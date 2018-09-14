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Проект госбюджета-2019 предусматривает рост минимальной зарплаты до 4,2 тыс. гривен
18:06 14.09.2018 |
Проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает рост минимальной зарплаты до 4,2 тыс. гривен.
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе презентации законопроекта, передают Українськi Новини.
"Сейчас минимальная зарплата составляет 3 723 гривны. Со следующего года она вырастет до 4 173 гривен", - сказал премьер.
При этом он подчеркнул, что также будет проведено осовременивание пенсий.
Кроме того, в следующем году планируется монетизация субсидий.
Как сообщали Українськi Новини, в начале декабря 2017 года Верховная Рада поручила Кабинету Министров рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты до 4 200 гривен в 2018 году.
В июне текущего года тогдашний министр финансов Александр Данилюк отмечал отсутствие предусловий для повышения минимальной зарплаты до 4,2 тыс. гривен.
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