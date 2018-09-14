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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

У Садового на президентских выборах есть пять вариантов. И все проигрышные

14:38 14.09.2018 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

«Высшее проявление самопомощи - самороспуск». Таким может оказаться девиз партии «Самопоміч» Андрея Садового на ближайший год.

К концу следующего года партия "Самопоміч", возглавляемая мэром Львова Андреем Садовым, может исчезнуть с украинской политической сцены. Первый звоночек уже прозвучал - 11 сентября объявила о самороспуске фракция "Самопомочі" в Киевраде. Тут важен даже не столько сам факт самороспуска, сколько его причины и мотивы. В них отражаются те проблемы, которые характерны для партии в целом и для многих ее местных структур.

Партия "Самопоміч" была создана Андреем Садовым в конце 2012 г. и поначалу воспринималась как явление львовского масштаба. Однако осенью 2014 г. на выборах в парламент "Самопоміч" неожиданно вышла на третье место, получив 10,97% голосов. Через год на местных выборах партия постаралась развить этот успех. А поскольку она не имела крепких организаций в большинстве регионов, то сдавала там свой бренд в пользование на условиях франшизы. Именно так произошло в Киеве - и, стоит сказать, что результат получился довольно удачным для обеих сторон сделки. Собственник сети ресторанов Сергей Гусовский, возглавивший столичную ячейку "Самопомочі", занял на выборах мэра Киева пятое место (7,72%), а сама эта парторганизация на выборах в Киевраду получила второе место (11,81%) и 22 из 120 мандатов в Киевраде. Садовый очень радовался этому как доказательству силы - и, стало быть, ценности - бренда его партии.

Подобным образом "Самопоміч" добилась довольно высоких электоральных результатов и во многих других городах и регионах. Далее можно было бы ожидать сплочения партии и формирования из разрозненных местных группировок единой силы. Но для этого Садовому нужно было бы сделать партийное строительство и оргработу своим личным приоритетом. А это было практически невозможным в условиях, когда Садовый сидит в кресле мэра во Львове и занят перманентной войной с центральной властью по всевозможным локальным вопросам.

Как следствие, в "Самопомочі" стали множиться проблемы в местных ячейках. Поэтому то, что произошло в Киевской городской парторганизации, - это не исключение, а скорее типичное явление. Хотя, конечно, его значение выходит за рамки города, тем более что речь все-таки о столице, а время сейчас - предвыборное, когда любые внутренние раздоры бьют по партийному бренду и имиджу особенно больно.

Конфликт между руководством "Самопомочі" и партийной фракцией в Киевраде развивался долго и перешел в критическую фазу 6 сентября. В тот день исполком "Самопомочі" принял решение об исключении Сергея Гусовского и еще троих депутатов Киеврады из членов партии "за нанесение значительного ущерба репутации политической силы". Подчеркнем, что это решение касалось только четырех членов фракции из 22. Тем не менее 11 сентября фракция "Самопомочі" в Киевраде приняла решение о прекращении своей деятельности и самороспуске.

В заявлении, которое зачитал глава фракции Сергей Гусовский, отмечается несогласие с действиями и решениями руководства партии в оценке деятельности фракции в Киевраде. Фракция назвала безосновательными и провокационными публично высказанные лидерами партии обвинения в адрес фракции и отдельных ее членов. В заявлении подчеркивается, что фракция не согласна с языком ультиматумов, угроз и практикой унижения достоинства. Также фракция выразила несогласие с уровнем внутрипартийной культуры, порядком и способом принятия управленческих решений в партии, методом и тональностью внутрипартийной коммуникации.

Сам Гусовский назвал решение исполкома партии "ничем иным, как попыткой расправы с неудобной киевской командой". По его словам, два последних года депутаты Киеврады от "Самопомочі" пытались установить эффективные отношения между командами Киева и Львова, однако "в начале избирательной гонки боязнь руководства партии насчет киевской команды стала причиной решения, которое было принято исполкомом партии".

"Фактически с 2014 г. мы в общении с Андреем Садовым говорили о том, что практически невозможно совмещать позицию городского головы и лидера партии, потому что в этом случае обязательно будет страдать одна из составляющих", - рассказал Гусовский. Он утверждает, что Садовый делегировал управление партией другим ее представителям, чьи мысли о дальнейшем развитии "Самопомочі" часто не совпадали, из-за чего возникали конфликты в местных ячейках партии.

Также Гусовский подчеркнул, что решение о самороспуске было принято на заседании фракции, в котором приняли участие 19 из 22 ее членов. "Итак, 19 членов фракции принимали участие в обсуждении, 18 проголосовали за такое решение, один человек воздержался", - сообщил он. Вскоре, по его словам, в Киевраде будет создана новая депутатская группа вместо самораспустившейся фракции "Самопомочі".

Не исключено, что этот пример окажется заразительным. Во многих ячейках партии сейчас разброд и шатание, поскольку перспективы "Самопомочі" на ближайший год туманны, а когда они прояснятся, то могут оказаться совсем печальными. На местах до сих пор не имеют понятия, кто же будет выдвинут от партии на президентских выборах - и будет ли кто-то вообще. Хотя в руководстве партии не раз заявляли о намерении провести праймериз, но он до сих пор не объявлен.

Говорят, Садовый боится, что победителем праймериза может оказаться какая-то совсем странная фигура. Например, Егор Соболев, который с декабря прошлого года позиционирует себя как лидер движения "Визволення", но тем не менее активно участвует во всех внутренних разборках в "Самопомочі" (в частности, ультимативно требовал изгнания Гусовского) и имеет, по слухам, желание поучаствовать в президентской гонке. В то же время Садовый боится рвать отношения с персонажами типа Соболева и Семена Семенченко, ибо считает почему-то, что они имеют какой-то авторитет в какой-то прослойке киевлян.

Впрочем, Соболев - не самая большая проблема, мешающая "Самопомочі" назвать своего кандидата. Садовый никак не может решить, баллотироваться ли самому или отправить на выборы Оксану Сыроид. Кстати, последняя является не только вице-спикером парламента, но и с июня 2017 г. главой столичной организации "Самопомочі". В конфликте с Гусовским Сыроид однозначно стала на сторону Садового, однако это не означает ее преданности Садовому - изгнав Гусовского, она просто усилила свои позиции в столичной ячейке и в партии в целом. У Садового есть основания опасаться, что если "Самопоміч" выдвинет в президенты Сыроид, то та, даже если наберет лишь полпроцента, сможет попытаться взять партию под свой контроль. То есть что она будет участвовать в выборах именно ради этого.

Однако и самому баллотироваться Садовому боязно. Одновременно заниматься предвыборной кампанией и решением повседневных проблем Львова - значит завалить и то и другое. Чтобы переложить на кого-то часть нагрузки, нужно иметь сильную управленческую команду во Львове и сильные партийные команды в регионах, но Садовый знает цену тем кадрам, которые у него есть. Да и в себе он тоже не уверен. Это Сыроид для счастья достаточно полпроцента, а Садовому, чтобы утвердиться в статусе игрока высшей лиги, нужно показать хотя бы 5% - тогда можно будет по крайней мере уверенно говорить о попадании "Самопомочі" в новую Верховную Раду. Вот только как и где взять эти 5% - надежного плана у Садового нет.

Есть еще вариант пристать на предложение лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, который сейчас формирует вокруг себя платформу "Народное доверие", присоединяя к ней политиков типа Дмитрия Добродомова, Виктора Балоги, Николая Катеринчука. "Призываю Андрея Садового и партию "Самопоміч" объединиться с нами на платформе "Народного доверия". Примите мудрое и единственно правильное решение", - призвал Гриценко 12 сентября. Вот только Садовому, имеющему целую фракцию в Верховной Раде, как-то не комильфо причаливать к платформе, которая располагает в парламенте лишь несколькими депутатами. К тому же поддержать Гриценко на президентских выборах - значит создать себе и своей партии еще больше проблем, в том числе имиджевых. Ведь весь тот компромат, который вываливается и будет вываливаться на Гриценко, придется разделить "Самопомочі".

Вдобавок союз с Гриценко, который позиционирует себя как ярый оппонент нынешней власти, вряд ли поспособствует решению текущих городских проблем Львова. А в перспективе этот союз сулит Садовому в лучшем для него случае лишь кусочек гипотетической фракции "Народного доверия" в новой Верховной Раде и растворение "Самопомочі" в политпроекте Гриценко. В худшем - "Самопоміч" провалится вместе с "Народным доверием".

Наконец можно вообще абстрагироваться от президентских выборов, никого не выдвигать, ни к кому не присоединяться и сделать ставку на выборы парламентские. Но это означает на полгода выпасть из мейнстрима политической жизни. И вернуться туда потом будет крайне затруднительно, тем более что многие местные ячейки "Самопомочі" могут к тому времени переориентироваться на другие центры влияния.

Таким образом, у партии Садового сейчас нет выигрышных вариантов. Ни одна стратегия не гарантирует попадания (ни даже больших шансов на попадание) в будущую Верховную Раду следующей осенью. Но эта проблема возникла перед Садовым не сейчас, а еще три года назад, когда ему нужно было оставить себе что-то одно - кресло мэра Львова или участие во всеукраинской политике во главе "Самопомочі". Тогда он счел излишним чем-либо жертвовать, теперь он рискует потерять партию, а затем, разумеется, и мэрство.
 

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