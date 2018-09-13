Проект Кремля: Кто будет единым кандидатом в президенты Украины от партии реванша

Юрій Васильченко / Depo.ua

По данным источников Depo.ua, держатели акций "Оппоблока", "За життя!" и более мелких партий с "регионаловским" прошлым договорились до 1 декабря выдвинуть общего кандидата.

"Оппоблок" образовался из двух колонн - группы Сергея Левочкина и группы Рината Ахметова - нескольких креатур Виктора Медведчука и одиночки Вадима Рабиновича, который сдружился с бывшим лидером эсдеков. Еще есть близкий к Ахметову Вадим Новинский, у которого в "Оппозиционном блоке" есть собственная платформа. Теперь эти ингредиенты будут пытаться свариться в одном политическом "борще", который подадут на стол Путину. Однако, существует высокая вероятность, что без непосредственного влияния Кремля он будет вариться долго.

Итак, вчера Вадим Рабинович предложил "оппоблоковцам" переговоры об объединении. "Нам нужно подчинить свои амбиции и личные интересы интересам наших избирателей. Нам не простят, если мы потеряем сегодня шанс для консолидации", пафосно заявил лидер "За життя!". Который, напомним, у мае 2016 года объявил о выходе из "Оппозиционного блока", однако и до сих пор находится в рядах фракции.

На призыв Рабиновича оперативно ответил Сергей Левочкин. "Я поддерживаю объединение со всеми политическими силами, которые разделяют ценности и ОБ его избирателей: мир, единство страны, развитие демократии и экономики, свобода слова и мысли. Среди таких сил вижу и "За життя" Рабиновича и Мураева", написал он в Twitter. После этого СМИ запестрели заголовками "Оппозиционный блок" и "За життя!" объединяются".

Для начала напомним стартовые позиции этих политсил. Они имеют солидный, а в сумме - самый солидный, медиа-ресурс: телеканалы "Интер", "112. Украина", NewsOne, канал "Украина", газета и сайт "Вести", сайт "Страна", значительное количество более мелких ресурсов, десятки экспертов. И целую армию полезных идиотов. Такая мощная машина за хорошего финансирования способна повлиять на выбор миллионов.

И кроме этого политики, которые анонсируют переговоры, запомнились и громкими разборками. В октябре прошлого года Рабинович в прямом эфире обвинил Левочкина и Бойко в покушении на себя. "Я знал, что Левочкин - бандит, но никогда бы не подумал, что к попытке убийства и поджога может быть причастен Бойко, которого считал порядочным человеком. В очередной раз подтвердили мой тезис о том, что "Оппозиционный блок" - это настоящая банда", сказал он тогда. Позже назвал Левочкина "политическим Чикатило". Тот, взамен, напомнил, что у Рабиновича двойное гражданство. Теперь эти двое декларируют готовность о чем-то договариваться.

А есть еще многочисленная группа Ахметова, которого устраивает сегодняшний статус. Он не обеднел, на оккупированных территориях его пощипали, но не ободрали, как липку. Не секрет, что кроме "Оппоблока" Ринат Леонидович имеет интерес и в других политсилах. В частности, в СМИ много писали о "радикалах". Есть ли смысл Ахметову садиться за стол переговоров с хорошо знакомыми ему фигурами еще по Партии регионов?

Здесь все будет зависеть от нескольких факторов. Первый - какой прок будет от единого кандидата. Если им, конечно, будет не он сам. Капитуляция перед Россией, а другой такой президент не предложит, повлечет серьезный протестный взрыв, а деньги любят тишину. Ахметову об этом хорошо известно. Поэтому можно предположить, что если Ринат Леонидович и присоединится к анонсированным "теркам", то без энтузиазма. Разве что в Москве найдут способ, как его нагнуть.

Второй фактор - Ахметов может проявить лояльность к пророссийскому проекту, если будут попытки давить на его бизнес. Банковой это ни к чему, но существуют политические игры и вне ее. Третий фактор - если он увидит, что Порошенко теряет шансы на победу, а социология покажет, что единый кандидат от условного "кремлевского проекта" стопроцентно выходит во второй тур.

За столом переговоров оказываются и другие игроки, такие, как Вадим Новинский. Чтобы не идти на переговоры бедным родственником, он занялся раскруткой своего проекта "Партия мира". Еще есть Михаил Добкин. Его "Христианские социалисты" так и не раскрутились, однако и его, скорее всего, присоединят к переговорам. Не до конца понятна роль в процессе партии "Видродження". По духу они близки, однако за этой политсилой виднеется тень Игоря Коломойского, который якобы поставил на Юлию Тимошенко.

Кстати, не исключено, что задумка с выдвижением единого кандидата от "Партии регионов-2" именно в том и состоит, чтобы вывести его во второй тур с лидером "Батькивщины". Технология проста - она идет на выборы с проевропейскими и пронатовскими лозунгами, а ее соперник - с пророссийскими, с обещанием примирить "братские народы" и закончить войну на востоке. То есть, действовать на полном контрасте: условные Майдан и антимайдан, восток и запад.

При таком контрасте выдвиженец партии Рабиновича (Медведчука) - Левочкина - Новинского имеет высокий риск проиграть. И вот тут главное: а должен ли он выиграть по замыслу Кремля! Там прекрасно понимают, что бывшие "регионалы" не смогут выдвинуть кандидата-победителя, нового Януковича, потому что у них такой фигуры нет. Бойко на эту роль не тянет из-за отсутствия харизмы, Рабинович даже при максимальном включении медиа-ресурса рискует пролететь мимо второго тура, Медведчук не будет баллотироваться, Новинский - еще худший вариант, чем Бойко. Есть Мураев, который в последнее время отошел в тень. Однако Левочкин и Ахметов согласятся на эту фигуру разве из-под кремлевской палки.

А значит, если наше предположение правильное, тогда задействуется сценарий, конечная цель которого - отстранение от власти нынешней команды. С любой новой в Москве найдут, как договориться.

