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Украина и Еврокомиссия подписали меморандум о макрофинансовой помощи на €1 млрд
13:35 14.09.2018 |
В пятницу, 14 сентября, в присутствии Президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис, и.о. министра финансов Оксана Маркарова и глава Национального банка Яков Смолий подписали Меморандум и кредитное соглашение между Украиной и Европейским Союзом относительно получения Украиной макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина, передают Українські Новини.
В ближайшее время Министерство финансов совместно с Министерством иностранных дел внесет предложение Президенту о необходимости неотложного внесения на рассмотрение Верховной Рады проекта закона о ратификации этих договоров.
"Хочу выразить благодарность за оперативность и конструктивность Европейской стороны во внедрении новой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины", - отметила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.
По ее словам, предоставленная в рамках трех предыдущих программ макрофинансовая помощь ЕС в размере 2,81 млрд евро евро была как стабилизирующий эффект для финансовой системы государства, так и стала средством интенсификации реформ в Украине, а подписание сегодня Меморандума о взаимопонимании и кредитного соглашения является чрезвычайно важным шагом для поддержания макроэкономической стабильности.
Транши макрофинансовой помощи в рамках этих договоренностей будут распределены равномерно, по 500 млн евро каждый.
При этом ожидается, что первый транш поступит в Украину осенью этого года после завершения внутренних процедур, необходимых для вступления в силу подписанных документов и выполнения Украиной условий предоставления первого транша.
Второй транш должен поступить весной 2019 по результатам оценки выполнения Украиной мероприятий по реформированию соответствующих секторов реализации государственной политики.
Как сообщали Українські Новини, ранее ЕС заявлял, что предоставление Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи рассчитано на два платежа в течение 2,5 лет при условии прогресса в борьбе с коррупцией.
В частности, Еврокомиссия и Европейская служба внешних связей будут проверять соблюдение Украиной предварительных условий на протяжении процесса и обнародовать свои выводы, а в случае несоблюдения Украиной условий Еврокомиссия сможет временно приостановить или отменить выплату.
До этого представительство ЕС в Украине заявляло, что выделение новой программы макрофинансовой помощи невозможно до возобновления кредитования МВФ.
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