Проект госбюджета-2019 предусматривает рост минимальной зарплаты до 4,2 тыс. гривен

Проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает рост минимальной зарплаты до 4,2 тыс. гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе презентации законопроекта, передают Українськi Новини.

"Сейчас минимальная зарплата составляет 3 723 гривны. Со следующего года она вырастет до 4 173 гривен", - сказал премьер.

При этом он подчеркнул, что также будет проведено осовременивание пенсий.

Кроме того, в следующем году планируется монетизация субсидий.

Как сообщали Українськi Новини, в начале декабря 2017 года Верховная Рада поручила Кабинету Министров рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты до 4 200 гривен в 2018 году.

В июне текущего года тогдашний министр финансов Александр Данилюк отмечал отсутствие предусловий для повышения минимальной зарплаты до 4,2 тыс. гривен.