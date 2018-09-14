Украина выиграла апелляцию в суде Англии в споре с РФ по евробондам на $3 млрд

Украина выиграла апелляцию в суде Лондона по решению относительно долга на 3 миллиарда долларов перед Россией, суд принял решение о новом слушании, сообщает агентство Блумберг.

Суд первой инстанции ошибочно не стал рассматривать аргументы украинской стороны, решил судья. Таким образом, теперь дело будет слушаться в рамках полноценной процедуры, что отсрочит возможность взыскания долга в пользу РФ, отмечает агентство.

Как сообщалось, Высокий суд Лондона 26 мая отложил вынесение вердикта по заявлению Украины, которая просит продлить приостановление исполнения судебного решения от 29 марта по спору с РФ по еврооблигациям на $3 млрд до завершения рассмотрения апелляционной жалобы.

Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд - сам выпуск, $75 млн - последний купонный платеж). Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях. Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года. Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 года не осуществила платеж на общую сумму $3,075 млрд в счет погашения и обслуживания принадлежащих России еврооблигаций.

После этого, 17 февраля 2016 года, Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Украина строила свою защиту, указывая на политическое давление РФ с целью не допустить заключения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС и на нарушение внутренних украинских процедур при выпуске еврооблигаций. Еще одна группа возражений базировалась на концепции контрмер по международному публичному праву. Аргумент Украины заключался в том, что пока Россия не выполняет свои международно-правовые обязательства по отношению к Украине, Украина имеет право на принятия соразмерных контрмер в виде, в частности, приостановки выполнения своих обязательств по займу.

Помимо официально представленных четырех возражений, Украина также сообщила о наличии уважительных причин, чтобы рассматривать дело в обычном порядке, поскольку иск в действительности является средством давления на страну, которое включает военную оккупацию, повреждение имущества, незаконную эксплуатацию активов, значительные человеческие потери. Украина указала, что эти вопросы должны быть рассмотрены очень детально и в публичной плоскости.

Однако Высокий суд Лондона 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение иска о евробондах на $3 млрд, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях.

В то же время в решении суда отмечалось, что некоторые содержащиеся в нем определения нуждаются в уточнении, есть много важных вопросов, с которыми суд должен разобраться.



