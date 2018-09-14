Дефицит госбюджета-2019 прогнозируется на уровне 2,2% ВВП, - Рева

Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что дефицит государственного бюджета на 2019 год прогнозируется на уровне 2,2% ВВП.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Дефицит 2,2%, как предусмотрено", - сказал он.

Проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает рост ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Номинальный ВВП за текущий и следующий год вырастет на 1 трлн гривен.

Долговая нагрузка в следующем году снизится до 52,2% ВВП, а в 2020 - до 49%.

Доходы сводного бюджета, как предполагается, вырастут на 130 млрд гривен до 1 292,7 трлн гривен.

Также предусматриваются расходы на обороноспособность страны в размере 209,5 млрд гривен.

Минимальная зарплата прогнозируется на уровне 4 173 гривны.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин одобрил проект госбюджета-2019 и направил его в Раду.