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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Обещания на миллиард евро: что должен сделать Киев, чтобы получить деньги от ЕС

 Юрий Панченко, Сергей Сидоренко / Европейская правда

Евросоюз вновь получил инструмент для принуждения Киева к реформам.

В пятницу вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подписал в Киеве новый меморандум о предоставлении Украине макрофинансовой помощи.

И хотя этот документ касается правительства (и в меньшей степени Нацбанка), политические дивиденды от его подписания попытался собрать президент. Порошенко настоял, чтобы церемония состоялась в его присутствии, а также анонсировал подписание во время своего выступления на открытии форума Ялтинской европейской стратегии.

Итак, что это за меморандум и что он даст Украине?

Нынешняя программа макрофинансовой помощи Украине со стороны ЕС - четвертая по счету. Предыдущая была одобрена еще в 2015 году и предусматривала выделение Киеву трех траншей помощи, по 600 млн евро каждый, из которых по факту к нам поступило только два.

Причина того, что мы потеряли последний транш - хроническое нежелание украинской власти выполнять несколько пунктов своего "домашнего задания". В частности - решать проблему с мораторием на экспорт необработанной древесины, который противоречит Соглашению об ассоциации. Как известно, отмену этого моратория Петр Порошенко лично обещал председателю Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру в Брюсселе.

Тогда Евросоюз шел на максимально возможные для себя уступки. Отмена или замена моратория была условием для выделения даже второго транша, но ЕС согласился перечислить средства без выполнения этого условия. Собственно, и третий транш заблокировали не из-за леса. Главные претензии касались сферы противодействия коррупции.

Нежелание Украины вводить автоматическую проверку электронных деклараций, пересмотреть вопрос е-декларирования для активистов и создать реестр конечных владельцев предприятий (чтобы не дать чиновникам возможности прятаться за "прокладками") привели к тому, что Украина в прошлом году потеряла возможность получить 600 млн евро.

ЕС просто не мог позволить себе отказаться от этих требований.

Но Еврокомиссия снова пошла на уступки.

В прошлом году Юнкер поддержал просьбу Порошенко и пообещал Украине новую программу макрофинансовой помощи, которая теперь наконец официально подписана.

Новая программа предусматривает выдачу Украине 1 млрд евро кредитных средств. Впрочем, условия их получения легкие - деньги выдаются на длительный срок (15 лет!) по минимальной ставке, EURIBOR + 0,2%, то есть фактически бесплатно.

Программа также разбита на два транша, по 500 млн евро каждый. Между перечислением траншей должно пройти не менее трех месяцев, свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении "Европейской правды".

На чем базируется оптимизм? Главное - это то, что ЕС вынес вопрос леса-кругляка за рамки нового соглашения о макрофине. Этот вопрос будет рассмотрен в специально созданном арбитраже, который должен начать работу уже на следующей неделе. В ЕС подчеркивают: такой арбитраж станет для них прецедентом. И хотя аналогичная норма включена во все соглашения о ЗСТ, до Украины ни одно государство не доводило споры до такого конфликтного уровня.

По данным ЕвроПравды, неофициальным условием ЕС для подписания меморандума было только нерасширение моратория. Но летом Верховная рада одобрила аналогичный мораторий и по топливной древесине, поставив макрофинансовую помощь ЕС под угрозу срыва. Впрочем, в конце концов, вопрос решили: Порошенко ветировал законопроект, предложив Раде отменить расширение моратория. А депутаты, не имея голосов для преодоления вето, прислушивались к этому пожеланию.

Подробные условия нового меморандума пока не уточняют, но очень скоро они станут публичными: меморандум требует ратификации в Верховной раде. "Европейская правда" имела возможность посмотреть этот документ.

Есть основания утверждать: "неподъемных" условий в перечне нет. Но есть политически чувствительные, связанные с борьбой с коррупцией.

Так что Киев вполне может получить миллиард евро - но только если приложит усилия для этого.

По-прежнему существенным условием является возобновление сотрудничества нашего государства с МВФ. И это действительно должно произойти уже скоро. В правительстве прекрасно понимают, что несмотря на электорально проблемные требования Фонда, сотрудничество с ним неизбежно. Иначе нас ждет катастрофический обвал национальной валюты.

Также среди условий получения - несколько пунктов из числа тех, кто Киев не выполнил в предыдущей программе.

Главное условие - запуск автоматической проверки деклараций чиновников.

Еще недавно считалось, что это требование нереально, что Киев никогда не запустит механизм проверки деклараций чиновников, ведь это - прямая угроза представителям власти. Похоже, что-то изменилось. В последнее время и ЕП, и представители ЕС слышат заверения украинских властей о том, что механизм в ближайшее время заработает.

В меморандуме с Еврокомиссией Украина пообещала:

- установку и запуск системы арифметической проверки деклараций;

- организацию связи этой системы с государственными реестрами, по которым можно будет сверять, например, информацию из декларации об определенной недвижимости и данные реестров о задекларированных владельцах этого имущества;

- фактическую проверку не менее 1000 деклараций чиновников.

"Слова о должностных лицах высокого уровня - ключевые. Если нам покажут проверку каких-нибудь секретарей, это не будет воспринято как достаточное", - пояснил собеседник ЕвроПравды в Еврокомиссии.

Среди других требований для получения первого транша - изменения в процедурах подачи информации в реестр конечных собственников компаний и прогресс в запуске Антикоррупционного суда - но этот процесс и сейчас идет довольно успешно.

Со вторым траншем ситуация сложнее. Прежде всего, требований гораздо больше. Во-вторых, эти требования могут столкнуться с лоббизмом тех, кто не хочет терять контроль над государственными финансовыми потоками.

По данным "Европейской правды", речь идет о таких условиях получения второго полумиллиарда:

- продвижение процесса приватизации, в том числе продажа не менее 200 объектов, владельцем которых является государство;

- реформа системы управления государственными предприятиями, в том числе - создание независимого правления "Укрэнерго";

- создание корпоративной системы управления государственными банками;

- продвижение работы по возврату активов, связанных с безнадежными кредитами (слово "Приватбанк" в документе не звучит, но между строк - читается);

- изменения в системе предотвращения отмывания средств, как того требует Соглашение об ассоциации Украина-ЕС;

- имплементация принятого закона о рынке электроэнергии (это также предусмотрено нашими обязательствами перед ЕС);

- финансирование медицинской реформы;

- совершенствование эффективности системы субсидий, в том числе - чтобы избежать возможности получения дублирующих субсидий одним лицом, но не оставить без субсидии тех, кто имеет на нее право (эта работа в правительстве уже ведется).

"Первый транш мы получим без проблем - практически все, что нужно для его получения, мы уже выполнили", - заверил ЕвроПравду экс-министр финансов Александр Данилюк.

Но в то же время он убежден - проблем со вторым траншем будет гораздо больше. "Если все сейчас побегут на выборы - денег не будет", - считает он. Александр Данилюк также обращает внимание, что после выборов в Европарламент и формирования нового состава Еврокомиссии отношение к Украине может стать более критическим.

Это ставит вопрос: сможет ли Украина получить всю помощь ЕС.

Или, как и раньше, мы ограничимся частью денег и не будем выполнять самые важные условия.

И, к слову, это будет лучшим показателем того, действительно ли Украина хочет внедрять европейские нормы и правила. Значительно лучшим, чем внесение изменений в Конституцию.
 

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