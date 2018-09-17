Чистка под Пушилина. С кем и с чем новый главарь ДНР идет на «выборы»

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столивца

В ОРДО стартовала публичная порка отморозков-беспредельщиков. Так сказать, навстречу "реформатору" Пушилину, создающему себе образ террориста с человеческим лицом.

Молниеносная "спикериада"

На прошедшей неделе быстро решился вопрос, кому врио главаря российской оккупационной администрации в ОРДО Пушилин передает свое еще не остывшее "руководящее" кресло в "парламенте ДНР". Оно достанется его преданной подельнице Макеевой, которую три года назад сам Пушилин и возвысил до статуса "вице-спикера народного совета", когда отбирал себе "спикерство" у Пургина. Кстати, до 2014 г. 43-летняя коллаборантка Макеева ничем особенным не выделялась, работая юристом на нескольких предприятиях Донецка, и вот теперь - достижение предела мечтаний уже неюной мадам.

Предварило же данную молниеносную "спикериаду" одно немаловажное событие. 13 сентября добровольно-принудительно сложил с себя полномочия "главы парламентской фракции" сепаратистской организации "Донецкая республика" Костенко по кличке Скромный. Тот самый, кто некогда был главным личным охранником недавно ликвидированного Захарченко, и кому до последнего времени де-факто принадлежал уже знаменитый на весь мир донецкий ресторан "Сепар". А вместо Скромного "парламентским" лидером местной "партии власти" (у "Донецкой республики" в "парламенте ДНР" 64 штыка из 94-х) стал парламентарий (без кавычек) со стажем Бидевка. До осени 2014-го он являлся депутатом Верховной Рады от КПУ, теперь бывший соратник Симоненко стал прислужником оккупантов и возглавляет сепаратистскую организацию "Союз левых сил Донбасса", имитируя коммунистическое крыло "республиканцев".

Кроме "парламентской" опоры в виде вышеупомянутых Макеевой и Бидевки есть у Пушилина новый "совмин ДНР", который он единолично назначил. Правда, свои места в "правительстве" сохранили ключевые креатуры ФСБ в ОРДО - кормчие "МВД ДНР" и "МГБ ДНР" соответственно Дикий и Павленко, так что на репрессивное направление Кремль пускать Пушилина явно не собирается. Зато "Минск" останется пушилинской "сферой компетенции". Только теперь представлять квазиреспублику на минских переговорах будет уже не сам врио главаря оккупационной администрации в Донецке, а его давнишняя правая рука Никонорова, которая уже несколько последних лет верховодит "МИДом ДНР".

Зачистка бесхозных "гвардейцев"

Не менее стремительно произошло на минувшей неделе и "прижатие к ногтю" всех бандформирований, созданных лично ликвидированным Захарченко и всеми его корешами по типу Тимофеева-Ташкента, сумевшими удачно сбежать на хутор Прилепина в подмосковном селении Лапино. Но тут все зависело уже не от Пушилина, а исключительно от командования российской оккупационной армией в ОРДО. Под раздачу попали "республиканская гвардия", "спецназ минсдоха", НВФ "Пятнашка", "Легион", "Патриот" и, конечно же, "батальон Прилепина", который спустя уже два месяца после бегства с Донбасса литератора-фашиста каким-то образом все еще влачил свое существование.

С прилепинцами, окопавшимися в донецкой гостинице "Прага", разбирались особенно громко со взрывами и стрельбой, после чего "комбата" Фомиченкова по кличке Фомич и еще парочку его "замов" ГРУшники утащили с собой, чтобы "провести задушевные беседы". Еще более жестко привели в чувство "командира республиканской гвардии" Кондратова по прозвищу Ваня Русский с его подельниками-"гвардейцами". Их посадили "на подвал", обвинив во множестве убийств.

И это притом что Кондратов был чуть ли не "оруженосцем" Захарченко и дружбаном Ташкента, когда в 2014-м они все вместе разбойничали в бандформировании "Оплот". И именно на базе последнего с привлечением боевиков "Русской православной армии" как раз была создана в 2015-м вся эта "республиканская гвардия". Но теперь, похоже, Ваня Русский рискует стать главным объектом публичной порки в ДНР отморозков-беспредельщиков. Так сказать, навстречу "реформатору" Пушилину, создающему себе образ террориста с человеческим лицом.

"Национализация" отжатого

Имитировать свою бурную деятельность главарь оккупационной администрации в ОРДО Пушилин, всерьез намеренный избавиться от приставки "врио" на псевдовыборах в "ДНР" 11 ноября, начал с "наведения порядка" в злободневных экономических делах. И перво-наперво пушилинский "разбор полетов" стартовал с "минсдоха", осиротевшего после эвакуации "Ташкента" на прилепинский хутор в Лапино. Пушилиным уже создана "комиссия по расследованию фактов причинения вреда юридическим и физическим лицам в результате противоправной деятельности представителей министерства доходов и сборов ДНР". Между прочим, инициатором создания такой "временной парламентской комиссии" стала упомянутая выше Макеева, которая уже денно и нощно проводит ее заседания и заявляет, что "основной упор в работе будет сделан на сбор, анализ и систематизацию обращений граждан по вопросам нарушений со стороны представителей министерства доходов и сборов".

Со "штаб-квартиры" в подмосковном Лапино было вступился за своего кореша Тимофеева экс-советник Захарченко Казаков. Он признал, что массовый отжим Ташкентом разного бизнеса в Донецке действительно имел место, но, мол, "такие жесткие экономические меры позволили создать оборонную промышленность в ДНР". Однако подобные заявления отработавшего свое сурковца - всего лишь дань инерции после экстренного закрытия Сурковым проекта "Захарченко". Зато новый проект "Пушилин" как раз и должен, по задумке его автора, взлететь на парах народного недовольства прежними главарями и прежде всего нелюбимым всеми Тимофеевым. Например, "и. о. главы ДНР" уже пообещал вернуть владельцам все частные рынки, которые ранее были "национализированы" бывшим главным "минсдохом". Видимо, намечается такая себе глобальная кампания по "национализации" ранее отжатого, целевой аудиторией которой станут не столько жители в оккупации, сколько западные наблюдатели.

В целом с продуцированием информации, нацеленной на Запад, у Пушилина все ОК, он даже стал очень активен в "пендосском" Twitter, где пушилинский аккаунт работает в последнее время похлеще, чем у самого Дональда Трампа. В этой соцсети Пушилин сообщает обо всем и даже на выходных. Вот только несколько цитат с его ленты в Twitter за вчерашнюю субботу: "министерству доходов и сборов поручил ускорить работу по упрощению процедуры лицензирования хозяйственной деятельности аграриев", "дал поручения министру угля и энергетики доложить о мероприятиях по обеспечению углем льготных категорий населения", "сегодня на заседании Совмина утвержден порядок формирования тарифов на услуги по содержанию многоквартирных домов" и т. д. и т. п. Одним словом, формирование имиджа "крепкого хозяйственника", правда, в соцсети, которую рядовые жители ОРДО вряд ли посещают.