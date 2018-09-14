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«Да, это твердый ответ». Министр энергетики США подтвердил план введения новых антироссийских санкций
21:38 13.09.2018 |
Судя по итоговой пресс-конференции министра энергетики США Рика Перри и его российского коллеги Александра Новака, двум странам не удалось договориться ни по одному спорному моменту в отношениях. Американский чиновник не исключил расширения антироссийских санкций.
Переговоры Перри и Новака за закрытыми дверями продолжались около часа. После них Перри утвердительно ответил на вопрос о том, будут ли введены санкции из-за строительства "Северного потока -2" и планируются ли новые санкции против энергетического сектора России в целом. "Да, это твердый ответ", - сказал он.
"Учитывая ответ господина Перри на ваш вопрос, я хочу сказать, что мы обеспокоены", - прокомментировал возможность введения новых санкций Новак. Как Россия может на это ответить, он не уточнил.
Чуть позже Перри объяснил, что ответ на вопрос о санкциях был "выражением общей позиции". "Ни лидеры наших стран, я в этом уверен, ни министры, как руководители энергетических отраслей, не хотят дойти до этой точки, чтобы были применены санкции", - заявил он.
Сейчас американцам запрещено сотрудничать с Россией в нефтяных проектах. Речь идет о проектах на шельфе, глубоководной добыче и добыче сланцевой нефти, а также в Арктике. Американцам нельзя поставлять товары, услуги и технологии для таких проектов. Отдельно санкции введены в отношении российских нефтяных компаний, в том числе "Роснефти" и "Газпром нефти".
Судя по ответам на пресс-конференции, вопрос "Северного потока-2" стал главной темой обсуждения между сторонами.
Перри в ходе пресс-конференции подтвердил, что США по-прежнему выступают против "Северного потока-2", так как считают, что проект не отвечает интересам Европы. Однако США, как заверил Перри, не остановят работу на европейском рынке в случае успешного завершения строительства трубопровода.
При этом Штаты поддерживают строительство трубопровода из Азербайджана через Каспийское море, заявил Перри.
Речь идет о строительстве Трансанатолийского газопровода TANAP, предназначенного для транспортировки топлива из Азербайджана в Европу.
Новак в ответ заявил, что "Северный поток -2" продолжает реализовываться: сейчас идет укладка глубоководной части, а разрешение на строительство дала Дания. Новак настаивает, что это не проект России, а проект частного бизнеса с участием международных инвесторов.
"Наши дети, будущие поколения, которые будут по окончании реализации этого проекта, когда он будет надежно поставлять газ еще много-много лет, будут благодарить за эти правильные решения", - заявил он на пресс-конференции.
Помимо "Северного потока-2" и санкций министры, по словам Новака, обсудили развитие мировых рынков энергоресурсов, работу американских компаний в России и возможность совместной работы в третьих странах. Российская сторона, по словам Новака, также предложила подумать о создании совместного инфраструктурного фонда для развития технологий с участием РФПИ. Реакция США на это предложение неизвестна.
Почему важен визит Перри в Москву?
Это первый визит высокопоставленного чиновника США в Россию после переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.
В Москве Перри также встречается министром финансов и первым вице-премьером Антоном Силуановым.
Переговоры Новака и Перри прошли на следующий день после того, как Трамп подписал указ об ответственности за вмешательство в американские выборы. Документ предусматривает возможность введения санкций против иностранцев.
Сейчас в конгрессе США обсуждается возможность введения более жестких антироссийских санкций, включая запрет на операции с новым долгом России.
В четверг помощник госсекретаря США Маниша Сингх заявила, что Россия не разрешила провести инспекцию объектов, связанных с программой химоружия, а это значит, что Вашингтон готовит к ноябрю новый "жесткий пакет санкций", передает Интерфакс. Речь идет о втором пакете санкций, которые США ввели в августе этого года в связи с "делом Скрипалей".
После этого заявления курс рубля, укреплявшийся весь день, упал. Доллар и евро подорожали почти более чем на 40 копеек за час. На вечерней сессии доллар торговался около отметки 68,4 рубля, хотя днем опускался до уровня 67,94 рубля за доллар.
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