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Банки начали информировать ГФС о счетах физлиц со статусом ФОП
11:07 13.09.2018 |
Механизм взаимодействия Государственной фискальной службы (ГФС) и банковских учреждений в части обмена информацией о счетах физлиц-частных предпринимателей (ФОП) заработал, сообщил и.о.заместителя главы ведомства Евгений Бамбизов.
"От банков получена первая информация о счетах, открытых лицами, имеющими статус ФОП. Сейчас она обрабатывается. И уже предварительный анализ свидетельствует: только треть из них открыта как счета для ведения предпринимательской деятельности", - написал он на своей странице в сети Facebook.
Он напомнил, что ГФС летом направила банкам требование предоставить информацию по всем физлицам, имеющим открытые счета, так как считает очевидным фактом, что значительная часть ФОП скрывают свои настоящие доходы, используя для своей предпринимательской деятельности (конкретно - для расчетов за услуги и товары) счета, открытые по требованию физических лиц.
По его словам, из почти 2 млн самозанятых лиц банковские счета, открытые для осуществления предпринимательской деятельности, имеют лишь 964 тыс. ФОП. Е.Бамбизов считает, что речь идет об умышленном занижении оборотов бизнеса и уклонении от налогов.
"По предварительным оценкам, от этого бюджет несет существенные потери - речь идет о миллиардах гривень", - подчеркнул он.
И.о. замглавы ГФС обратился к физлицам-предпринимателям с призывом декларировать доходы и работать прозрачно.
"Все, кто пытается "спрятаться", рано или поздно понесут ответственность. Никаких компромиссов. Будь то крупный бизнес или малый предприниматель. Налоги должны платить все", - заявил он.
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