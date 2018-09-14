Сегодняшний рост курса доллара на межбанку обусловлен выходом на рынок нескольких крупных покупателей-импортеров

Елена Лысенко / UBR.ua

13 сентября стало поворотным днем для валютного рынка. Курс доллара развернули, и он поднялся на 8 копеек после трехдневной просадки - межбанк закрылся в рамках 28,14-28,16 грн./$ (за 10-12 сентября безналичный «американец» подешевел на 21 копейку). Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, но заверил, что ажиотажа на торгах не наблюдалось.

«Немного подрос валютный спрос, но и предложение тоже было - просто несколько уступало покупке. Некритично. Львиная доля безналичных сделок прошла в рамках 28,12-28,13 грн./$», - отметил он.

Если вчера финансисты рассказывали об одном крупном валютном скупщике, то сегодня уже о приобретениях нескольких структур. Пеняют на наш Нацбанк и на ситуацию на мировом рынке.

«Сегодняшний рост котировок доллара обусловлен выходом на рынок нескольких крупных покупателей-импортеров, расценивших систематический выкуп регулятором излишков валютного предложения (более $100 млн с начала недели) как сигнал к фиксации локального курсового дна. Усиление курсовой волатильности евро и рубля на мировых рынках способствуют активизации спекулятивных настроений», - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

В тоже время банкиры отмечают пока еще скромный масштаб спекуляций из-за гривневого дефицита, который ощущается уже не первый день. Остатки банков на корсчетах в НБУ сегодня уменьшились на 1,6 млрд. грн (до 54,8 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной регулятором через депозитные сертификаты, вырос на 1 млрд. грн. (до 20,5 млрд. грн.).

«Гривны действительно не хватает. С одной стороны, это дефицит возник из-за крупных продаж доллара Нацбанком, которые вымывали гривну из оборота, а с другой - из-за открывшегося делового сезона. Банки стали живее кредитовать бизнес. Даже те, кто этого не делает, просто вкладывается в депозитные сертификаты Нацбанка - после повышения учетной ставки там еще подросли доходности, и они очень привлекательны для вложений. Сейчас невыгодно сидеть в долларе. Месяц такого сидения стоит до 40 копеек на каждой гривне. Оно имеет смысл только в том случае, если есть точная уверенность в резком и очень значительном подорожании валюты в дальнейшем», - прокомментировал ситуацию Юрий Гриненко.

Интересно, что ценники наличного рынка не пошли за межбанком. Минимальная стоимость доллара на продаже людям поднялась совсем незначительно - с 28,02 грн./$ до 28,03 грн./$, ее держал государственный Укргазбанк. А средняя прибавила лишь 3 копейки и закрепилась в рамках 28,18-28,25 грн./$. В этом диапазоне торговали Укрэксимбанк, Universal Bank, Ощадбанк, УкрСиббанк, Приватбанк, Кредобанк, ОТП Банк, Альфа-Банк, Проминвестбанк, Райффайзен Банк Аваль. При этом выкупали валюту у населения в очень широком диапазоне - в рамках 27,30-28,13 грн./$. Банки не знают, в какую сторону качнется рынок и боятся прогадать.

На завтра финансисты дают разные прогнозы. «Агарные экспортеры продолжат свои валютные продажи, так что валютное предложение будет. А спрос не должен в пятницу сильно расти. В конце недели банкам выгоднее оставаться в гривне, чтобы не терять заработка. Потому не предвижу завтра ажиотажа на межбанке. Старт торгов, скорее всего, произойдет в рамках 28,13-28,19 грн./$. После чего рынок будет либо возле этих уровней, либо даже чуть ниже», - считает Гриненко.

Олег Куринной настроен несколько пессимистичнее - ждет 14 сентября безналичную торговлю в рамках 28,15-28,25 грн./$.