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НАБУ начало расследовать незаконное обогащение депутата Рады Геращенко (НФ)
11:22 14.09.2018 |
Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения депутата Верховной Рады Антона Геращенко (фракция "Народный фронт").
Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.
Уголовное производство зарегистрировано 6 сентября по части 34 статьи 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса.
Дело открыто согласно решению суда, который обязал НАБУ его зарегистрировать.
На данный момент проводится досудебное расследование.
О подозрении пока не сообщалось.
Ранее СМИ обнародовали расследование, согласно которому Геращенко может быть причастен к незаконному обогащению.
В частности, журналисты обнаружили наличие у депутата элитной квартиры в Печерском районе Киеве, в которой он проживает.
Как сообщали Українськi Новини, Геращенко задекларировал 241,3 тыс. гривен дохода за 2017 год.
13 сентября НАБУ сообщило о подозрении министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
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