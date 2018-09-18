Как в Украине вернули в строй списанные танки Т-72

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

В прошлую пятницу завершились очередные учения в ВСУ, однако они показались настолько важными, что на полигон Гончаровское пригласили не только начальника Генерального Штаба Виктора Муженко, но и иностранных военных атташе.

Речь идет о заключительной части 45-ти дневных учебных сборов отдельной танковой бригады Корпуса Резерва.

"Если раньше мы наблюдали в основном за подготовкой резервистов первой очереди, это тот резерв, который идет на докоумплектование боевых частей, то сейчас мы ведем речь о подготовке резерва второй очереди. Это военнослужащие, которые идут на комплектование военных частей резерва - частей, который заново формируются, которые полностью комплектуются резервистами", - прокомментировал учения генерал армии Муженко.





Пока совершенно непонятно с нумерацией новой части и речь идет либо 3-й или 5-й танковой бригаде, но это в принципе неважно. Важно то, что впервые за 27 лет истории независимой Украины предприняты реальные шаги для формирования резервного танкового подразделения - по советским меркам кадрированной дивизии (или полка исходя из заявленной численности в 3 тысячи человек).

Принцип остался тот же самый как при СССР - формируются все структуры, нужные для разворачивания бригады (в данном случае три танковых батальона), укомплектовываются танками и необходимой техникой, штатными офицерами (на уровне 10% от необходимой численности) и во время мобилизации конкретные штатные должности укомплектовываются конкретными военнослужащими запаса. Боевое слаживание по идее должно происходить достаточно регулярно (по крайней мере раз в год) на подобных 45-ти дневных сборах.

Интересен и выбор матчасти для танковой бригады резерва - это танки Т-72, восстановленные нашими танкоремонтными заводами и модернизированные по стандартам ВСУ. Выбор был достаточно ожидаемым - еще с советских времен танк Т-72 считался более простым для освоения личным составом, чем, например, Т-64 (и во много именно поэтому пользовался огромным спросом в "развивающихся странах" Азии и Африки).

На момент аннексии Крыма и начала войны на Донбассе официально танк Т-72 на вооружении ВСУ не состоял. Всего около двух десятков Т-72 находились в учебных частях - в "Десне", на Яворовском полигоне, в Харькове - для подготовки механиков-водителей инженерных машин на базе танка.

Однако в связи с разворачиванием новых бригад и потерями достаточно большого количества Т-64 потребовалось много танков. Поэтому осенью 2014 г. Т-72 был принят на вооружение ВСУ. На тот момент это была вынужденная мера, так как по огневой мощи, системе управления огнем и бронезащите танк Т-72 уступает Т-64, а обеспечение запчастями и подготовка экипажей двух по сути разных танков представляют огромную логистическую проблему. Впоследствии с принятием на вооружение еще и Т-80 ситуация со снабжением только ухудшилась, но, по всей видимости, это издержки военного времени - вряд ли кто-то оставит на вооружении армии после войны сразу три типа танков с совершенно разными подходами к обслуживанию и применению.

Поэтому в танковые бригады Т-72-е не пошли, а были отданы на вооружение "новых" мотопехотных и моторизованных бригад, сформированных преимущественно на базе батальонов территориальной обороны. Причем танки получили новую систему динамической защиты, радиостанции турецкой компании Aselsan и "Лыбидь-К-2РБ" (фактически Motorola сборки киевской фирмы "Доля и Ко.Лтд"), комплект навигационной аппаратуры ГЛОНАСС/GPS СН-3003 "Базальт" и другие элементы модернизации "по-украински".

На испытаниях находится и совершенно новая модификация от Киевского бронетанкового завода, которая получила название Т-72АМТ. На этот танк установлены российские двигатели В-84-1, 12,7-мм зенитная пулеметная установка с дистанционным управлением (от танка Т-64БВ), комплекс динамической защиты по образцу танка Т-72УА только с частичным применением элементов комплекса "Нож", ведущие колеса с гусеницами по типу Т-80 и т. д.

Интересной особенностью является возможность применения танковой управляемой ракеты "Комбат" разработки и производства Киевского государственного конструкторского бюро "Луч" с максимальной дальностью стрельбы в 5 км.

Однако, судя по неофициальным сведениям, испытания машины идут крайне непросто и на данный момент речь о принятии этого варианта модернизации основной модификации Т-72А речи не идет.

Возвращаясь к бригадам резерва, стоит отметить, что подобные формирования (по крайней мере мотопехотные) создаются при каждом оперативном командовании, которых напомним на сегодня четыре - "Запад" (штаб - в г. Ровно), "Восток" (г.Днепр), "Север" (г. Чернигов) и "Юг" (г. Одесса) и несут номер "6х".

На сегодня по данным Министерства обороны Украины оперативный резерв Вооруженных сил Украины составляет более 158 тыс человек, что позволяет говорить о довольно мощной составляющей боеготовности вооруженных сил.

В целом же можно говорить, что тенденция создания резервных бригад в наших условиях весьма правильная - вряд ли когда-то Украина сможет содержать армию, по численности сопоставимую с российской. Именно поэтому за подготовленным резервом и созданием реально работающей системы территориальной обороны - будущее.