Рост курса доллара на межбанке застопорился из-за нехватки гривны

Елена Лысенко / UBR.ua

На валютном рынке затишье. 17 сентября торговля на безналичном рынке завершилась ростом курса доллара на 1 копейку - до 28,1250-28,14 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Банкиры отмечали паритет в спросе и предложении.

«Торги были спокойные без перекосов в сторону экспорта или импорта. При этом текущие новости мало влияли на настроения участников торгов. Здесь не сильно обсуждали госбюджет и заложенный в нем курс - 29,4 грн./$, и проработку новых валютных правил Нацбанком. Ведь все это заработает с 2019 года и тогда будет сказываться на рынке», - объяснил Гриненко.

На межбанке продолжает ощущаться нехватка гривневого ресурса, несмотря на притоки средств: остатки банков на корсчетах в НБУ выросли на 6,6 млрд. грн (до 56,6 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной регулятором через депозитные сертификаты, снизился на 1,1 млрд. грн. (до 19,1 млрд. грн.).

«Сегодняшние курсовые тренды обусловлены утренней активизацией спроса на фоне начала недели, который был удовлетворен выходом на рынок нескольких крупных экспортеров, не давшим возможности раскрутить устойчиво-растущий тренд. Рост гривневой ликвидности в системе не оказывает прямого влияния на курсообразование. Так как значительные остатки на корсчетах сосредоточены в узком круге банков, валютные аппетиты которых ограничены заявками клиентов в рамках нормативов валютной позиции», - прокомментировал UBR.ua ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

На наличном рынке произошло небольшое удешевление: минимальная стоимость доллара на продаже банками людям сократилась на 3 копейки - до 28,07 грн./$. Ее людям предлагали небанковские финучреждения. Средние расценки не изменились - 28,20-28,30 грн./$, и в них продолжали работать крупные банки: Приватбанк, УкрСиббанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк, Альфа-Банк, Ощадбанк, Проминвестбанк, Креди Агриколь Банк. Выкупали банки доллар у населения в рамках 27,30-28,10 грн./$.

Финансисты пока не предвидят сдвигов с этих точек. «Скорее всего, завтра межбанк будет стартовать в рамках 28,11-28,15 грн./$, и пока не вижу оснований для резких курсовых изменений. На рынке недостает гривны. Первые платежи по возмещения НДС уже были, но совсем скромные. Они не способны изменить настроения на межбанке», - считает Юрий Гриненко.

Олег Куринной спрогнозировал на 18 сентября более широкий курсовой коридор - 28,10-28,20 грн./$.