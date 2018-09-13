НАБУ сообщило Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українські Новини.

В четверг детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины сообщили министру о подозрении по ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

По данным следствия, Омелян с 2000 года по 26 апреля 2018 года получил 2 170 000 гривен официального дохода, тогда как его расходы только за период с 2008 года по 26 апреля 2015 года составили по меньшей мере 3 450 000 гривен.

Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры, чиновник приобрел в собственность активы, законность получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превысила его законные доходы.

Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 выпуска и наличных в сумме 90 тыс. долларов и 25 тыс. евро.

Общая стоимость таких активов в то время составляла 4 230 500 гривен.

Кроме того, следствие установило факты внесения министром недостоверных сведений в декларацию.

Так, в электронной декларации за 2015 год стоимость незадекларированных министром активов, находящихся в собственности или пользовании, а также расходов составляла не менее 3 034 000 гривен, в 2016 - более 8 024 000 гривен.

Сообщается, что в декларации за оба года чиновник умышленно не внес информацию об автомобиле BMW X5, фактическим владельцем которого он является, и который находился в его владении и пользовании.

Не отражены в электронной декларации за 2015 год расходы на аренду дома, в котором фактически проживал министр и члены его семьи.

Годом позже министр не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком.

Кроме того, Омелян внес недостоверные сведения о стоимости автомобиля Volvo S80 2007 года выпуска, приобретенного в 2016 году.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отрицал подготовку сообщения о подозрении Омеляну.

В мае САП вернула НАБУ проект подозрения Омеляну на доработку.