбе между Украиной и Россией
|Проект госбюджета-2019 предусматривает снижение курса гривны до 29,4 UAH/USD к концу года
|Помощник генсека: Украина однажды станет членом НАТО, и неважно, будет ли на этом пути ПДЧ
|Опасное маневрирование. Чем Украина отвечает на российскую агрессию в Азовском море
|Чистка под Пушилина. С кем и с чем новый главарь ДНР идет на «выборы»
Это интересно
|Мошенники используют новый трюк для «заморозки» браузеров своих жертв
|Facebook начал проверять на достоверность фотографии и видео
|Создатели Physical Keyboard Mod для Moto Z решили выпустить собственный смартфон вместо мода
|Apple Watch Series 4 — первое потребительское устройство с датчиком ЭКГ, получившее одобрение FDA
|«Бюджетный» iPhone XR: большой дисплей с низким разрешением и самый мощный процессор
|Apple представила новые флагманы — iPhone Xs и Xs Max
|Состоялся анонс смартфона Huawei Maimang 7