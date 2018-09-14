Апелляционный суд в Швеции отменил временное приостановление решения арбитража в деле «Нафтогаза» против «Газпрома» – НАК

Апелляционный суд в Швеции отменил временное приостановление решения арбитража, согласно которому "Газпром" (РФ) должен НАК "Нафтогаз Украины" $2,6 млрд, сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

"Апелляционный суд в Швеции рассмотрел наши аргументы и отменил свое решение о временном приостановлении принудительного исполнения в Швеции решения арбитража, по которому Газпром должен нам заплатить уже более $2,6 млрд", - написал он на своей странице в Фейсбук.

"Мы еще раз доказали всем, что "Газпром" должен безотлагательно выполнить решение арбитража. Ну, а пока мы продолжаем принудительное исполнение по всем странам", - добавил Ю.Витренко.

В свою очередь пресс-служба "Нафтогаза" отметила, что "Газпром" может приостановить процесс принудительного взыскания, оплатив задолженность добровольно. При этом на сегодня на задолженность российской компании начислены проценты в сумме $104 млн.

"В своем решении суд отметил, что оно не подлежит обжалованию. Сегодняшнее решение также означает, что суд считает маловероятным успех "Газпрома" в апелляции решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с "Нафтогазом". Эта апелляция рассматривается в том же суде", - говорится в сообщении.

Ю.Витренко в Фейсбуке также сообщил, что в Великобритании были арестованы "замороженные акции Северного Потока 1".

"Газпром сегодня был вынужден формально обязаться перед судом отчуждать эти акции и держать их в Англии к рассмотрению дела в английском суде по принудительному взысканию его активов в Англии. Таким образом приказ суда о заморозке активов был заменен на это из обязательства перед судом со стороны Газпрома", - написал он.

Ю.Витренко подчеркнул, что в случае отказа "Газпромом" погашать задолженности, акции Северного Потока 1 будут проданы.

А Газпром теперь будет решать - или погасить перед нами задолженность (с процентами и компенсацией расходов), или со страхом ждать решения английского суда о продаже акций Северного Потока 1 в счет погашения долга", - резюмировал главный коммерческий директор.