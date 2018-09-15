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Казначеи дают неплохие курсовые прогнозы в случае положительного завершения работы миссии МВФ в Киеве
23:55 14.09.2018 |
Неделя на валютном рынке завершилась на положительной ноте. 14 сентября межбанк закрылся снижением курса доллара на 3 копейки - в рамках 28,11-28,13 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
«Торговля шла волнами на протяжении дня - то появлялось больше спроса, то предложения. Но в итоге победили продавцы и гривна укрепилась», - отметил он. Другие банкиры также отмечали спокойные настроения на рынке.
«Сегодняшние курсовые тренды обусловлены преимущественной сбалансированностью спроса и предложения на фоне позитивных сигналов о прогрессе в сотрудничестве с МВФ, а также отсутствия ажиотажа и низкого спреда наличного рынка», - сказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Казначеи по-прежнему отмечают нехватку гривневого ресурса на финансовом рынке, связывающую спрос на валюту: остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 4,8 млрд. грн (до 50 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной регулятором через депозитные сертификаты, снизился на 0,4 млрд. грн. (до 20,1 млрд. грн.).
И отмечают, что перед выходными банкам особенно невыгодно оставаться в большой валютной позиции: намного выгоднее работать в гривне, вкладываясь в депозитные сертификаты Нацбанка под повышенный после роста учетной ставки (с 17,5% до 18% годовых) процент.
В тоже время текущие экономические и политические события на настроениях межбанка и действиях его участников не сильно сказывались.
«Ни сообщения о суде по госдолгу, ни новость о подписании Украиной соглашения с Евросоюзом о предоставлении кредита в рамках макропомощи напрямую не сказались на сегодняшних валютных торгах. Хотя поддерживали положительные настроения, и не стимулировали покупку доллара», - заметил Юрий Гриненко.
Тем не менее финансисты на всякий случай приподняли наличные курсы перед выходными. Минимальная стоимость доллара на продаже людям выросла со вчерашних 28,03 грн./$ до 28,10 грн./$ (Банк инвестиций и сбережений). А средние расценки укладывались в рамки 28,20-28,30 грн./$, в них работали ОТП Банк, Приватбанк, УкрСиббанк, Ощадбанк, Креди Агриколь Банк, ПУМБ, Сбербанк, Альфа Банк, Universal Bank и др. А выкупали «американца» у людей в диапазоне 27,70-28,10 грн./$.
На следующей неделе финансисты не предвидят повышенного спроса на доллар, и дают спокойные прогнозы для валютного рынка. В случае положительных заявлений по результатам работы миссии МВФ (завершает свою работу в Киеве в будущий вторник) допускают укрепление гривны.
«Если будут положительные новости о выделении Украине долгожданного кредитного транша, рынок может положительно отреагировать - просадкой курса доллара. Сопутствующие заявления - о повышении для населения цены на газ - прямого одномоментного влияния на торги иметь не будут. Это больше скажется на ценах на товары и услуги, и, соответственно, на инфляцию», - считает Юрий Гриненко.
Он допустил на следующей неделе укрепление гривны ближе к отметке 28,0 грн./$, но на всю неделю заложил в прогноз курсовые колебания в рамках 28,0-28,20 грн./$. Более узкий прогноз спрогнозировал Олег Куринной - 28,10-28,20 грн./$.
«Похоже рынок формирует новый торговый диапазон в котором проведет ближайшее время. Возможно нижняя граница еще не обозначена и в начале следующей недели попробуем на прочность 28,0 грн./$», - выссказал свою точку зрения начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
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